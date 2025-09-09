В Подмосковье набирает популярность мода на старославянские имена
В Московской области родители новорожденных все чаще обращаются к старославянской традиции при выборе имен для детей. Об этом 8 сентября сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
По его словам, среди мальчиков наиболее востребованы имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Девочкам все чаще дают имена Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава. В числе новых тенденций — парные варианты вроде Владислава и Владиславы, Радомира и Радомиры, Лучезара и Лучезары.
В ведомстве напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье можно прямо в роддоме: специалисты приходят к родителям в палату, что значительно упрощает оформление документов.
Кроме того, семьи получают право на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье», включающий предметы первой необходимости для младенца.
Как отметил Кирюхин, имена, известные по летописям и былинам, постепенно возвращаются в современную жизнь и становятся частью нового поколения.
- Агафон, а тебя в детском садике не обзывают, не дразнят?
- Да не, щас не дразнят. Дементий приболел, Архип в другой сад ходит, Ермак и Лука мои лучшие кореша. Емельяна я и сам задразнить могу. Евлампия с Капитолиной бывает, обзываются, но я не обижаюсь – они еще дурочки маленькие.
Обычное югославское имя. И кто-то не возьмет югослава на работу с таким именем? Они все безработные? Клоуны.
Поэтому в Америке редко кого зовут полным именем, особенно если имя трудное или иностранное. Все Биллы, Алексы, Майки, Греги и пр. Никто даже не знает реальные полные имена, которые могут быть и двойными, и тройными и вообще любыми. И даже неприличными, если так вышло, что в другой стране родители не подумали, что в английском языке имя может иметь смысл, да еще и негативный. И никого это не волнует. Но это почему-то волнует русских.
А,вы уверены,что все те,как бы,греко-римские имена,именно таковы и были? Я ни одной минуты не верил и не верю сейчас,что "Мария" и "Иван",а не "Иоанн"-это иудейские имена. Ага,среди " Сар,Эсфирей,Голдей,Ребекк,Исааков,Моисеев,Абрамов,Захарий,Иаковов,Иуд" могли быть такие имена."Иван-да Марья" во всех русских(не славянских) сказках были.
Радомир Попандопулович! Звучит? Ещё как звучит!