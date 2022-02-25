Почему доставка цветов - это так популярно?

18:26 25.02.2022

Букет цветов – это идеальный подарок на любой праздник.

Бывают ситуации, когда лично доставить цветы нет возможности, тогда идеальным вариантом является вызов курьерской службы по доставке цветов. В этой статье мы поговорим про преимущества пользования услугами доставки цветов. Ознакомиться с ассортиментом букетов и узнать подробнее про услуги доставки в Нур-Султане можно на сайте https://cvety.kz/.

Что такое доставка цветов?

Под доставкой цветов подразумевается услуга по курьерской доставке цветов в любую точку города. Это особенно актуально в период пандемии, ведь, к сожалению, никто не застрахован от болезней, а радовать близких, несомненно, хочется.

Преимущества доставки цветов

У доставки цветов есть свои преимущества, про которые невозможно не сказать:

1. Быстрые сроки доставки;

2. Вы экономите время на логистику. К сожалению, не у каждого человека есть личный транспорт. Даже с учетом наличия автомобиля, нет гарантии, что ситуация на дороге будет позволять быстро доехать до места. Доставка цветов – это гарантированный сервис, в обязанности которого входит пунктуальная транспортировка букета;

3. Заказ осуществляется на сайте цветочного бутика в режиме онлайн;

4. Заказать букет с доставкой можно в любое время, ведь как показывает практика, большинство флористических компаний работают в круглосуточном режиме;

5. На сайте компании cvety.kz представлено огромное количество разных видов цветов – вы сможете подобрать букет на любой вкус и цвет! При этом, флористы очень тщательно подходят к пожеланиям клиента, учитывая повод, для которого заказан букет;

6. Доставка цветов гарантирует клиенту свежесть букета. Это очень важно, особенно в холодное время года. Самостоятельная транспортировка цветов может сопровождаться скоропостижной гибелью цветочного букета, так как не все люди знают тонкостей и как правильно довести цветы до назначенного места, не повредив его эстетическую красоту;

7. Как правило, в оффлайн-магазинах представлен не такой обширный выбор цветов. Это касается также их количества – не всегда, придя в цветочный, у вас будет возможность купить сразу сто одну красную розу. Существует еще один важный нюанс – не во всех флористических бутиках представлены редкие виды цветов – черные тюльпаны, райские розы, гортензии и так далее. По этой причине, стоит заранее оформлять заказ на доставку букета, если вам необходимо редкое растение.

