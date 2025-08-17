Почему наши сограждане помешались на психологах

Ещё недавно мы потешались над героями голливудских фильмов и сериалов, которые чуть что – бегут к психологу. Сейчас это уже становится реальностью нашей жизни

Я периодически почитываю популярный сайт «Тинькофф-Журнал» («Т-Ж»), где люди в том числе публикуют подробные (на десятки тысяч знаков) дневники с рассказами о своем житье-бытье. Узнать о жизни людей из разных городов и разных профессий всегда информативно, и в этом плане в том числе.

Я просмотрел дневники за последние полгода, и примерно в каждом третьем говорилось о регулярных визитах к психологам. Для удобства я сгруппировал авторов по возрастам.

«…все возрасты покорны»


39 лет, Москва, женщина, владелица кофейни в центре столицы, доход 497 тыс руб в месяц (прибыль кофейни после вычета закупок продуктов по себестоимости и списаний, чистая прибыль за вычетом расходов обычно бывает меньше раза в два, вот и героиня выводит 200 – 220 тыс руб в месяц): «Последние три года я в психотерапии, в месяц на это уходит 28.000 руб – у меня один сеанс по полтора часа в неделю».

34 года, Ленинградская область, женщина, ветеринарный врач, доход 45 – 50 тыс руб в месяц, правда, ещё есть доходы (не такие уж большие, но всё же) мужа, со слов которого мы и узнаем: «На психолога она тратит 5000 руб в месяц».

28 лет, Екатеринбург, женщина, безработная («летом 2024 года я уволилась в никуда, чтобы отдохнуть и просто насладиться жизнью»), до увольнения работала аналитиком с доходом 200 тыс руб в месяц, а сейчас живет на сбережения: «Психотерапевт: 10.000 руб в месяц – сессии раз в неделю по 2500 руб».

28 лет, Москва, мужчина, продуктовый аналитик, доход 287 тыс руб в месяц: «Психолог: 20.000 руб в месяц… Созваниваюсь еженедельно, сессия стоит 5000 руб». Как следует из дальнейшего чтения его дневника, ходит к психологам он не первый год, и можно понять, что раньше тратил больше («думал, что трачу на психолога столько денег, что мог бы снимать еще одну квартиру»), хотя и не факт (жил он тогда в провинциальном городе).

26 лет, Екатеринбург, девушка, менеджер в IT-компании, доход 200 тыс руб в месяц: «Психолог: 4000 руб в месяц, встречаемся раз в две недели».

24 года, Новосибирск, девушка, графический дизайнер, доход 70 тыс руб, плюс богатые родители подкидывают 15 – 20 тыс руб в месяц: «Раз в две недели посещаю психолога, час стоит 3000 руб, итого 6000 руб в месяц».

21 год, Москва, девушка, студентка, стажируется в гимназии и подрабатывает репетитором, доход 25 – 30 тыс руб в месяц, плюс богатые родители подкидывают по 16 тыс: «Психолог: 10.000 руб в месяц – сессии раз в неделю, каждая стоит 2500 руб».

Как видим, люди разного возраста, профессий и достатка, живущие в разных городах. «Подсаживают» на посещения психологов уже буквально с детства. В той же подборке за полгода на «Т-Ж» есть дневник, где 37-летняя женщина, живущая в Санкт-Петербурга и работающая маркетологом с доходом 85 тыс руб в месяц, среди прочего рассказывает о своем 16-летнем сыне: «Я оплачиваю сыну психолога – 12.000 – 15.000 руб в месяц». Вы думаете, он тоже жертва чего-то? Нет. В комментариях она ответила, что «сын ходит к психологу из-за трудностей в адаптации». Сама мать, судя по всему, тоже завсегдатай психотерапии, на что намекает подпись к одной из фотографий в ее дневнике: «Игрушки. Барби моя. Купила куклу с домиком в 33 года после сессии с психологом».

Вообще, предыдущий дневник вызвал у меня (думаю, и у многих) ощущение «глаза на лоб полезли». 21-летняя девушка зарабатывает 25 – 30 тыс руб в месяц, из них отдаёт психологу 10 тыс. Зачем? И ведь речь идет не о жертве войны, насилия, катастрофы или хотя бы панических атак. Нет, реальных причин ходить на регулярные сеансы нет.

«Нравится, что слушают мое нытье»


Об отсутствии реальных причин пишет в процитированном выше дневнике и студентка 24 лет: «Прихожу на сеанс к психологу. Сегодня был скучный прием, особо и вспомнить нечего. Сказала, что буду ходить раз в две недели, потому что финансы не очень позволяют, и психолог сделал мне скидку со следующего сеанса! Вместо 3000 руб буду платить 2700 руб как давняя постоянная клиентка – так приятно. Хожу к этому психологу уже года три-четыре, но все равно не ожидала такого с его стороны».

Из этого рассказа, кстати, выясняется, что она ходит к психологам как минимум (только к этому) с 20 – 21 лет, и ходила раньше (причем при меньших доходах, ведь тогда специальности у неё не было) раз в неделю, оставляя за месяц 12 тыс руб.

А вот ещё честное признание из процитированного выше дневника девушки 26 лет: «Уже почти год встречаюсь с одним и тем же специалистом. Она мне очень помогла в самый тяжелый период в жизни. Сейчас хожу на поддерживающую терапию раз в две недели. Явного запроса у меня нет, но нравится разбирать какие-то проблемы, чтобы не грузить родных и не быть токсичной. Считаю, что психолог нужен большинству людей, чтобы от нашего нытья и недовольства не страдали близкие».

Как видим, реальных причин в данном случае для походов к психологам нет, просто людям «нравится», а главное «чтобы от их нытья и недовольства не страдали близкие».

В комментариях к дневнику девушки 21 года высказали вполне логичное предположение: «Мне кажется, у современной молодёжи походы к психологу заменили общение с друзьями. Мы в 20 лет после универа каждый день собирались, общались, пиво пили. А тут человек в 20 лет студентка без забот и хлопот начинает ходить к психологу».

Мнение немного упрощенное и банальное (буквально дословно я такое слышал в одном из стендапов Виктории Складчиковой, только там речь шла про её нынешнюю подругу, которой купи пива и она тебя выслушает вместо психолога), но имеющее право на жизнь.

Я бы немного сместил акценты. Напомню, многие наши сограждане, особенно женского пола, слишком увлечены ведением соцсетей в стиле «хвастограм». Жалобы на что-то или кого-то тщательно создаваемый на публику образ «востребованности и успешности» разрушают. В итоге доходит до комичного, например, когда на проблемы в путешествиях или личной жизни люди жалуются лишь близким друзьям, а в соцсетях всё описывают только в превосходных тонах, «чтоб никто не подумал, что у меня не всё хорошо».

Для жалоб современные девушки очень прагматично заводят отдельных людей, которых так и называют за глаза – «свободные уши». Обычно это незадачливые поклонники, попавшие в так называемую «френдзону», когда девушка ими пользуется (в данном случае – для слива негатива), ничего не давая взамен, кроме шаблонных фраз, что она пока видит в нем только друга, но когда-нибудь, возможно, станет более благосклонной… Но такие «свободные уши» найти не всегда удается, да и усилия для их поиска и удержания надо предпринимать, а психологу достаточно просто регулярно платить.

Однако кто-то возразит, что публичное упоминание о посещениях психолога само по себе является признанием, что «в жизни не все так хорошо» (хотя опять же, дневники на «Т-Ж» анонимные, а знакомым могут про это и не рассказывать). Читаем дальше.

«Моя жизнь качественное улучшилась»


Есть и ещё одна причина моды на психологов. В упомянутом выше дневнике девушка 26 лет, признав, что реальных причин ходить к специалисту у нет, внезапно заявляет: «После работы с хорошим специалистом моя жизнь качественно улучшилась».

В похожем ключе излагает причины походов к психологу единственный среди авторов дневников с упоминанием посещения психологов мужчина 28 лет: «Общение с психологом оказалось неожиданно действенным способом улучшить качество жизни… Я считаю, что важно уделять время самому себе, и час терапии в неделю – как раз то, что надо. Ты говоришь только о себе, тебе говорят только о тебе, разбирают вопросы, которые волнуют только тебя… Думаю, что во многом благодаря психологу у меня сейчас получается развиваться такими темпами, каких раньше никогда не было». (При этом далее в своем дневнике после рассказа о росте в финансовом и карьерном плане он признаётся, что вообще «не хочет и не любит работать».)

Так что нет рассказ про регулярные походы к психологу это не печальное признание, что «у тебя все не очень хорошо», а гордая декларация, что «у меня все стало еще лучше»!

Как отметили в комментариях к процитированному выше дневнику девушки 24 лет: «Это какая-то мода последних лет, все должны ходить к психологу, потому что "у всех, кто рассказывает про успешный успех, есть психолог, а значит, и мне надо"».

И ведь нельзя сказать, чтобы такое мнение появилось совсем уж на пустом месте. В данном случае отвлекусь от цитирования дневников на публичных ресурсах и сошлюсь на личные разговоры с непубличными людьми, в данном случае – из тех, которые достигли того самого «успешного успеха» уже без всяких кавычек. И в среде молодых богатых бизнесменов и топ-менеджеров действительно уже не первый год считается, что для успешной работы надо обязательно «проработать все страхи» начиная с детских и заканчивая текущими, и на регулярную психотерапию они тратят куда большие деньги, чем было перечислено выше в дневниках на «Т-Ж» (более-менее сравнимо с упомянутыми тратами владелицы кофейни в центре Москвы – 28 тыс руб в месяц).

Откуда пошла такая мода среди богатых людей, кто её запустил и основана ли она на чем-то рациональном – сказать затрудняюсь. Но факт, что такая действительно есть. В свою очередь, стремящиеся к аналогичному «успешному успеху» создали «карго-культ»: как раньше наивные девушки «приманивали деньги», покупая дорогие вещи, теперь их ровесницы ходят к психологам, надеясь таким образом «качественно улучшить жизнь».

Источник: Завтра
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2025, 19:08
    Гость: Сергей

    сразу видно, что в РФ ты не живешь.
    Дороги за последние 10 лет стали лучше на порядок. Только слепой это будет отрицать

  3. 17.08.2025, 19:04
    Гость: VitalyKartashov

    Кто на психиатра тратит (деньги), кто на форумную "беседу" (время). Что у кого в избытке, то и тратят!

  5. 17.08.2025, 18:36
    Гость: неврипатолог

    Всё просто ,раньше пихологи были Сидоровы и Петровы , методы лечения кнут на конюшне.Люди уходили после лечения в скиты -монахами или в города челкашами-революцинерами. Сейчас психологи Чумаки или Кашпировские ,и после лечения все прут в Думу , акадермии наук, мгу-мгимо .Когда черта кнутом били он прятался и маскировался , сейчас ни к чему , он в своём царстве и хозяин.Хочешь вылечится ? Просто.Стряхни с себя ложь , оборотись, стань ребёнком ,и взлетишь из ада.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Трамп назвал цель встречи с Путиным
Нефть, помидоры, торговая мафия: Москва ищет болевые точки Баку в России
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
Избранное
Елена Привалова играет Баха (орган), 21-22 марта, Храм святого Людовика, Царицыно
«Крематорий», 1 мая, «16 Тонн»
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Orden Ogan And Friends «Final Days»
Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic
Юрий Каспарян («Кино»), «16 Тонн», 14 августа
Как избавиться от темных кругов под глазами?
Fetal Decay «The Last Martyrity»
The Пауки «Праздник в сумасшедшем доме 91» (CD + наклейка)
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
Алина Кабаева и Ирина Слуцкая сошлись во мнении о судействе на Олимпиаде в Токио
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации