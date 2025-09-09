В Подмосковье набирает популярность мода на старославянские имена

В Московской области родители новорожденных все чаще обращаются к старославянской традиции при выборе имен для детей. Об этом 8 сентября сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

По его словам, среди мальчиков наиболее востребованы имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Девочкам все чаще дают имена Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава. В числе новых тенденций — парные варианты вроде Владислава и Владиславы, Радомира и Радомиры, Лучезара и Лучезары.

В ведомстве напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье можно прямо в роддоме: специалисты приходят к родителям в палату, что значительно упрощает оформление документов.

Кроме того, семьи получают право на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье», включающий предметы первой необходимости для младенца.

Как отметил Кирюхин, имена, известные по летописям и былинам, постепенно возвращаются в современную жизнь и становятся частью нового поколения.

  1. 09.09.2025, 16:52
    Гость: Добрый селянин

    - Агафон, а тебя в детском садике не обзывают, не дразнят?
    - Да не, щас не дразнят. Дементий приболел, Архип в другой сад ходит, Ермак и Лука мои лучшие кореша. Емельяна я и сам задразнить могу. Евлампия с Капитолиной бывает, обзываются, но я не обижаюсь – они еще дурочки маленькие.

  2. 09.09.2025, 16:43
    Гость: TY

    Обычное югославское имя. И кто-то не возьмет югослава на работу с таким именем? Они все безработные? Клоуны.

  3. 09.09.2025, 16:40
    Гость: TY

    Поэтому в Америке редко кого зовут полным именем, особенно если имя трудное или иностранное. Все Биллы, Алексы, Майки, Греги и пр. Никто даже не знает реальные полные имена, которые могут быть и двойными, и тройными и вообще любыми. И даже неприличными, если так вышло, что в другой стране родители не подумали, что в английском языке имя может иметь смысл, да еще и негативный. И никого это не волнует. Но это почему-то волнует русских.

  4. 09.09.2025, 16:35
    Гость: ничего хорошего

    А,вы уверены,что все те,как бы,греко-римские имена,именно таковы и были? Я ни одной минуты не верил и не верю сейчас,что "Мария" и "Иван",а не "Иоанн"-это иудейские имена. Ага,среди " Сар,Эсфирей,Голдей,Ребекк,Исааков,Моисеев,Абрамов,Захарий,Иаковов,Иуд" могли быть такие имена."Иван-да Марья" во всех русских(не славянских) сказках были.

Все комментарии (16)
