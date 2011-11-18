С какого возраста можно начинать онлайн-занятия по английскому

Английский язык занимает все более важное место в нашем современном мире. Он используется в самых различных сферах жизни, от программирования и разработки программного обеспечения до digital-маркетинга и образовательных платформ. В молодежной культуре английские слова проникают в разговорный язык, что порой вызывает недопонимание у старших поколений. Поэтому знание языка сегодня перестает быть просто желанием или приятной возможностью, это становится необходимым навыком. А чтобы ребенку было легче его изучать, необходимо записать его к репетитору онлайн как можно раньше. Специалисты считают, что саамы оптимальным возрастом для начала занятий – 3-5 лет.


Как удобнее изучать английский


Существует множество способов изучения английского языка. Ребенок может:


  • заниматься с родителями;
  • воспользоваться онлайн-курсами;
  • работать с самоучителями;
  • выбирать индивидуальные занятия с репетитором.
Сегодня все более популярными является английский для детей онлайн, при этом ключевым элементом успешного обучения является выбор подходящего учителя. Качество знаний во многом зависит от опыта преподавателя, его методов работы и уровня мотивации самого ученика.


Прежде чем начать поиски репетитора полезно выяснить, что именно он может предложить:


  • дополнительную мотивацию – наличие опытного наставника поможет вам держать высокую планку и стремиться к тому же уровню, что и ваш преподаватель;
  • индивидуальный подход – занятия с репетитором предполагают полное внимание к ученику, что позволяет глубже разбираться в сложных темах и устранить пробелы в знаниях;
  • гибкость расписания – можно подбирать расписание, которое удобно для вашего ребенка, это делает процесс обучения более комфортным;
  • начало с любого уровня – чтобы понять уровень знаний ученика, репетитор на первом занятии должен провести тестирование;
  • постоянный мониторинг прогресса – репетитор будет следить за обучением, корректировать занятия, что способствует более эффективному процессу обучения.
Если преподаватель является носителем языка или человеком, обладающим значительным опытом общения с носителями, это будет огромным преимуществом. Он поможет улучшить произношение и развить навыки разговорного английского.


Не менее важный вопрос – это выбор между офлайн или онлайн-занятиями. Современные технологии позволяют онлайн-обучению практически не уступать традиционным занятиям, и тренировать разговорную речь можно как в классе, так и дистанционно. Занимаясь онлайн, ребенок сможет общаться не только с преподавателем, но и с носителями языка из других стран. При наличии стабильного интернета и качественной видеосвязи можно легко осваивать произношение и другие аспекты языка.


Изучение английского становится доступным и удобным, а индивидуальные занятия помогают сделать этот процесс более эффективным и результативным. Знания и навыки обязательно улучшатся, если ребенок будет активно работать с профессиональным и опытным преподавателем, который знает множество приемов и техник для обучения.

