Почему наши сограждане помешались на психологах

Ещё недавно мы потешались над героями голливудских фильмов и сериалов, которые чуть что – бегут к психологу. Сейчас это уже становится реальностью нашей жизни

Я периодически почитываю популярный сайт «Тинькофф-Журнал» («Т-Ж»), где люди в том числе публикуют подробные (на десятки тысяч знаков) дневники с рассказами о своем житье-бытье. Узнать о жизни людей из разных городов и разных профессий всегда информативно, и в этом плане в том числе.

Я просмотрел дневники за последние полгода, и примерно в каждом третьем говорилось о регулярных визитах к психологам. Для удобства я сгруппировал авторов по возрастам.

«…все возрасты покорны»



39 лет, Москва, женщина, владелица кофейни в центре столицы, доход 497 тыс руб в месяц (прибыль кофейни после вычета закупок продуктов по себестоимости и списаний, чистая прибыль за вычетом расходов обычно бывает меньше раза в два, вот и героиня выводит 200 – 220 тыс руб в месяц): «Последние три года я в психотерапии, в месяц на это уходит 28.000 руб – у меня один сеанс по полтора часа в неделю».

34 года, Ленинградская область, женщина, ветеринарный врач, доход 45 – 50 тыс руб в месяц, правда, ещё есть доходы (не такие уж большие, но всё же) мужа, со слов которого мы и узнаем: «На психолога она тратит 5000 руб в месяц».

28 лет, Екатеринбург, женщина, безработная («летом 2024 года я уволилась в никуда, чтобы отдохнуть и просто насладиться жизнью»), до увольнения работала аналитиком с доходом 200 тыс руб в месяц, а сейчас живет на сбережения: «Психотерапевт: 10.000 руб в месяц – сессии раз в неделю по 2500 руб».

28 лет, Москва, мужчина, продуктовый аналитик, доход 287 тыс руб в месяц: «Психолог: 20.000 руб в месяц… Созваниваюсь еженедельно, сессия стоит 5000 руб». Как следует из дальнейшего чтения его дневника, ходит к психологам он не первый год, и можно понять, что раньше тратил больше («думал, что трачу на психолога столько денег, что мог бы снимать еще одну квартиру»), хотя и не факт (жил он тогда в провинциальном городе).

26 лет, Екатеринбург, девушка, менеджер в IT-компании, доход 200 тыс руб в месяц: «Психолог: 4000 руб в месяц, встречаемся раз в две недели».

24 года, Новосибирск, девушка, графический дизайнер, доход 70 тыс руб, плюс богатые родители подкидывают 15 – 20 тыс руб в месяц: «Раз в две недели посещаю психолога, час стоит 3000 руб, итого 6000 руб в месяц».

21 год, Москва, девушка, студентка, стажируется в гимназии и подрабатывает репетитором, доход 25 – 30 тыс руб в месяц, плюс богатые родители подкидывают по 16 тыс: «Психолог: 10.000 руб в месяц – сессии раз в неделю, каждая стоит 2500 руб».

Как видим, люди разного возраста, профессий и достатка, живущие в разных городах. «Подсаживают» на посещения психологов уже буквально с детства. В той же подборке за полгода на «Т-Ж» есть дневник, где 37-летняя женщина, живущая в Санкт-Петербурга и работающая маркетологом с доходом 85 тыс руб в месяц, среди прочего рассказывает о своем 16-летнем сыне: «Я оплачиваю сыну психолога – 12.000 – 15.000 руб в месяц». Вы думаете, он тоже жертва чего-то? Нет. В комментариях она ответила, что «сын ходит к психологу из-за трудностей в адаптации». Сама мать, судя по всему, тоже завсегдатай психотерапии, на что намекает подпись к одной из фотографий в ее дневнике: «Игрушки. Барби моя. Купила куклу с домиком в 33 года после сессии с психологом».

Вообще, предыдущий дневник вызвал у меня (думаю, и у многих) ощущение «глаза на лоб полезли». 21-летняя девушка зарабатывает 25 – 30 тыс руб в месяц, из них отдаёт психологу 10 тыс. Зачем? И ведь речь идет не о жертве войны, насилия, катастрофы или хотя бы панических атак. Нет, реальных причин ходить на регулярные сеансы нет.

«Нравится, что слушают мое нытье»



Об отсутствии реальных причин пишет в процитированном выше дневнике и студентка 24 лет: «Прихожу на сеанс к психологу. Сегодня был скучный прием, особо и вспомнить нечего. Сказала, что буду ходить раз в две недели, потому что финансы не очень позволяют, и психолог сделал мне скидку со следующего сеанса! Вместо 3000 руб буду платить 2700 руб как давняя постоянная клиентка – так приятно. Хожу к этому психологу уже года три-четыре, но все равно не ожидала такого с его стороны».

Из этого рассказа, кстати, выясняется, что она ходит к психологам как минимум (только к этому) с 20 – 21 лет, и ходила раньше (причем при меньших доходах, ведь тогда специальности у неё не было) раз в неделю, оставляя за месяц 12 тыс руб.

А вот ещё честное признание из процитированного выше дневника девушки 26 лет: «Уже почти год встречаюсь с одним и тем же специалистом. Она мне очень помогла в самый тяжелый период в жизни. Сейчас хожу на поддерживающую терапию раз в две недели. Явного запроса у меня нет, но нравится разбирать какие-то проблемы, чтобы не грузить родных и не быть токсичной. Считаю, что психолог нужен большинству людей, чтобы от нашего нытья и недовольства не страдали близкие».

Как видим, реальных причин в данном случае для походов к психологам нет, просто людям «нравится», а главное «чтобы от их нытья и недовольства не страдали близкие».

В комментариях к дневнику девушки 21 года высказали вполне логичное предположение: «Мне кажется, у современной молодёжи походы к психологу заменили общение с друзьями. Мы в 20 лет после универа каждый день собирались, общались, пиво пили. А тут человек в 20 лет студентка без забот и хлопот начинает ходить к психологу».

Мнение немного упрощенное и банальное (буквально дословно я такое слышал в одном из стендапов Виктории Складчиковой, только там речь шла про её нынешнюю подругу, которой купи пива и она тебя выслушает вместо психолога), но имеющее право на жизнь.

Я бы немного сместил акценты. Напомню, многие наши сограждане, особенно женского пола, слишком увлечены ведением соцсетей в стиле «хвастограм». Жалобы на что-то или кого-то тщательно создаваемый на публику образ «востребованности и успешности» разрушают. В итоге доходит до комичного, например, когда на проблемы в путешествиях или личной жизни люди жалуются лишь близким друзьям, а в соцсетях всё описывают только в превосходных тонах, «чтоб никто не подумал, что у меня не всё хорошо».

Для жалоб современные девушки очень прагматично заводят отдельных людей, которых так и называют за глаза – «свободные уши». Обычно это незадачливые поклонники, попавшие в так называемую «френдзону», когда девушка ими пользуется (в данном случае – для слива негатива), ничего не давая взамен, кроме шаблонных фраз, что она пока видит в нем только друга, но когда-нибудь, возможно, станет более благосклонной… Но такие «свободные уши» найти не всегда удается, да и усилия для их поиска и удержания надо предпринимать, а психологу достаточно просто регулярно платить.

Однако кто-то возразит, что публичное упоминание о посещениях психолога само по себе является признанием, что «в жизни не все так хорошо» (хотя опять же, дневники на «Т-Ж» анонимные, а знакомым могут про это и не рассказывать). Читаем дальше.

«Моя жизнь качественное улучшилась»



Есть и ещё одна причина моды на психологов. В упомянутом выше дневнике девушка 26 лет, признав, что реальных причин ходить к специалисту у нет, внезапно заявляет: «После работы с хорошим специалистом моя жизнь качественно улучшилась».

В похожем ключе излагает причины походов к психологу единственный среди авторов дневников с упоминанием посещения психологов мужчина 28 лет: «Общение с психологом оказалось неожиданно действенным способом улучшить качество жизни… Я считаю, что важно уделять время самому себе, и час терапии в неделю – как раз то, что надо. Ты говоришь только о себе, тебе говорят только о тебе, разбирают вопросы, которые волнуют только тебя… Думаю, что во многом благодаря психологу у меня сейчас получается развиваться такими темпами, каких раньше никогда не было». (При этом далее в своем дневнике после рассказа о росте в финансовом и карьерном плане он признаётся, что вообще «не хочет и не любит работать».)

Так что нет рассказ про регулярные походы к психологу это не печальное признание, что «у тебя все не очень хорошо», а гордая декларация, что «у меня все стало еще лучше»!

Как отметили в комментариях к процитированному выше дневнику девушки 24 лет: «Это какая-то мода последних лет, все должны ходить к психологу, потому что "у всех, кто рассказывает про успешный успех, есть психолог, а значит, и мне надо"».

И ведь нельзя сказать, чтобы такое мнение появилось совсем уж на пустом месте. В данном случае отвлекусь от цитирования дневников на публичных ресурсах и сошлюсь на личные разговоры с непубличными людьми, в данном случае – из тех, которые достигли того самого «успешного успеха» уже без всяких кавычек. И в среде молодых богатых бизнесменов и топ-менеджеров действительно уже не первый год считается, что для успешной работы надо обязательно «проработать все страхи» начиная с детских и заканчивая текущими, и на регулярную психотерапию они тратят куда большие деньги, чем было перечислено выше в дневниках на «Т-Ж» (более-менее сравнимо с упомянутыми тратами владелицы кофейни в центре Москвы – 28 тыс руб в месяц).

Откуда пошла такая мода среди богатых людей, кто её запустил и основана ли она на чем-то рациональном – сказать затрудняюсь. Но факт, что такая действительно есть. В свою очередь, стремящиеся к аналогичному «успешному успеху» создали «карго-культ»: как раньше наивные девушки «приманивали деньги», покупая дорогие вещи, теперь их ровесницы ходят к психологам, надеясь таким образом «качественно улучшить жизнь».