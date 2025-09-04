Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года

Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни, сообщил Модный дом «Giorgio Armani». Дизайнер скончался у себя дома, подтверждают европейские издания со ссылкой на заявление дома моды.

По данным СМИ, в июне Армани не присутствовал на показах в Милане, восстанавливаясь после болезни. Осенью, в рамках Недели моды в Милане, он готовил крупное мероприятие к 50-летию одноимённого дома моды.

Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце. Сначала он учился на врача, но бросил университет и начал карьеру в индустрии моды как оформитель витрин в универмаге Rinascente. В 1960-е годы работал у Нино Черутти, а в 1975 году вместе с Серджио Галеотти основал собственный бренд Giorgio Armani. Уже в начале 1980-х годов марка обрела мировую славу: костюмы Армани использовались в фильме «Американский жиголо» с Ричардом Гиром, а затем завоевали Голливуд и корпоративный стиль западных компаний.

Армани считается одним из ключевых реформаторов индустрии прет-а-порте: его мягкие «разструктурированные» пиджаки и минималистичная эстетика стали символом итальянской моды конца XX века. В дальнейшем дизайнер развил бизнес в смежных сферах — от парфюмерии и аксессуаров до гостиничного бизнеса. По версии Forbes, к 2024 году его состояние оценивалось в более чем $6 млрд.

Прощание с кутюрье состоится на выходных в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.

