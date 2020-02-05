Массаж Vela Shape: польза процедуры, обзор лучших аппаратов

13:26 23.09.2025

В современной косметологии аппарат Vela Shape зарекомендовал себя как золотой стандарт неинвазивного моделирования силуэта. Массаж Vela Shape — это инновационный комплекс, сочетающий радиочастотный лифтинг, вакуумно-роликовое воздействие и инфракрасное воздействие.

Он предлагает уникальное решение сразу трех ключевых проблем: локальных жировых отложений, целлюлита и возрастной дряблости кожи.

В данной статье мы детально рассмотрим принцип работы этой уникальной технологии, ее преимущества перед аналогами и клинически подтвержденные результаты, которые перевернут ваше представление о возможностях аппаратной косметологии.

Преимущества покупки оборудования в компании Svoboda Russia

Выбирая оборудование для косметологии и коррекции фигуры, важно доверять надежным поставщикам. Компания Svoboda Russia предлагает оборудование с гарантией качества, сертификатами и профессиональной поддержкой. Покупая у нас, вы получаете:

● Официальную поставку – только сертифицированное оборудование.

● Гарантию и постгарантийное обслуживание – гарантия на оборудование до 24 месяцев.

● Обучение персонала – наши специалисты помогут освоить работу с аппаратом.

● Гибкие условия покупки – рассрочка, лизинг, покупка по соцконтракту.

Принцип работы аппарата Vela Shape: комбинированная технология коррекции фигуры

Vela Shape что это за процедура? Это инновационная процедура для безоперационной коррекции фигуры, сочетающее несколько видов воздействия на структуры дермы.

Аппарат Vela Shape работает на синергии трех ключевых технологий: радиочастотного (RF) лифтинга, вакуумного массажа и инфракрасного излучения. Рассмотрим как работает процедура подробнее.

Радиочастотное воздействие (RF-лифтинг)

Принцип действия:

Vela Shape генерирует высокочастотные электромагнитные волны (до 1 МГц), которые проникают в дерму и гиподерму, нагревая ткани до 40–45°C.

Во время процедуры происходит:

● Стимуляция фибробластов – клеток, отвечающих за выработку коллагена и эластина.

● Ускорение метаболизма в адипоцитах, что способствует их постепенному разрушению.

● Сужение сосудов с последующим их расширением – это улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж.

Эффект процедуры:

● Подтяжка за счет уплотнения коллагеновых волокон.

● Сглаживание рельефа при целлюлите.

● Уменьшаются объемы тела

Вакуумно-роликовый массаж

Суть работы массажа.

Специальная насадка Vela Shape оснащена роликами, которые:

1. Захватывают кожную складку за счет вакуума.

2. Осуществляют глубокое механическое воздействие, разминая объем подкожно жировой.

Результат процедуры:

● Разрушение фиброзных перегородок – основной причины «апельсиновой корки».

● Активация лимфотока – выведение избыточной жидкости и токсинов.

● Улучшение кровоснабжения, что ускоряет расщепление жиров.

Инфракрасное излучение (ИК-свет)

Роль в процедуре: Инфракрасные волны (длина 700–1500 нм) мягко прогревают ткани, дополняя эффект RF-воздействия.

Основные функции процедуры:

● Усиление проницаемости клеточных мембран, что облегчает выведение липидов.

● Расслабление мышц – сеанс проходит комфортно, без болезненных ощущений.

● Стимуляция регенерации – кожа становится более упругой уже после первых сеансов.

Как протекает процесс в тканях?

1. Нагрев (RF + ИК) → разрушение мембран адипоцитов → высвобождение триглицеридов → их естественное выведение через лимфатическую систему.

2. Вакуумный массаж → устранение застойных явлений → выравнивание кожного рельефа.

3. Активация синтеза коллагена → долговременный лифтинг-эффект.

Vela Shape – это не просто массаж или нагрев тканей, а комплексная биомеханическая коррекция, воздействующая на все причины дряблости кожи и локальных жировых отложений.

Благодаря процедуре и продуманному сочетанию технологий устройство обеспечивает быстрый и стабильный результат, что делает его одним из лучших выборов для салонов.

Показания и результаты процедуры Vela Shape: кому подходит и каких эффектов ожидать

Аппаратная методика представляет собой современный неинвазивный способ коррекции фигуры, который подходит для решения широкого спектра эстетических проблем. Но перед сеансом нужно проконсультироваться с врачом. Благодаря уникальному сочетанию радиочастотного, вакуумного и инфракрасного воздействия на подкожно жировую клетчатку, во время процедуры идет борьба с проявлениями возрастных изменений. Уходят объемы, локальные отложения и разглаживается кожный рельеф.

Основные показания к проведению процедуры

Методика для тела рекомендована клиентам, столкнувшимся с дряблостью кожных покровов, вызванной естественными процессами старения или резким снижением веса. Технология особенно востребована среди тех, кто желает улучшить контуры тела без хирургического вмешательства. Врачи-косметологи часто назначают курс процедур при наличии выраженных проявлений целлюлита второй и третьей стадии, когда традиционные массажные техники для тела и обертывания оказываются малоэффективными.

Процедура демонстрирует отличные результаты при коррекции так называемых "проблемных зон" тела — областей, плохо поддающихся воздействию диет и физических нагрузок. К ним традиционно относят живот, бока, внутреннюю и внешнюю поверхность бедер, ягодицы, а также зону галифе. Процедуры применяются для улучшения состояния кожи после родов, помогая восстановить упругость тела в области живота и уменьшить проявления послеродового растяжения кожных покровов.

Клинически подтвержденные эффекты

После прохождения полного курса, состоящего обычно из 6-8 процедур с интервалом 5-7 дней, клиенты отмечают значительное улучшение качества кожных покровов.

Первые положительные изменения становятся заметными уже после 2-3 процедур и проявляются в повышении упругости кожи, уменьшении ее рыхлости и выраженности "апельсиновой корки".

К концу курса наблюдается устойчивое уменьшение объемов обрабатываемых зон в среднем на 2-5 см, что подтверждается объективными замерами.

Важным преимуществом процедуры является ее пролонгированное действие. Благодаря стимуляции естественных процессов коллагенообразования, положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких месяцев после завершения курса.

Для поддержания эффекта специалисты рекомендуют проводить 1-2 профилактические процедуры в месяц. Среди дополнительных бонусов процедуры стоит отметить улучшение микроциркуляции крови и лимфодренажа, что способствует общему оздоровлению тканей и профилактике отечности.

Особенности возрастной коррекции

Для клиентов зрелого возраста процедуры становится настоящим спасением в борьбе с возрастными изменениями кожных покровов. После 40 лет, когда естественные процессы синтеза коллагена и эластина значительно замедляются, процедура помогает восстановить плотность и тургор кожи без радикальных методик.

Комбинация теплового и механического воздействия позволяет добиться эффекта нехирургического лифтинга, особенно заметного в области лица, шеи и зоны декольте.

При работе с возрастными клиентами косметологи особенно отмечают безопасность методики и отсутствие необходимости в реабилитационном периоде.

В отличие от более агрессивных процедур, не вызывает повреждения поверхностных слоев тела, что делает его идеальным выбором для чувствительной и тонкой возрастной дермы.

Результаты проявляются постепенно, создавая эффект естественного омоложения тела без резких изменений внешности. Широкий спектр показаний и выраженная эффективность делают процедуру универсальным решением для коррекции фигуры и улучшения качества кожи. Методика одинаково хорошо зарекомендовала себя как в борьбе с локальными отложениями, так и в программах антиэйдж-терапии.

Благодаря физиологичности воздействия и отсутствию побочных эффектов, процедура пользуется заслуженной популярностью среди клиентов разных возрастных групп, желающих добиться заметных эстетических улучшений без операционного вмешательства и длительного восстановления.

Сравнение Vela Shape с другими аппаратными методиками коррекции фигуры

Радиочастотные системы

Методики на основе моно-радиочастоты направлены преимущественно на подтяжку кожи за счет нагрева коллагеновых волокон. Однако они не оказывают механического воздействия на жировую ткань, что ограничивает их эффективность при выраженном целлюлите и локальных жировых отложениях. В отличие от них, Vela Shape не только стимулирует неоколлагенез, но и разрушает адипоциты за счет вакуумно-роликового воздействия, обеспечивая более заметное уменьшение объемов.

Ультразвуковая кавитация

Ультразвуковые технологии работают по принципу кавитации – разрушения жировых клеток низкочастотными ультразвуковыми волнами. Правда эти методики не оказывают лифтингового эффекта и могут требовать дополнительной подтяжки тела.

Vela Shape, напротив, сразу решает обе проблемы: не только расщепляет жир, но и стимулирует уплотнение кожи за счет RF-воздействия, что делает его более универсальным решением.

Лимфодренажные массажные системы

Устройства LPG и Endosphères улучшают микроциркуляцию и лимфоток, помогая бороться с отечностью и начальными стадиями целлюлита.

Однако их действие поверхностно, и они не способны воздействовать на глубокие слои подкожно жировой клетчатки. Аппараты Vela Shape превосходят их за счет комбинации вакуумного массажа с глубоким прогревом тканей, что позволяет разглаживать кожу.

Криолиполиз

Криолиполиз основан на холодовом разрушении адипоцитов. Методика эффективна для локального уменьшения жира, но имеет ряд ограничений: длительный период восстановления и отсутствие воздействия на кожный тонус. Vela Shape выигрывает за счет более физиологичного воздействия – нагрев не травмирует ткани, а результат проявляется быстрее и без побочных эффектов. Главное отличие Vela Shape от других аппаратных методик – многофункциональность. В то время как большинство технологий решают лишь одну задачу (либо липолиз, либо лифтинг, либо дренаж), этот аппарат работает комплексно.

Он не только убирает объемы, но и разглаживает целлюлит, подтягивает кожу и улучшает ее текстуру.

Кроме того, техника комфортна, не требует реабилитации и дает накопительный эффект, который сохраняется до 6–12 месяцев при поддерживающих сеансах. Таким образом, Vela Shape – это оптимальный выбор для тех, кто хочет добиться выраженного результата без инвазивных вмешательств. В отличие от узкоспециализированных аппаратов, он обеспечивает гармоничную коррекцию фигуры с одновременным улучшением состояния кожи, что делает его одним из самых востребованных решений в эстетической косметологии.

