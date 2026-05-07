В Госдуме предложили сертифицировать фотографов младенцев

В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с новорожденными, а также проверить условия, в которых проходят такие съемки. Как пишет РИА Новости, с данной инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

Сейчас в России действует ГОСТ для фотосессий детей до 28 дней, однако он носит рекомендательный характер. По мнению депутата, этого уже недостаточно, когда речь идет о безопасности младенцев.

«Важно, чтобы такие съемки проводили сертифицированные специалисты. Возможно, сертифицировать нужно и сами условия проведения фотосессий», — отметила Буцкая.

Она подчеркнула, что во время съемок должны соблюдаться строгие требования безопасности: позы ребенка должны оставаться естественными, все материалы и аксессуары — быть индивидуальными или иметь одноразовый защитный слой, а использование света — соответствовать санитарным нормам.

По словам депутата, идея стандартизировать такие фотосессии появилась еще около десяти лет назад, когда услуги съемки новорожденных начали активно набирать популярность. «Было тяжело смотреть, в каких условиях иногда фотографировали детей и как их буквально “скручивали” ради кадра», — рассказала Буцкая.

Первый ГОСТ для фотосъемки новорожденных появился в России в 2019 году, позже документ обновили. Теперь в Госдуме предлагают сделать требования не рекомендательными, а обязательными для исполнения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2026, 11:16
    Гость: Гость

    А вот это к чему и почему? Депутатам вообще занятся нечем, они живут вдали от России, не видят насущных проблем в виде падения уровня жизни населения, катастрофического падения уровня безопасности населения, вымирания коренного населения? Спецом пойду на выборы и проголосую против ЕР.

  2. 07.05.2026, 10:49
    Гость: Ага

    Надо обязать фотографов младенцев иметь сертификат " От сглазу младенцев", а для этого организовать при власти постоянный комитет из ведьм во власти.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Путин безусловно доверяет официальной экономической статистике
Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб.
Три вектора Сербии
«Единая Россия» подготовила ответы на жесткие вопросы избирателей
Избранное
Приложение «Оштрафуй правительство»
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
5:0 в пользу Дмитрия Черного, Razgruzka
Вадим Курылев («Электропартизаны»): «Все песни существуют всегда, и просто проявляются в нашем мире в какой-то момент»
Дима Сокол (ЙОРШ), 25 января, «16 Тонн»
IX Выставка-ярмарка «РусАртСтиль», 26 по 30 марта, Даниловский Event Hall
«Организаторы террора запустили "живых торпед" в Подмосковье не для нанесения военного ущерба»
Обе-Рек «Мама» (интернет-сингл)
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
«Мировые деньги: они уже существуют и готовятся к выходу на большую политическую сцену»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie