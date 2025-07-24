Стеллажи для склада: виды, особенности и критерии выбора

Выбор стеллажей для склада – ответственная задача, от которой зависит эффективность хранения и логистики.

Организация складского пространства – ключевой фактор эффективной логистики и хранения товаров. Правильно подобранные стеллажи позволяют оптимизировать площадь, ускорить процессы погрузки-разгрузки и обеспечить сохранность грузов. В этой статье рассмотрим основные виды складских стеллажей, их особенности и критерии выбора.

Виды стеллажей для склада

1. Металлические стеллажи – наиболее распространённый вариант, отличающийся прочностью, долговечностью и универсальностью. Они изготавливаются из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, что делает их устойчивыми к нагрузкам и внешним воздействиям.

2. Паллетные (грузовые) стеллажи
Предназначены для хранения товаров на поддонах. Бывают фронтальными (для ручной комплектации) и глубинными (для хранения крупных партий). Грузоподъёмность достигает нескольких тонн на ярус.

3. Консольные стеллажи
Используются для длинномерных грузов (трубы, пиломатериалы, металлопрокат). Конструкция включает опорные стойки и выдвижные консоли, что обеспечивает удобное размещение негабаритных предметов.

4. Мезонинные стеллажи (стеллажные системы)
Многоуровневые конструкции с настилами, позволяющие использовать склад по вертикали. Подходят для хранения мелкоштучных товаров и документов.

5. Полочные стеллажи
Лучший выбор для лёгких и средних грузов. Часто применяются в архивах, офисах и розничных складах. Возможна регулировка полок по высоте.

6. Мобильные стеллажи
Оснащены роликовыми механизмами, что позволяет экономить пространство. Используются в помещениях с ограниченной площадью.

7. Набивные (глубинные) стеллажи
Предназначены для хранения однотипных товаров большими партиями. Грузы размещаются в глубине стеллажа с помощью специальных тележек для склада, что упрощает доступ к продукции.

Критерии выбора стеллажей


1. Тип груза

Габариты и вес товара определяют конструкцию стеллажа. Для паллет подойдут грузовые модели, для документов – полочные.

2. Нагрузка на ярус

Каждый стеллаж имеет предельную грузоподъёмность. Важно учитывать не только текущие, но и потенциальные нагрузки.

3. Способ размещения

Автоматизированные склады требуют стеллажей, совместимых с погрузочной техникой. Для ручной комплектации подойдут более простые модели.

4. Свободное пространство

Высота склада влияет на выбор многоярусных систем, а площадь – на необходимость мобильных или компактных решений.

5. Бюджет

Стоимость зависит от материала, сложности конструкции и дополнительных аксессуаров (ограждения, защитные сетки).

Заключение

Выбор стеллажей для склада – ответственная задача, от которой зависит эффективность хранения и логистики. Ориентируясь на тип груза, нагрузки и особенности помещения, можно подобрать оптимальную систему. Современные металлические стеллажи и тележки для склада позволяют максимально использовать пространство, сократить время на обработку заказов и повысить общую продуктивность работы.

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