Порядок организации похорон в Беларуси с поддержкой родных

Рано или поздно каждый сталкивается с необходимостью организовать похороны близкого человека.

Это тяжелое испытание, которое требует не только эмоциональных, но и физических сил. В такой ситуации важно знать, какие шаги предпринять, чтобы достойно проводить умершего в последний путь. Давайте разберем основные моменты, связанные с организацией похорон в Беларуси.

Организация похорон

После кончины близкого нужно выполнить следующие действия:

  1. Обратиться в ЗАГС для получения свидетельства о смерти.
  2. Определить место захоронения.
  3. Заказать необходимый инвентарь для похорон.
  4. Организовать транспортировку тела.
  5. Провести церемонию прощания.

Для оформления документов в ЗАГСе потребуются паспорт умершего и медицинское заключение о причине смерти.

Место захоронения можно выбрать на любом кладбище либо в семейном склепе.

В похоронном бюро или ритуальной компании заказывают необходимые принадлежности: гроб, венки, транспорт и т.д.

Если организация похорон в Минске приходится на ваши плечи, важно знать основные нюансы. В столице есть городские и частные кладбища для выбора места захоронения. Транспортировку тела и другие услуги предоставляют специализированные организации.

Финансовые аспекты

Основные статьи расходов на похороны:

  • услуги ритуальной компании;
  • приобретение необходимого инвентаря;
  • транспортные расходы;
  • поминальный обед для гостей.

Средняя стоимость похорон составляет 200-1500 белорусских рублей. Государство выплачивает компенсации на погребение некоторым категориям граждан.

Стоимость ритуальных услуг в Беларуси может значительно варьироваться в зависимости от региона и выбранного поставщика услуг. В Минске и других крупных городах цены выше, чем в небольших населенных пунктах.

Эмоциональный аспект

В этот период особенно важно:

  • психологическая поддержка родных и близких;
  • возможность поделиться воспоминаниями;
  • заняться повседневными делами;
  • найти единомышленников для общения.

Это поможет немного отвлечься от горя и постепенно справиться с ним. А добрая память об ушедших сохранится навсегда.

Транспортировка тела умершего из России в Беларусь возможна как самостоятельно, так и с помощью ритуальных агентств. Потребуются документы на перевозку груза 200, оформление таможенного транзита, сопровождение грузовиком-рефрижератором.

Заключение

К сожалению, утрата близких неизбежна. Знание вопросов организации похорон поможет справиться с непростыми формальностями в трудный момент. А психологическая поддержка родных, друзей, единомышленников облегчит душевную боль и поможет сохранить светлую память об ушедших.

Источник: https://ritual.by/

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