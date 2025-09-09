В Подмосковье набирает популярность мода на старославянские имена

09:10 9.09.2025

В Московской области родители новорожденных все чаще обращаются к старославянской традиции при выборе имен для детей. Об этом 8 сентября сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

По его словам, среди мальчиков наиболее востребованы имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Девочкам все чаще дают имена Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава. В числе новых тенденций — парные варианты вроде Владислава и Владиславы, Радомира и Радомиры, Лучезара и Лучезары.

В ведомстве напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье можно прямо в роддоме: специалисты приходят к родителям в палату, что значительно упрощает оформление документов.

Кроме того, семьи получают право на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье», включающий предметы первой необходимости для младенца.

Как отметил Кирюхин, имена, известные по летописям и былинам, постепенно возвращаются в современную жизнь и становятся частью нового поколения.