Порядок организации похорон в Беларуси с поддержкой родных
Это тяжелое испытание, которое требует не только эмоциональных, но и физических сил. В такой ситуации важно знать, какие шаги предпринять, чтобы достойно проводить умершего в последний путь. Давайте разберем основные моменты, связанные с организацией похорон в Беларуси.
Организация похорон
После кончины близкого нужно выполнить следующие действия:
- Обратиться в ЗАГС для получения свидетельства о смерти.
- Определить место захоронения.
- Заказать необходимый инвентарь для похорон.
- Организовать транспортировку тела.
- Провести церемонию прощания.
Для оформления документов в ЗАГСе потребуются паспорт умершего и медицинское заключение о причине смерти.
Место захоронения можно выбрать на любом кладбище либо в семейном склепе.
В похоронном бюро или ритуальной компании заказывают необходимые принадлежности: гроб, венки, транспорт и т.д.
Если организация похорон в Минске приходится на ваши плечи, важно знать основные нюансы. В столице есть городские и частные кладбища для выбора места захоронения. Транспортировку тела и другие услуги предоставляют специализированные организации.
Финансовые аспекты
Основные статьи расходов на похороны:
- услуги ритуальной компании;
- приобретение необходимого инвентаря;
- транспортные расходы;
- поминальный обед для гостей.
Средняя стоимость похорон составляет 200-1500 белорусских рублей. Государство выплачивает компенсации на погребение некоторым категориям граждан.
Стоимость ритуальных услуг в Беларуси может значительно варьироваться в зависимости от региона и выбранного поставщика услуг. В Минске и других крупных городах цены выше, чем в небольших населенных пунктах.
Эмоциональный аспект
В этот период особенно важно:
- психологическая поддержка родных и близких;
- возможность поделиться воспоминаниями;
- заняться повседневными делами;
- найти единомышленников для общения.
Это поможет немного отвлечься от горя и постепенно справиться с ним. А добрая память об ушедших сохранится навсегда.
Транспортировка тела умершего из России в Беларусь возможна как самостоятельно, так и с помощью ритуальных агентств. Потребуются документы на перевозку груза 200, оформление таможенного транзита, сопровождение грузовиком-рефрижератором.
Заключение
К сожалению, утрата близких неизбежна. Знание вопросов организации похорон поможет справиться с непростыми формальностями в трудный момент. А психологическая поддержка родных, друзей, единомышленников облегчит душевную боль и поможет сохранить светлую память об ушедших.
Источник: https://ritual.by/
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