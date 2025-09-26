Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию (АЭС) с расчетом на новые регионы РФ. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — приводит слова Лукашенко газета «Известия».
На это предложение Путин ответил, что вопрос финансирования строительства АЭС не стоит. Главное, чтобы у АЭС были потребители.
На Европу у одних уже построили.
Они и не просились. Лукашенко вообще тогда всего-навсего колхозом рулил
Хитрый Батька почему предлагает строить АЭС в Белоруссии. Потому что Запорожская АЭС вряд ли будет работать Украина постарается и не даст а также АЭС на территории РФ будут постоянно подвергается ударам беспилотников и диверсиям. Тем более вблизи Донбасса. А на территории Белоруссии будет безопасно ВСУ Беларусь пока не атакуют.
Терроризмом угрожаете, Уважаемый? Всё ещё надеетесь на Штаты? Вы ещё не поняли, что все кого можно было прогнуть - уже получают удовольствие нагнувшись? Вас, правда, кучка, но зато какая! Макрон, Зеленский, Мерц, Дудатуда, Каааалааасссс...
А почему бы не построить в Донбассе с расчетом на Белоруссию?