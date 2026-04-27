«Лэтуаль» планирует закрыть до 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» готовится сократить розничную сеть: в 2026 году компания может закрыть до 150 магазинов. Эту информацию подтвердили газете "Известия" источники на рынке, а также директор по маркетингу ретейлера Татьяна Ломтева.

По её словам, речь идет о плановой оптимизации — компания пересматривает формат работы и адаптирует сеть к текущим условиям рынка. Подобные меры уже предпринимались: в 2025 году «Лэтуаль» закрыла 93 торговые точки, сократив их общее количество примерно на 10%.

Как отмечают участники рынка, в начале 2026 года арендодатели начали получать уведомления о закрытии части магазинов. Одной из причин называют сложности с доступом к популярным зарубежным брендам, что сказалось на ассортименте и, как следствие, на продажах.

Кроме того, в последние годы компания активно развивает онлайн-направление, уделяя меньше внимания офлайн-ритейлу. Это также могло повлиять на посещаемость магазинов.

Финансовые показатели отражают текущую динамику: по итогам 2025 года выручка «Лэтуаль» составила 83,9 млрд рублей, снизившись на 6% год к году, а чистый убыток достиг 1 млрд рублей.

