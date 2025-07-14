Mattel представила куклу Барби с диабетом 1 типа

12:00 14.07.2025

Компания Mattel расширила свою инклюзивную линейку Барби, выпустив куклу с диабетом первого типа.

Как сообщает компания на своём официальном сайте, новая Барби оснащена системой постоянного мониторинга уровня глюкозы (CGM), инсулиновой помпой и тематическим аксессуаром — смартфоном с приложением для отслеживания показателей сахара в крови.

Кукла носит розовый пластырь в форме сердца, символизирующий установленную CGM-систему, а также держит вместительную сумку — по замыслу создателей, в неё можно положить необходимые для контроля заболевания предметы, например, перекус.

Проект был реализован при участии некоммерческой организации Breakthrough T1D, занимающейся поддержкой людей с диабетом 1 типа. В Mattel отметили, что стремятся адаптировать образ Барби к реальному жизненному опыту современных детей и снизить стигму вокруг различных медицинских состояний.

С 2019 года компания активно развивает линию инклюзивных кукол. Сегодня в коллекции Mattel насчитывается более 175 разнообразных Барби — с разным цветом кожи, телосложением, особенностями внешности и здоровья. Уже выпущены модели с синдромом Дауна, витилиго, протезами, инвалидными колясками и слуховыми аппаратами.

Отмечается, что новая кукла способна помочь детям с диабетом чувствовать себя уверенно, а также лучше понять, что они не одиноки и их опыт — часть нормы.