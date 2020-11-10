Рейтинг лучших клининговых компаний Москвы в 2025 году

17:59 8.09.2025

В статье представлен рейтинг лучших клининговых компаний Москвы 2025 года для безупречной чистоты вашего дома и офиса а также обзор проверенных сервисов с опытом от 7 лет, обслуживших тысячи клиентов. Выберите надежного помощника для уборки квартир, офисов и промышленных объектов.

Современный ритм жизни заставляет москвичей искать профессиональных помощников для поддержания чистоты в домах и рабочих пространствах. В этом рейтинге представлены ведущие московские компании, которые зарекомендовали себя высоким качеством обслуживания и профессионализмом сотрудников.

Топ–10 клининговых компаний Москвы

Freshka CleaningMoscow Чистый Лис Clean Bot CMD–Clean Klining–Pro Домовенок СВ Клининг Гольфстрим–Клининг Чистякофф

Freshka

Основанная в 2017 году, клининговая компания стремительно завоевала признание клиентов. За восемь лет работы команда превратилась в надежного партнера для владельцев квартир, коттеджей, офисов, жилых комплексов, торговых центров, бизнес-центров, клиник и промышленных объектов.

Штат компании – более 104 профессионалов. Среди них клинеры, специалисты по химчистке и промышленные альпинисты. Каждый сотрудник проходит тщательный отбор и стажировку под руководством опытного наставника. Компания работает строго по ГОСТ Р 51870-2014, что гарантирует соблюдение всех требований профессиональной уборки.

Технологический арсенал Freshka включает использование экологичных и антиаллергенных средств Pro Brite и Buzil. Фирма предоставляет полный комплект необходимых чистящих средств и инвентаря для каждого клиента. Выезд специалистов осуществляется в течение двух часов после заявки, что позволяет решать срочные задачи по уборке оперативно.

Менеджеры отличаются индивидуальным подходом к каждому заказчику, всегда готовы найти оптимальное решение, учитывая все пожелания и требования. Руководитель лично контролирует качество обслуживания и внедрение новых технологий для гарантии наилучшего сервиса.

Преимущества:

Оплата только после принятия выполненных работ – полное исключение рисков для клиента.

Строгое соблюдение регламента уборки каждым клинером для безупречного качества.

Гарантированная пунктуальность – специалисты всегда начинают работу точно вовремя.

Прозрачная ценовая политика – стоимость остается неизменной в ходе выполнения работ.

Первый заказ со скидкой 10% для новых клиентов.

Возможность выезда в выходные и праздничные дни.

CleaningMoscow

CleaningMoscow превращает уборку в искусство безупречной чистоты. Более 10 лет эффективной работы в сфере клининга позволили фирме обслужить свыше 100 крупных корпоративных клиентов, включая Emirates, Газпром, Seven Suns Development и Bitriver. В 2024 году команда провела 4619 уборок по всей Москве и Московской области, очистив площадь, равную 15 футбольным полям.

Штат насчитывает более 2000 обученных специалистов с опытом работы свыше 5 лет. Руководитель лично курирует крупные проекты и готова провести экскурсию по обслуживаемым объектам.

Преимущества:

Срочный выезд бригады в течение 1–2 часов в любое удобное время.

Прямой контакт с владельцем компании для решения любых вопросов.

Скидки до 39% на постоянное обслуживание юридических лиц.

Дежурная бригада для устранения последствий аварий в течение 2 часов.

Собственный автопарк и полное оснащение клининговым оборудованием.

Чистый Лис

Восемь лет на московском рынке позволили наработать высокий рейтинг среди клиентов благодаря безупречной репутации. Специалисты используют сертифицированные материалы и безопасные моющие средства. Компания обслуживает квартиры, офисы, промышленные объекты и бюджетные учреждения разной направленности. Особое внимание уделяется социальной ответственности – ежегодно команда безвозмездно помогает малоимущим гражданам и одиноким пенсионерам. Компания полного цикла приглашает к сотрудничеству юридических и физических лиц, предлагая собственную систему обучения и инструктажа исполнителей.

Преимущества:

Материальная ответственность за имущество с полной компенсацией утрат.

Адаптивное количество клинеров в зависимости от площади и сложности.

Специализированная химия и оборудование для уборки после ремонта.

Возможность срочной уборки в течение нескольких часов.

Благотворительная деятельность и социальная поддержка.

Clean Bot

За семь лет работы Clean Bot выполнила более 32 000 заказов, получив среднюю оценку 4,9 из 5 баллов от клиентов. Уникальная система "все включено" за фиксированную цену позволяет одному профессиональному клинеру убрать всю квартиру за 4 часа.

Фирма предлагает гибкий подход к количеству специалистов – от 1 до 5 клинеров в зависимости от объема работ. Особенностью является полное обеспечение инвентарем: пылесос, парогенератор и стремянка привозятся при необходимости. Возможно закрепление персонального исполнителя для регулярного обслуживания.

Преимущества:

Фиксированная цена с включением всех дополнительных услуг.

Зарплата сотрудников зависит от клиентских оценок, что стимулирует качество.

Четырехэтапная система отбора и обучения персонала.

Возможность ежедневного обслуживания для больших любителей чистоты.

Гибкий график работы с учетом индивидуальных потребностей.

CMD–Clean

CMD–Clean гарантирует идеальный комфорт и безупречную чистоту. Семь лет успешной работы позволили выполнить 5600 заказов силами 60 опытных клинеров, получив 650 положительных отзывов. Компания специализируется на создании максимального комфорта для клиентов даже без их присутствия.

Специалисты обладают всеми необходимыми знаниями для грамотного применения стандартов уборки на практике. Команда использует профессиональную технику и антиаллергенные материалы с сертификатами соответствия. Возможна срочная уборка в день обращения.

Преимущества:

Многолетний опыт работы с ценными дизайнерскими вещами и антиквариатом.

Щадящие чистящие средства, исключающие риск повреждения собственности.

Отсутствие минимальных ограничений по объему заказа.

Работа без обязательного присутствия клиента.

Прозрачные цены без скрытых платежей.

Klining–Pro

Klining–Pro обеспечивает эталонное качество клининга с гарантией результата. Фирма качественно наводит чистоту в Москве и Подмосковье, обслуживая квартиры, офисы, рестораны, кафе и производственные площади. Команда работает без выходных, предоставляя услуги по разумным ценам согласно подробному прайс-листу.

Менеджеры разрабатывают индивидуальный план обслуживания для каждого клиента, учитывая особенности пространства. Компания предоставляет полный комплекс услуг от ежедневной поддерживающей уборки до специализированной химчистки мебели и мойки фасадов зданий.

Преимущества:

Безупречная уборка даже в самых труднодоступных местах.

Собственный арсенал профессионального инвентаря и чистящей химии.

Положительные отзывы и высокие оценки от заказчиков.

Быстрое прибытие команды через считаные часы после звонка.

Домовенок

Домовенок – хранитель чистоты с 17–летним опытом. Инновационный сервис позволяет привлекать лучших исполнителей уборки, освобождая клиентов от рутины. За годы работы выполнено 1502000 уборок для 90000 клиентов в Москве, Санкт–Петербурге и Нижнем Новгороде.

Компания располагает собственным учебным центром и многоступенчатой системой подготовки исполнителей. Умная система мотивации связывает оценку качества работы с доходом клинеров. Автоматизация всех процессов обеспечивает быстрое и эффективное обслуживание клиентов.

Преимущества:

Управление заказом через личный кабинет и мобильное приложение.

Все клининговые услуги объединены в едином сервисе.

Недочеты исправляются бесплатно или возмещаются.

Клинеры зарабатывают больше среднерыночного, что мотивирует качество.

Доверие известных людей и звезд России.

СВ Клининг

С 2008 года СВ Клининг предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, строго соблюдая действующие нормативы ГОСТ Р 51870-–2002 и СанПиН 5179-90. Специалисты производят уборку помещений любой площади и различного назначения.

Команда использует качественное оборудование, включая строительные пылесосы, и антиаллергенные материалы с сертификатами соответствия. Все сотрудники от менеджеров до бригады уборщиков отличаются вежливостью и готовностью помочь.

Преимущества:

Оптимизированные рабочие процессы для поддержания привлекательных цен.

Разумное распоряжение персоналом и прямое сотрудничество с поставщиками.

Возможность выезда клинеров в день обращения.

Работа в четко оговоренные сроки без задержек.

Гольфстрим–Клининг

Тринадцать лет на рынке позволили обслужить более 4500 физических и 1000 юридических лиц. Основанная в 2014 году компания разработала уникальную технологию уборки офисов, отличающуюся безопасностью и экологической чистотой.

Команда использует исключительно гипоаллергенные средства и современные технологии, обеспечивая безопасность для людей и окружающей среды. Фирма страхует имущества на время оказания услуг и гарантирует возмещение прямых убытков.

Преимущества:

Уникальная экологически чистая технология уборки офисов.

Страхование имущества клиентов на время работы.

Поставка моющих средств и инвентаря для экономии ресурсов клиента.

Индивидуальный график работы без отвлечения от важных дел.

Чистякофф

Более 100 000 выполненных уборок в Москве и Московской области подтверждают профессионализм команды. Компания предлагает честную систему оплаты по квадратным метрам, а не по комнатам, что обеспечивает справедливое ценообразование.

Строгий отбор клинеров включает проверку не только опыта работы, но и благонадежности сотрудников. Все специалисты регулярно проходят аттестацию и обучение работе с современным инвентарем. Компания использует европейское оборудование и пылесосы с HEPA-фильтрами.

Преимущества:

Закрепление понравившегося исполнителя за клиентом.

Скидки до 25% для постоянных клиентов.

Круглосуточная работа 24/7 даже в праздничные дни.

Соблюдение санитарных норм.

Собственный транспорт для оперативного выезда.

Московский рынок клининговых услуг предлагает разнообразные решения для поддержания чистоты в жилых и коммерческих помещениях. Какую бы фирму из нашего рейтинга вы не выбрали, она вас не разочарует.