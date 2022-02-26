О проектах Вячеслава Юнева - Вектора Всем и Юневерсум

13:43 26.02.2022

Сегодня мы хотим рассказать свое понимание относительно нового направления психологии и довольно интересного случая борьбы известных тренеров на рынке саморазвития — Вячеслава Юнева и одним из его коллег.

Они известны своей работой над популярной ныне теорией векторов-психотипов. В результате конфликта по поводу использования терминов из этой теории, Юнев сделал ребрендинг и работает под товарными знаками «Юневерсум» и «ВектораВсем».

Векторы и Юнев Вячеслав

Просыпаясь утром до рассвета, собираясь на работу, проводя там восемь часов в день, занимаясь нелюбимой деятельностью, вы когда-нибудь задумывались о том, почему всё так? Почему мы перестаём мечтать, вместо того, чтобы добиваться своих сокровенных желаний? Почему наши идеи не реализуются, а задачи и проблемы не решаются?

На эти вопросы, будоражащие умы психологов и обывателей уже многие столетия, если не тысячелетия, до сих пор не найдено внятных ответов. Строятся новые теории, проверяются на практике, проводятся эксперименты, однако ответа нет. Одной из популярных сегодня психологических теорий, проливающих свет на эту область непознанного, является концепция психолога из Санкт-Петербурга Виктора Толкачева, которую он представил миру в книге «Роскошь системного самопознания: основы системно-векторного психоанализа». Он взял за основу идеи Зигмунда Фрейда о взаимосвязи характера людей с их физиологией, соединив их с идеями профессора психологии СПбГУ Владимира Ганзена.

В наше время анализ личности, ситуаций, общественных явлений, построенный на концепции Толкачева, встречается все чаще и чаще. Использование этого подхода помогает глубоко понимать человека, мотивы его поведения — практически сходу и легко, без предварительной подготовки, что предотвращает большое количество ошибок в общении с людьми. Подход также очень полезен в осознании и раскрытии своего врожденного потенциала. В связи с тем, что наши врожденные таланты и окружающие нас люди являются неотъемлемыми элементами в любой сфере нашей жизни, концепция становится важным рычагом для роста в любом направлении — будь то личные финансы или отношения.

Судьба открытия Ганзена-Толкачева сложилась непросто. Как это часто бывает, росту популярности сопутствуют серьезные испытания. После кончины автора «векторов» последователи его идей увязли в жестких конфликтах и длительных судебных тяжбах. Наиболее быстрорастущим проектом в распространении идей Толкачева на момент написания данной статьи является проект «ВектораВсем» В. Юнева.

Полноценная программа «ВектораВсем» доступна бесплатно на соответствующем Youtube канале. На платформе доступна (свободно, без оплаты) полная база знаний обо всех врожденных векторах-психотипах. Освоение программы помогает ее участникам познавать себя на глубочайшем уровне и эффективно управлять своими внутренними и внешними ресурсами. Многие ученики, прошедшие базовый курс по векторам, особенно отмечают, что даже простое прослушивание этого курса (без подключения практик и упражнений) дает существенное облегчение в решении глубоких психологических проблем, будь то исцеление старой обиды, напряжение в теле, страх или обретение уверенности в себе. Практически у всех участников программы существенно вырастают удовлетворенность жизнью и навыки общения с другими людьми.

Виктор Толкачев и его «Роскошь системно-векторного психоанализа»

Данная концепция стала зарождаться в 1970-х годах. Наибольшее развитие она получила в результате совместной работы Владимира Ганзена с его тогда еще студентом Виктором Толкачевым. В 1968 Виктор Толкачев ознакомился с работой Зигмунда Фрейда «Характер и анальная эротика» и сразу понял потенциал этого открытия. Профессор В.А. Ганзен посвятил практически весь свой творческий и научный потенциал разработке системного подхода к изучению целостных объектов. Эта работа сегодня известна во всем мире и активно используется многими авторами в современной психологии. Под руководством Ганзена Виктор Толкачев стал писать свою работу «Роскошь системного мышления», с его подачи Виктор развил первые догадки Фрейда в собственном ключе, используя системный подход как основу. В результате у двух российских ученых (познакомившихся на базе СПбГУ) получилось связать физиологию с психологией сильнее, чем это вышло у самого родоначальника психоанализа почти столетие назад. В 1988 году Виктор собрал первую группу для обучения системному подходу.

Виктор Толкачев вывел 8 типов личностей (базовых психотипов), которым он дал общее название «вектора». Если говорить простым языком, вектором называется врожденная роль людей в обществе, которая связана с тем, насколько чувствительна та или иная часть (система) человеческого организма (эрогенная зона). Скажем, люди с особо чувствительным ртом часто выбирают профессии, в которых нужно много говорить, человек со сверх-чувствительными глазами склонен выбирать род занятий связанный со зрительным или эмоциональным восприятием реальности (художник, дизайнер, актер и т.д.).

Он выделил зрительный, кожный, звуковой, оральный, мышечный, обонятельный, уретральный и анальный векторы. Философский базис концепции строится на том, что жизнь отдельного человека, жизнь группы людей, а также реальность нашего мира в целом описываются одинаково, категориями пространства, энергии, информации и времени. Автором этого постулата является В.А.Ганзен.

Собственно этот теоретический базис лежит в основе подходов всех продолжателей дела. Сам автор завещал своим ученикам открыто и максимально широко распространять свое открытие. От этого же базиса оттолкнулся Вячеслав Юнев, работающий сегодня под коммерческим наименованием «ВектораВсем».

Переосмысление теории векторов Вячеславом Юневым

Сегодня многие психологи продолжают работать с концепцией векторов Толкачева. Чьи-то подходы напрямую повторяют, либо очень похожи на оригинал, кто-то же уходит чуть дальше, меняя суть, содержание и описание векторов. Внешние описания остаются схожими в разных подходах, однако раскрытие причинно-следственных связей существенно различается. Подход Юнева В. построен на том, что вектора — важнейшая составляющая природы человека, однако, далеко не единственная, т.е. характер человека не рассматривается лишь как комбинация векторов, учитывается огромное количество других, не менее важных факторов (таких как половая принадлежность, уровень осознанности относительно своих переживаний, развитость навыка проживания эмоций и т.д.). Невозможно на 100% понять устройство самолёта, поняв лишь устройство его двигателя или какой-то другой отдельной части, узла, агрегата. В летательном аппарате ещё есть сотни других деталей, элементов, работают они только только совместно, а целое всегда больше чем просто сумма его частей.

Программа «ВектораВсем» максимально полно и системно раскрывает слушателю вектора, как в качестве элемента природы отдельного человека, так и в качестве фундаментальных законов окружающего мира. Кроме того, программа помогает человеку научиться самому размышлять системно. Если для удобства понимания сравнить жизнь с игрой, то понимание векторов — это способ узнать как правила самой игры, так и изучить возможности, ограничения и особенности самих игроков. На примере шахмат, «знать вектора» означает «знать правила игры в шахматы, научиться различать фигуры и знать, как они ходят по игровой доске».

Тренинг Юнева позиционируется как общественная программа, рекомендованная широкому кругу лиц в качестве знания об основах мироустройства. На текущий момент вся теоретическая база доступна всем желающим абсолютно бесплатно в видео на сервисе YouTube. На этом канале с лекциями ежемесячно знакомятся и находят ответы на свои вопросы сотни слушателей.

Если ранее за эту базу навыков приходилось платить довольно немаленькие деньги, то теперь она находится в свободном доступе для каждого желающего. Это молодой проект, который находится в стадии активного роста, постоянно выходят новые мини-уроки, обновляются имеющиеся знания, существует возможность регулярного общения с тренером.

Как Вячеслав Юнев пришел к векторам

Биография тренера секретом не является. Юнев Вячеслав приходится сыном топ-менеджеру Андрею Юневу из Санкт-Петербурга. В детстве Вячеслав планировал следовать по пути отца, после окончания школы поступил в Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (ФИНЭК). В университете выбрал свой путь роста в качестве аудитора в одной из крупнейших мировых аудиторских компаний (BIG 4). В итоге, по окончании университета он прошел отбор и был принят на работу в качестве аудитора в KMPG Санкт-Петербург. Практически сразу Вячеслав прошел аттестацию Министерства Финансов РФ на профессионального аудитора. Карьера аудитора, тем не менее, оказалась не достаточно привлекательной для него и постепенно его фокус внимания стал смещаться в сторону управления финансами.

В конечном итоге, В. Юнев дорос до позиции топ-менеджера, возглавив несколько отделов в подразделении компании YOTA. К 26 годам Вячеслав заметил на своем собственном опыте и опыте друзей, что карьерный рост и финансовый успех не являются единственным или достаточным фактором, который позволяет ощутить себя счастливым. Началась новая веха в жизни Вячеслава Юнева, связанная с погружением в психологию, философию, поиском себя. В конечном итоге это привело к тотальному переосмыслению жизни и полному изменению ее уклада.

Одним из значительных событий на этом пути стало знакомство с системным подходом Генриха Альтшуллера, сегодня известного во всем мире под названием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ сформировал совершенно новый для Юнева способ мыслить и воспринимать информацию. А дальнейшее знакомство с системным подходом В.А. Ганзена и векторами В.К. Толкачева стало настолько мощным открытием, что он принял решение полностью сменить род деятельности и основал свой первый проект по саморазвитию, где стал самостоятельно развивать это знание и углублять свое понимание. За последующие почти 10 лет Юнев потратил огромное количество времени и несколько миллионов рублей на изучение всевозможных психологических направлений, практик, техник оздоровления. В 2021 году Вячеслав получил второе высшее образование, закончив обучение в университете им. Герцена по направлению психолога. Результатом всего этого пути стало появление в 2018 году в интернете платформы Юневерсум, в которой широкой публике представлена полноценная система саморазвития, включающая в себя непротиворечивую картину мира, а также широчайший спектр технологий работы с внутренними и внешними ресурсами человека. Тема векторов раскрывается в отдельном проекте «ВектораВсем».

Оба проекта доступны всем желающим привнести в свою жизнь какие-либо изменения. Участникам доступна как обширная база теоретических знаний, так и практических приемов. Автор работает в этой области с 2012 года. За это время он создал более 70 программ, выпустил две книги, клиентами проекта становятся люди разных возрастов по всему земному шару.

Конфликт

Как это бывает на пути активных творческих личностей, не обошлось без серьезных конфликтов. В случае с Вячеславом Юневым недопонимания произошли с проектом, работающим в рунете от имени ООО «Системно-векторная психология».

Спустя несколько лет после смерти автора, открывшего и впервые описавшего вектора (Виктора Толкачева), ООО «Системно-векторная психология» зарегистрировало на себя в качестве товарных знаков специфические слова-термины, в т.ч. из книг Толкачева, широко используемые в среде тех, кто уже познакомился с теорией векторов к тому моменту. В результате этого некоторым участникам рынка, в частности, Юневу Вячеславу было предложено выплатить денежную компенсацию и прекратить использование терминов, в том числе тех, с помощью которых передавалось это знание самим Толкачевым с 1990-х годов (т.е. уже около 20 лет к тому моменту). Фактически, это существенно затрудняло деятельность всех тренеров, развивающих наследие Толкачева в его терминологии (кроме выгодоприобретателей ООО «СВП», а оные представлены в интернете как сайт Юрия Бурлана). В частности, начиная с этого момента, термины «системно-векторный психоанализ», «векторная психология» и др, стали недоступны другим психологам для работы в сегменте векторов, а именно они во многом формировали узнаваемость новой теории среди потенциальной аудитории.

В. Юнев не согласился с предъявленными ему требованиями, и в 2017 году начались судебные разбирательства, которые идут по сей день. ООО «СВП» параллельно пытается преследовать в суде, предъявляя многомиллионные иски, и других тренеров, которые использовали в своей деятельности или рекламе зарегистрированные им термины.

Юнев принял решение отстаивать не только свои интересы в суде, но и интересы наследников самого автора теории (В.К.Толкачева). Тем не менее, суд подтвердил право ООО «Системно-векторная психология» на зарегистрированные термины, руководствуясь логикой, что право на авторство и право на коммерческое наименование – это разные вещи, авторство Толкачева не подразумевает запрета на регистрацию его терминов кем-либо другим в качестве коммерческих наименований для ведения бизнеса. Это дало серьезные конкурентные преимущества ООО «СВП» и уходу Юнева из этого сегмента. Однако, борьба шла не только в правовом поле. После того, как Вячеслава Юнева на улице подстерегли и, выкрикивая оскорбления, окружили с камерами официальные представители ООО «СВП» (похоже, что ими была предпринята попытка имитации преследования Вячеслава судебными приставами, Вячеслав заснял их на видео), Юнев вышел с новым проектом по векторам.

Название было выбрано соответствующее — «ВектораВсем». Новый проект стал быстро завоевывать аудиторию и на текущий момент является самым быстрорастущим среди последователей наследия Толкачева.

Юневерсум в помощь каждому

Основным, главным проектом Вячеслава Юнева является проект Юневерсум, на котором Вячеслав делится накопленными знаниями и практиками. Проект помогает сбалансировать различные сферы жизни, устраняя причины страданий и эмоциональной боли, а также предлагая естественные ориентиры ощущения себя и поведения.

Выделить можно следующие преимущества данного проекта:

Прежде всего, проект направлен на тех, у кого мало времени на то, чтобы разбираться в строении самого себя и окружающего мира — фундаментальное понимание человека и широчайшая палитра инструментов для работы с собой позволяют выстроить линию своего развития максимально оптимально. Возможность личной проработки позволяет решать сложнейшие психологические задачи буквально «под ключ».

«Юневерсум» — это одновременно пространство для развития, где вы можете общаться с людьми, разделяющими ваш взгляд на жизнь, а также где представлена для изучения вся теоретическая база (целая библиотека знаний) и база практических техник и упражнений. Также важно, что — это «система». Это означает, что единые принципы объединяют как теорию, так и все практические инструменты. Широта применения этой системы не ограничена, пользоваться ею можно с одинаковой эффективностью в вопросах карьеры, отношений, эмоций, психосоматики, энергии, финансов, собственного предназначения.

Цель применения системы — свободный, процветающий и счастливый человек; стратегий роста несколько, в зависимости от конкретной ситуации; основные инструменты работы максимально естественны и эффективны — познание себя и окружающего мира, честность с самим собой, контакт со своими переживаниями и телом, взятие ответственности.

Работа всегда происходит на нескольких уровнях природы человека (мысли, убеждения, чувства, эмоции, телесные ощущения, поведения, цели и т.д.), а усилия одновременно направляются в обе стороны — на усиление движения к цели и на устранение влияния сил, мешающих этому движению.

Тренинги Юневерсум

На портале доступны разнообразные тренинги, созданные для решения разных задач. Вы можете найти тот, что будет подходить лично вам:

«Супер-техника победы над стрессом». Вы научитесь разным методикам стрессоустойчивости, как удерживать эмоции в конфликтах, ссорах, проблемах, как контролировать стресс в сложных жизненных ситуациях, сможете создать личный «ящик с инструментами» — аптечку, которая всегда будет под рукой и поможет вам в любых жизненных ситуациях. Тренинг идеален для начала взаимодействия с собой, он поможет лучше познакомиться со своим внутренним миром и научит управляться с ним;

«Практическая диагностика» поможет лучше понимать и чувствовать окружающих, их цели, сокровенные желания, мотивы, уязвимости, что отлично помогает в переговорах, собеседованиях, в построении карьеры, и в налаживании взаимоотношений в семье;

«Предназначение». Тренинг построен на разборе устройства окружающей нас реальности и упражнениях для поиска и анализа вашего места в этой реальности. Вы узнаете, какие пути развития предлагает человеку сама жизнь, выявите свои сильные стороны, а также те личные качества, которые по каким-то причинам мешают вам развиваться как личности. Тренинг уникален среди других тренингов схожей тематики своим подходом, в рамках которого рассматривает женственность и мужественность как важные составляющие предназначения, без реализации которых невозможно раскрыть полностью свой врожденный потенциал;

«Женщина, рождённая для счастья» — тренинг (предназначенный для женщин) поможет понять свою истинную женскую силу, глубину и своё место в окружающей действительности. Работа с тренингом помогает настроить более гармоничное и эффективное отношение к жизни, а также даёт необходимые инструменты для того, чтобы построить глубокие и настоящие отношения с сильным полом. Участницы тренинга учатся понимать себя, разбираться в глубинных мотивах своего поведения, чтобы в будущем более осознанно принимать сложные и важные решения на своем жизненном пути;

«Поиск игры» — это глубокий личный разбор, который представляет собой индивидуальную работу с экспертом системы, в процессе которой клиент пошагово осознает сценарий своей жизни, проявляя все внутренние противоречия, конфликты, их источники, причины — поверхностные и максимально глубинные. Это похоже на рентген внутреннего мира, который дает полную подробную карту внутренних процессов. После такой глубокой диагностики можно разработать эффективный план действий по саморазвитию и устранению причин внутренних конфликтов;

«Мастерская души» — это живой оффлайн тренинг, созданный для проработки проблемных жизненных ситуаций, используя технологию игрового моделирования этих ситуаций с помощью группы людей (участников тренинга). Во время тренингов у участников устраняются негативные заряды стресса, злости, зависти, обид и прочих негативных эмоций, а также расслабляются телесные напряжения. Всего за 4 дня вы сможете проработать один любой конфликт, который не давал вам спокойно жить и беспокоил вас годами, убрать его и его последствия из своей жизни навсегда, найти новую модель поведения;

«Мастер-группа «Энергия» является самой масштабной и плодотворной онлайн-программой. В рамках небольшой группы с элементами индивидуальной проработки вы найдёте свой внутренний источник энергии, т.е. нащупаете свою естественную силу, данную вам природой. Вы научитесь важнейшему навыку расслабления, а также освоите технологию устранения напряжения в теле. С помощью мастер-группы «Энергия» вы сможете поработать над психосоматикой и устранить последствия невыраженных эмоций. Этот тренинг — полная перезагрузка личности.

Помимо занятий в группах, доступна индивидуальная проработка проблем лично с Вячеславом Юневым через скайп или зум. Если чувствуете, что есть потребность в персональном курсе, то любой тренинг можно перенастроить для индивидуальной работы в комфортном режиме один на один.

Отзывы

Отзыв от Кристины: я в восторге, как вы круто смогли выразить словами весь путь, который прошли. Я тоже много тренингов прошла со Славой рука об руку, особенно впечатляет взаимодействие лично и в группах. Подписываюсь под каждым вашим словом, это уникальный опыт, и присоединяюсь к словам благодарности Славе и его команде. Очень часто посещает большое желание снова и снова соприкасаться со всем, что продолжает делать Слава и иметь возможность быть участником всего, что он создаёт. Пожалуйста, делитесь результатами, это очень интересно, знать, как происходят изменения внутри каждого из нас, кто встал на этот путь развития вместе с Вячеславом, это очень мотивирует и заряжает . Удачи вам во всем!

Отзыв от Светланы Алексеенко: Большое спасибо Вячеславу и команде! Прошла марафон по работе со стрессом, стала применять практики: просто огонь!!! И, правда, очень эффективно: стала лучше чувствовать свое тело и вообще, все, что происходит вокруг. Марафон длился 7 уроков и каждый день я слышала какую-то мысль, которая пробивала прямо в цель, на самом глубоком уровне. Мысли настолько глубокие, что проходила не более одного урока в день, чтобы качественно «переварить» информацию и начать применять в жизни. Благодаря марафону стала многократно больше ощущать удовольствие от жизни, провела буквально переоценку ценностей, и в стрессовой ситуации применила осмысленное. В результате прожила состояние колоссальной силы и свободы в ситуации, в которой раньше всегда сливала энергию. Всем рекомендую! И огромная благодарность Славе и его команде!!!

Заключение

Надеемся, что знакомство с нашей точкой зрения, изложенной в данной статье , помогло вам лучше представить себе реальную ситуацию с одним из самых мощных открытий в психологии ХХ века — теорией векторов, а также получить представление о людях, развивающих эту теорию сегодня, в частности, о Вячеславе Юневе.

Довольно часто встречается мнение о том, что психологические знания уже чересчур обширны, новые направления не приведут ни к чему новому или хорошему, а лишь добавят путаницы.

Однако Юневерсум и «ВектораВсем» успешно доказали эффективность за годы плодотворной работы. Эта эффективность касается как скорости достижения результатов, так и их масштабов. Сотни клиентов поделились мнением о глубокой проработке, из-за которой они существенно повысили качество своей жизни, научились смотреть на жизнь с позиции новых возможностей, а не страхов и угроз. Кто знает, может следующий подобный отзыв оставите именно вы?