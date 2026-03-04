В России вводят новый госстандарт для маникюра и педикюра

09:05 4.03.2026

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт для сферы маникюра и педикюра. Как пишет ТАСС, он начнёт действовать с 30 апреля 2026 года и установит единые требования к выполнению данных процедур.

Документ описывает типовые технологические карты — от маникюра и педикюра до моделирования и коррекции искусственных ногтей. В нём подробно расписаны этапы оказания услуг и рекомендованная продолжительность каждой процедуры.

Так, классический обрезной маникюр должен занимать от 45 до 60 минут с учётом подготовки и завершающих этапов. Аппаратный — от 40 до 70 минут, комбинированный — 40–60 минут. Педикюр по классической схеме рассчитан на 60–90 минут в зависимости от состояния стоп и ногтей клиента, аппаратный и препаратный — в среднем 60–80 минут.

Спа-уход за руками или массаж кистей предполагает 30–40 минут работы. Укрепление и выравнивание натуральных ногтей займёт около 70–90 минут, моделирование искусственных — от 50 до 150 минут в зависимости от техники. Коррекция наращённых ногтей отводится на 60–120 минут. Простое покрытие лаком должно занимать 5–10 минут, гель-лаком — до 25 минут, снятие покрытия — от 5 до 20 минут в зависимости от способа.

Стандарт будет распространяться на салоны, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров. Предполагается, что типовые карты можно будет использовать при разработке внутренних регламентов и других документов в сфере ногтевого сервиса.