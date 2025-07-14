Mattel представила куклу Барби с диабетом 1 типа
Компания Mattel расширила свою инклюзивную линейку Барби, выпустив куклу с диабетом первого типа.
Как сообщает компания на своём официальном сайте, новая Барби оснащена системой постоянного мониторинга уровня глюкозы (CGM), инсулиновой помпой и тематическим аксессуаром — смартфоном с приложением для отслеживания показателей сахара в крови.
Кукла носит розовый пластырь в форме сердца, символизирующий установленную CGM-систему, а также держит вместительную сумку — по замыслу создателей, в неё можно положить необходимые для контроля заболевания предметы, например, перекус.
Проект был реализован при участии некоммерческой организации Breakthrough T1D, занимающейся поддержкой людей с диабетом 1 типа. В Mattel отметили, что стремятся адаптировать образ Барби к реальному жизненному опыту современных детей и снизить стигму вокруг различных медицинских состояний.
С 2019 года компания активно развивает линию инклюзивных кукол. Сегодня в коллекции Mattel насчитывается более 175 разнообразных Барби — с разным цветом кожи, телосложением, особенностями внешности и здоровья. Уже выпущены модели с синдромом Дауна, витилиго, протезами, инвалидными колясками и слуховыми аппаратами.
Отмечается, что новая кукла способна помочь детям с диабетом чувствовать себя уверенно, а также лучше понять, что они не одиноки и их опыт — часть нормы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выпустите лучше с деменцией позднего типа. Это больше подходит для тех, кто сидит в американском капитолии. Им уже давно пора снова в куклы играть.
Скоро до гонореии первого типа дойдут.