Испанская сеть магазинов одежды Inditex временно прекращает работу в России

17:40 5.03.2022

Испанская сеть магазинов одежды Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

"Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 - магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране", - приводит ТАСС заявление Inditex.

Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть Inditex насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Сегодня также стало известно о закрытии в России бутиков брендов, принадлежащих группе компаний LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel.

Закрывает в России свои магазины и группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.