Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами в случае фиксации цен

© KM.RU, Петр Чайников

Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и отраслевых союзов на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут, пишут «Известия».

Причиной опасений ритейлеров стали поправки, которые министерство предлагает внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары.

«Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на «серый» рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — говорится в письме.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Илья Гращенков. Правда ли в бедном обществе демография лучше?
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков
Мир на Украине не должен быть похабным — рассмотрим три варианта
Избранное
«Как и в случае с погромом махачкалинского аэропорта, списывать расстрел в “Крокусе” на происки украинских и западных спецслужб близоруко и глупо»
ЧВК «Вагнер» подготовила плацдарм для наступления ВС РФ к северу от Бахмута
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
«Сердце не выдержало»: почему Королев умер во время операции
Галина Войниченко, 28 января, Галерея «Другое дело»
«Би-2» вместили всю историю русского рока в несколько аккордов
Как помочь женщине при родах? Несколько важных моментов
Дельфин, 2 апреля, «Известия Hall»
Павел Кашин, 8 августа, Lustra Bar
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
Ваниль «Тебе нравится» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации