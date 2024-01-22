Порядок организации похорон в Беларуси с поддержкой родных

19:13 22.01.2024

Рано или поздно каждый сталкивается с необходимостью организовать похороны близкого человека.

Это тяжелое испытание, которое требует не только эмоциональных, но и физических сил. В такой ситуации важно знать, какие шаги предпринять, чтобы достойно проводить умершего в последний путь. Давайте разберем основные моменты, связанные с организацией похорон в Беларуси.

Организация похорон

После кончины близкого нужно выполнить следующие действия:

Обратиться в ЗАГС для получения свидетельства о смерти. Определить место захоронения. Заказать необходимый инвентарь для похорон. Организовать транспортировку тела. Провести церемонию прощания.

Для оформления документов в ЗАГСе потребуются паспорт умершего и медицинское заключение о причине смерти.

Место захоронения можно выбрать на любом кладбище либо в семейном склепе.

В похоронном бюро или ритуальной компании заказывают необходимые принадлежности: гроб, венки, транспорт и т.д.

Если организация похорон в Минске приходится на ваши плечи, важно знать основные нюансы. В столице есть городские и частные кладбища для выбора места захоронения. Транспортировку тела и другие услуги предоставляют специализированные организации.

Финансовые аспекты

Основные статьи расходов на похороны:

услуги ритуальной компании;

приобретение необходимого инвентаря;

транспортные расходы;

поминальный обед для гостей.

Средняя стоимость похорон составляет 200-1500 белорусских рублей. Государство выплачивает компенсации на погребение некоторым категориям граждан.

Стоимость ритуальных услуг в Беларуси может значительно варьироваться в зависимости от региона и выбранного поставщика услуг. В Минске и других крупных городах цены выше, чем в небольших населенных пунктах.

Эмоциональный аспект

В этот период особенно важно:

психологическая поддержка родных и близких;

возможность поделиться воспоминаниями;

заняться повседневными делами;

найти единомышленников для общения.

Это поможет немного отвлечься от горя и постепенно справиться с ним. А добрая память об ушедших сохранится навсегда.

Транспортировка тела умершего из России в Беларусь возможна как самостоятельно, так и с помощью ритуальных агентств. Потребуются документы на перевозку груза 200, оформление таможенного транзита, сопровождение грузовиком-рефрижератором.

Заключение

К сожалению, утрата близких неизбежна. Знание вопросов организации похорон поможет справиться с непростыми формальностями в трудный момент. А психологическая поддержка родных, друзей, единомышленников облегчит душевную боль и поможет сохранить светлую память об ушедших.

Источник: https://ritual.by/