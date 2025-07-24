Как благотворительность объединяет людей и помогает фондам спасать жизни

14:40 24.07.2025

Умение понимать, сопереживать и желание помогать есть у большинства людей. Оно не зависит от возраста и должности, банковского счёта и убеждений. Но занятия благотворительностью в одиночку часто сложны из-за внешних и внутренних препятствий.

Чувство эмпатии: умение понимать, сопереживать и желание помогать есть у большинства людей. Оно не зависит от возраста и должности, банковского счёта и убеждений. Но занятия благотворительностью в одиночку часто сложны из-за внешних и внутренних препятствий. Главные из них: «Я не могу жертвовать много» и «Я не знаю, кому достанутся мои деньги». Когда люди объединяются в сообщества и оказывают посильную помощь — небольшие пожертвования превращаются в весомый вклад. Когда человек выбирает фонд на платформе СберВместе он уверен — делать пожертвования можно, средства дойдут до цели. Благотворительность объединяет и становится силой, которая меняет мир и даёт надежду тем, кто нуждается.

Как и сколько жертвуют в России

По статистике благотворительной деятельностью в России занимается 73% населения. Люди выбирают истории и фонды по эмоциональному отклику, то есть из чувства сострадания. Наиболее активно делают пожертвования в благотворительные организации, которые помогают:

детям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, например СМА и ДЦП;

малообеспеченным и социально уязвимым людям в тяжёлых ситуациях;

приютам для собак и кошек на лечение и содержание животных;

защите окружающей среды.

Пожертвования в фонды варьируются от 600 до 3000 рублей в год. Это могут быть как прямые переводы в некоммерческие организации, так и донаты с помощью округлений сумм, кешбэков, бонусов из банковских приложений.

Переводят деньги не все. Около 30% опрошенных предпочитают участие в благотворительных акциях: сборах вещей и продуктов, работу волонтёром.

Почему люди помогают другим

И разовая, и регулярная помощь не бывает случайной. Как правило, ей предшествует какая-то проблема, событие, чувство бессилия или внутреннее открытие, личный опыт. Например, тяжело заболел ребёнок у друзей, нашли больное животное, сгорел дом у соседей, кто-то однажды помог вам.

Благотворительность помогает решать проблемы, которые нас волнуют. Это приносит радость, удовлетворение и придаёт силы. По сути, человек строит мир, в котором он хочет жить: без неизлечимых болезней, бездомных котов и собак, людей без крыши над головой.

Чем хороша системная помощь фондам

Благотворительность в России постепенно становится системной. Она важна не меньше, чем адресная, которую направляют на решение конкретной проблемы: лечение пациента или закупку продуктов для семьи.

Системная помощь это регулярные пожертвования. Планирование работы и непрерывная поддержка — то, зачем нужна благотворительность в такой форме в первую очередь. Даже небольшие, но постоянные поступления денег помогают быстро закупать лекарства, организовывать обследования, вовремя оплачивать арендуемые рядом с клиниками квартиры.

А ещё — заниматься просвещением и организовывать мероприятия для сбора пожертвований. И это важно. Чем чаще фонды рассказывают о своей деятельности, тем больше они объединяют людей, которые хотят помогать, но не знают как и куда обратиться.