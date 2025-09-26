Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс

На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию (АЭС) с расчетом на новые регионы РФ. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — приводит слова Лукашенко газета «Известия».

На это предложение Путин ответил, что вопрос финансирования строительства АЭС не стоит. Главное, чтобы у АЭС были потребители.

  2. 26.09.2025, 22:15
    Гость: Ельцин сам их турнул

    Они и не просились. Лукашенко вообще тогда всего-навсего колхозом рулил

  3. 26.09.2025, 22:08
    Гость: Бывалый

    Хитрый Батька почему предлагает строить АЭС в Белоруссии. Потому что Запорожская АЭС вряд ли будет работать Украина постарается и не даст а также АЭС на территории РФ будут постоянно подвергается ударам беспилотников и диверсиям. Тем более вблизи Донбасса. А на территории Белоруссии будет безопасно ВСУ Беларусь пока не атакуют.

  4. 26.09.2025, 21:39
    Гость: Россиянин

    Терроризмом угрожаете, Уважаемый? Всё ещё надеетесь на Штаты? Вы ещё не поняли, что все кого можно было прогнуть - уже получают удовольствие нагнувшись? Вас, правда, кучка, но зато какая! Макрон, Зеленский, Мерц, Дудатуда, Каааалааасссс...

Все комментарии (30)
