Как гражданам России получить вид на жительство или визу в Италии и что для этого нужно

С появлением возможности путешествовать по миру люди часто задумываются о переезде в более подходящую страну. На решение влияют такие факторы как климат, уровень жизни, карьерные высоты, природные богатства и многие другие. Россияне, а также граждане других стран СНГ все чаще стремятся получить ВНЖ или гражданство Евросоюза для того, чтобы получить возможность пользоваться благами той или иной европейской страны, которая предоставляет лучшие условия, чем их родина. Зачастую выбор падает на Италию, и это неудивительно: эта страна наделена богатейшей историей, живописной природой, а также итальянский язык звучит привлекательно и мелодично.

Однако прежде чем собирать чемоданы, в первую очередь стоит ознакомиться с необходимыми для переезда условиями.

А есть ли плюсы?

Что ж, плюсы, несомненно, имеются. Можно даже составить список:

Свобода передвижения по всем странам Европы, без виз и других проблем. Ну чем не жирный плюс?

Медицинское и социальное страхование на высшем уровне;

Доступ к европейским рабочим местам, а также зарплатам, что немаловажно, правда?

Разрешение на оформление кредитов, ипотеки, покупка недвижимости и транспортных средств;

В последнем пункте стоит упомянуть такие привилегии как восхитительный мягкий климат, радушный и веселый характер местных жителей, многолетнюю историю и наследие мирового искусства, а также многое другое, на усмотрение читателя. Ведь каждый видит свои плюсы в той или иной стране, раз уж дело дошло до переезда.

А так ли это просто?

Честно говоря, вообще нет. Хоть правительство Италии и жалует туристов, ведь они приносят государству весьма весомый доход, однако никто не спешит раздавать карточки резидентов иностранцам. Почему? Ответ на поверхности: высокий уровень безработицы для граждан данной страны (12% среди людей до сорока лет). Несомненно, стоит упомянуть и о нежелании выплачивать социальные пособия, ведь итальянцы получают выплаты при отсутствии возможности трудоустроиться.

Важно осознать, что даже при наличии весомых аргументов для переезда получение ВНЖ (вида на жительство) займет весьма много времени, а гражданство и того больше, десять- двенадцать лет.

Конечно, ускорить процесс возможно для некоторых категорий граждан, например:

состоящим в официальном браке с итальянцем или итальянкой. Это основание позволит оформить гражданство за два-три года постоянного проживания в стране;

детям, родившимся на территории данной страны, гражданство выдается за три года;

усыновленным детям и госслужащим возможно стать гражданами за пять лет.

Стоит упомянуть, что все временные рамки приблизительны, для каждого иммигранта документы рассматриваются в индивидуальном порядке.

Государством установлено три этапа до получения официального гражданства. Первым и самым начальным является получение визы с правом нахождения на территории Италии в течение девяноста дней. По прибытии в страну нужно подать документы на получение вида на жительство. Хотите начать путь к ВНЖ и гражданству Италии? Первый шаг — это оформление визы. Узнайте, как правильно получить визу в Италию

Для получения визы любой категории стоит обратиться в посольство Италии. Лучшим решением будет обратиться сразу для получения визы типа “D”, поскольку она дает право на смену туристического статуса резидентским, в зависимости от оснований пребывания в стране.

Виды ВНЖ

Вид на жительство Италии варьируется в зависимости от оснований пребывания в стране. Государство вправе выдать временное или же постоянное разрешение на проживание. Все зависит от целей того или иного иностранца.

Основанием для получения ВНЖ являются следующие факторы:

поступление в итальянский ВУЗ (данное разрешение включает также право на работу до двадцати часов в неделю);

открытие собственного бизнеса или трудоустройство в местную компанию;

приобретение недвижимости (не дает права а осуществление какой-либо трудовой деятельности);

воссоединение семьи ( при наличии родственников с временным или постоянным ВНЖ);

​запрос о статусе беженца или политическом убежище.

Документы можно отправить заказным письмом по почте, а также лично сдать в ближайшем отделении полиции по месту проживания. После рассмотрения заявки (приблизительно в течение месяца), стоит ожидать приглашения на личное собеседование и последующую сдачу отпечатков пальцев и биометрии. Рассмотрение документов и процедура в целом занимают в общей сложности два-три месяца.

Пакет документов для получения ВНЖ в Италии

Заявление по образцу, установленному государством;

копии всех страниц загранпаспорта, а также оригиналы документов;

заполненная анкета;

документы, подтверждающие легальность оснований для ВНЖ;

выписка со счета для подтверждения финансовой состоятельности;

справка об отсутствии судимости;

четыре фотографии установленного образца;

гербовая марка (в случае, если документы будут отправляться по почте).

Исходя из оснований для выдачи временного вида на жительство, соответствующие органы вправе уменьшить или увеличить сроки для легального нахождения в стране. Далее возможно продлить данные сроки вплоть до получения постоянного вида на жительство.

Виды оснований и сроки

1. Обучение в ВУЗе

При зачислении в ВУЗ Италии студент автоматически имеет право на прошение о временном ВНЖ. Для этого рекомендуется предъявить документ о зачислении, подтверждение места проживания на время обучения, а также понадобится медицинская страховка на все время пребывания в стране. Здесь стоит упомянуть, что обучение в высших учебных заведениях преимущественно ведется на итальянском языке, а иностранцы часто сталкиваются с ограничениями мест.

Данный тип ВНЖ предоставляется на год, а затем продляется за два месяца до окончания срока.

2. Открытие бизнеса

Открыть бизнес в Италии может любой человек при соответствии установленным требованиям. Предприятие может даже не приносить дохода, властям важна только своевременная оплата налогов. Можно открыть собственную организацию, а также купить франшизу или долю в уже функционирующем бизнесе. Для этого сначала необходимо запросить бизнес-визу через посольство страны. К кандидату предъявляют следующие требования:

Кратко требования к кандидату сводятся к следующему:

Подтверждение квалификации (диплом о высшем образовании, заверенная выписка из трудовой книжки, рекомендации с мест трудоустройства) ;

безупречная деловая репутация, подтвержденная справкой об отсутствии судимости;

выписка со счета, подтверждающая финансовую состоятельность.

Для данной категории граждан ВНЖ выдается на два года с последующим продлением за три месяца до окончания срока пребывания.

3. Воссоединение с семьей

Чтобы получить ВНЖ на данном основании, необходимо документальное подтверждение родства с резидентом или гражданином Италии. Такой тип временного проживания выдается на два года с последующим продлением документов. Проще всего получить такой тип ВНЖ людям на иждивении (лицам, не достигшим совершеннолетия, а также пожилым людям).

4. Покупка недвижимости

Стоит отметить, что сама покупка недвижимости не является основанием для получения ВНЖ. Однако собственники жилья в Италии вправе претендовать на визу категории “D” с последующим получением вида на жительство при соблюдении установленных государством условий, таких как длительное нахождение в стране и финансовая независимость и состоятельность. Такое право на проживание не дает права на работу или осуществление какой-либо иной коммерческой деятельности, поэтому рекомендуется иметь пассивный доход. Срок оформления такого типа ВНЖ составит от трех до шести месяцев.

5. Временная работа

Италия дает возможность трудоустройства на сезонные работы в сфере туризма, гостиничного бизнеса, а также сельскохозяйственной промышленности.

Запросить въезд в страну для иностранца могут различные лица или организации:

Работодатель - итальянец (гражданином этой страны);

Работодатель - иностранец, при наличии документов, легализующих его нахождение в Италии;

Ассоциации, работающие на территории этой европейской страны.

Данный тип ВНЖ краткосрочный и выдается на срок от трех до девяти месяцев с последующим продлением, при условии непрерывности работы.

Получение ПМЖ и гражданства

После пяти лет непрерывного пребывания в стране, наконец, разрешается поменять статус временного проживания на постоянное. Ура! Но что для этого нужно?

Необходимо собрать следующий пакет документов:

Запрос на смену статуса с временного на постоянный;

копии всех страниц паспорта, а также его оригинал;

четыре фотографии установленного образца;

выписка из банковского счета;

заполненная декларация о доходах;

купчая на жилье или же договор, подтверждающий долгосрочную аренду;

справка об отсутствии судимости в Италии, а также в России;

гербовые марки (при отправке по почте).

Собранный пакет документов стоит отнести в ближайшее отделение полиции или же отправить заказным письмом по почте.

ПМЖ выдается сроком на пять лет, далее продлевается с заменой фотографий на актуальные.

Даже несмотря на долгий процесс легализации проживания, люди из разных уголков мира стремятся переехать в Италию. Но все ли довольны своим решением о переезде? Сложный вопрос. Мнения различаются, ведь каждый человек устраивает жизнь по-разному. Одним удается реализовать себя за пределами своей страны, другие же не выдерживает тоски по родине и возвращаются. В конечном итоге, все зависит только от самого человека.