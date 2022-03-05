Испанская сеть магазинов одежды Inditex временно прекращает работу в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

"Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 - магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране", - приводит ТАСС заявление Inditex. 

Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть Inditex насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. 

Сегодня также стало известно о закрытии в России бутиков брендов, принадлежащих группе компаний LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel. 

Закрывает в России свои магазины и группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 05.03.2022, 20:44
    Гость: Русский

    Всех кто временно приостановил работу в Россию больше не пускать. Кроме того конфисковать собственность у всех кто ушел плюс кока кола, пепси кола, макдональдс и еже с ними всех убрать из России навсегда.

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