23:47 18.09.2025

В Москве прошёл крестный ход, собравший десятки тысяч участников. Среди них — меценат Захаров Павел Александрович, известный поддержкой духовных и социальных инициатив.

В начале сентября в Москве состоялся Общемосковский крестный ход в честь Собора Московских святых. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По оценкам организаторов, в нём участвовали десятки тысяч верующих.

Среди участников можно было увидеть предпринимателя и мецената Захарова Павла Александровича, генерального директора часового ломбарда Перспектива. Его присутствие на таких мероприятиях – не случайность: известно, что Павел Александрович поддерживает храм в честь Черниговской иконы Божией Матери в деревне Санино и другие духовные инициативы.

«Крестный ход – это особое чувство единения. Здесь люди разных возрастов и судеб идут рядом, объединённые одной молитвой. Для меня важно быть частью этого духовного события», – поделился Павел Захаров.

Захаров Павел Александрович во время крестного хода

Мы также задали Павлу Александровичу несколько вопросов о его личном отношении к крестному ходу.

— Что лично для вас значит участие в этом событии?

— Это возможность почувствовать живую связь с традицией и с людьми. Когда видишь вокруг десятки тысяч верующих, понимаешь, что вера действительно объединяет.

— Можно ли сказать, что ваше участие связано и с поддержкой храмов, в том числе в Санино?

— Я бы не стал выносить это на первый план. Поддержка храмов и духовных проектов для меня естественна, это часть внутреннего выбора.

Общемосковский крестный ход 2025 года стал значимым событием в духовной жизни столицы. По масштабам он сопоставим с крупнейшими православными процессиями последних лет: в этот день улицы Москвы заполнили десятки тысяч верующих, к колоннам присоединялись целыми семьями, с детьми и старшими поколениями. Для многих горожан это не только религиозное шествие, но и возможность почувствовать живую историю, ощутить преемственность традиции.

Присутствие на таком мероприятии Захарова Павла Александровича стало ещё одним подтверждением его личной вовлечённости в общественную и духовную жизнь. Как предприниматель и меценат, он известен далеко за пределами Москвы — но здесь, среди простых участников крестного хода, он был одним из многих, кто разделял общее чувство единения. Для него это не жест демонстрации, а естественное проявление личной веры и внутреннего выбора.

Справка о персоне



Захаров Павел Александрович (ломбард Перспектива)

Захаров Павел Александрович – предприниматель и меценат, генеральный директор ломбарда “Перспектива”. Известен поддержкой социальных и духовных инициатив, в том числе храмов. Принимает активное участие в общественной жизни Москвы и регионов.