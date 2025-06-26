Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue

21:11 26.06.2025

После почти четырех десятилетий во главе американского Vogue Анна Винтур покидает должность главного редактора. Об этом сообщили издания The Daily Front Row, WWD и Business of Fashion со ссылкой на внутреннее собрание редакции, прошедшее утром 25 июня.

Тем не менее, 75-летняя Винтур продолжит работу в Condé Nast, сохранив посты глобального директора по контенту и глобального редакционного директора Vogue. Она продолжит курировать все бренды медиахолдинга по всему миру, включая Vanity Fair, GQ, Architectural Digest и другие.

Анна Винтур пришла в Vogue в 1988 году, сменив на посту главного редактора Грейс Мирабеллу. Её дебютная обложка (ноябрьский номер 1988 года), сфотографированная Петером Линдбергом, стала революционной: модель Михаэла Берку появилась в джинсах за $50 и свитере от Christian Lacroix стоимостью $10 000 — первый случай появления денима на обложке журнала.

«Это было совершенно не похоже на те выверенные и изысканные крупные планы с множеством макияжа и украшений, к которым тогда привык Vogue. Эта обложка нарушила все правила», — вспоминала Винтур в 2012 году. Позже в этом увидели разные смыслы — от смешения высокого и массового до религиозной символики, но, по словам Винтур, она просто почувствовала, что это отражает перемены.

Именно Винтур ввела моду на появление знаменитостей на обложках глянца, что позже стало индустриальным стандартом. Её влияние было столь велико, что именно она, по мнению многих, послужила прототипом Миранды Пристли — героини романа «Дьявол носит Prada», написанного её бывшей ассистенткой Лорен Вайсбергер. В экранизации 2006 года Винтур, по слухам, пришла на премьеру в одежде Prada.

В 2009 году она разрешила съёмки документального фильма The September Issue, впервые открыв закулисье редакции Vogue и показав процесс подготовки самого объёмного сентябрьского выпуска в истории издания.

С 2013 года Винтур занимала пост креативного директора Condé Nast, а в 2019 году стала глобальным советником по контенту.

Имя нового главного редактора американского Vogue пока не объявлено.