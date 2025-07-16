Россияне назвали желаемый доход для счастья

09:10 16.07.2025

Россияне считают, что для комфортной жизни им нужно в среднем 257 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Это на 3% больше, чем осенью 2024 года, и почти на 50% выше показателя десятилетней давности.

Мужчины назвали сумму 280 тыс. рублей, женщины — 235 тыс. Запросы зависят и от уровня дохода: россияне с зарплатой ниже 50 тыс. в месяц считают достаточной сумму в 200 тыс., а те, кто зарабатывает от 100 тыс. — хотят 300 тыс.

Похожая зависимость наблюдается в уровне образования. Выпускники колледжей назвали сумму в 221 тыс. рублей, тогда как обладатели вузовского диплома — 287 тыс. С возрастом «стоимость» удовлетворённости тоже растёт: среди молодёжи до 24 лет достаточно 192 тыс. руб., у россиян старше 45 лет — уже 272 тыс.

Опрос прошёл с 16 июня по 14 июля 2025 года, в нём приняли участие 23 тысячи человек из 518 городов. В Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1500 респондентов, в других крупных городах — по 500.

Жители столицы оценили комфортный уровень дохода в 290 тыс. рублей, следом идут Владивосток (276 тыс.) и Санкт-Петербург (264 тыс.). В пятёрке также оказались Ростов-на-Дону (260 тыс.) и Тюмень (255 тыс.). Самые скромные ожидания — у жителей Кирова, которым достаточно 204 тыс. рублей в месяц.