Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами в случае фиксации цен

Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и отраслевых союзов на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут, пишут «Известия».

Причиной опасений ритейлеров стали поправки, которые министерство предлагает внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары.

«Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на «серый» рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — говорится в письме.