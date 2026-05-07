В Госдуме предложили сертифицировать фотографов младенцев
В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с новорожденными, а также проверить условия, в которых проходят такие съемки. Как пишет РИА Новости, с данной инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
Сейчас в России действует ГОСТ для фотосессий детей до 28 дней, однако он носит рекомендательный характер. По мнению депутата, этого уже недостаточно, когда речь идет о безопасности младенцев.
«Важно, чтобы такие съемки проводили сертифицированные специалисты. Возможно, сертифицировать нужно и сами условия проведения фотосессий», — отметила Буцкая.
Она подчеркнула, что во время съемок должны соблюдаться строгие требования безопасности: позы ребенка должны оставаться естественными, все материалы и аксессуары — быть индивидуальными или иметь одноразовый защитный слой, а использование света — соответствовать санитарным нормам.
По словам депутата, идея стандартизировать такие фотосессии появилась еще около десяти лет назад, когда услуги съемки новорожденных начали активно набирать популярность. «Было тяжело смотреть, в каких условиях иногда фотографировали детей и как их буквально “скручивали” ради кадра», — рассказала Буцкая.
Первый ГОСТ для фотосъемки новорожденных появился в России в 2019 году, позже документ обновили. Теперь в Госдуме предлагают сделать требования не рекомендательными, а обязательными для исполнения.
А вот это к чему и почему? Депутатам вообще занятся нечем, они живут вдали от России, не видят насущных проблем в виде падения уровня жизни населения, катастрофического падения уровня безопасности населения, вымирания коренного населения? Спецом пойду на выборы и проголосую против ЕР.
