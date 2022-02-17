Весенняя коллекция одежды опоздает в магазины на две недели

09:35 17.02.2022

Весенние коллекции одежды российских брендов попадут в магазины с опозданием минимум в две недели, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей фэшн-индустрии.

Так, о задержках изданию сообщили представители брендов I Am Studio, Ksenia Knyazeva, Naumi, а также в сети магазинов «Снежная королева». В частности в Ksenia Knyazeva подчеркнули, что весенняя коллекция должна была поступить компании из цеха по пошиву 16 февраля, но задерживается в производстве минимум на две недели.

Отмечается, что пошив новой коллекции задерживают как отечественные, так и международные производства. Причина — в массовой заболеваемости сотрудников цехов, работу которых в связи с карантином приходится приостанавливать.

Представители бизнеса подчеркивают, что задержки по пошиву могут привести к потере 5% от годовой выручки, а если ситуация затянется, то потери значительно увеличатся.

"Если в прошлом году ключевыми проблемами для фэшн-индустрии было повышение стоимости логистики и сырья, то в этом году — нестабильность в производстве", — резюмируют они.