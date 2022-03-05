Испанская сеть магазинов одежды Inditex временно прекращает работу в России
Испанская сеть магазинов одежды Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
"Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 - магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране", - приводит ТАСС заявление Inditex.
Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть Inditex насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.
Сегодня также стало известно о закрытии в России бутиков брендов, принадлежащих группе компаний LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel.
Закрывает в России свои магазины и группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо вскрывать военные склады НЗ с ватниками и тулупами....
Что галоши больше не пригодятся.
конечно, не спорят, но: "Кому и кобыла невеста"
Всех кто временно приостановил работу в Россию больше не пускать. Кроме того конфисковать собственность у всех кто ушел плюс кока кола, пепси кола, макдональдс и еже с ними всех убрать из России навсегда.
будем ватники носить, кстати очень практичная одежда.