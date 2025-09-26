Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс

15:50 26.09.2025

На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию (АЭС) с расчетом на новые регионы РФ. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — приводит слова Лукашенко газета «Известия».

На это предложение Путин ответил, что вопрос финансирования строительства АЭС не стоит. Главное, чтобы у АЭС были потребители.