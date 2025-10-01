Как выбрать газонокосилку: практические советы

13:15 1.10.2025

Перед тем как отправиться в магазин садовой техники, четко определите для себя несколько ключевых моментов: площадь и рельеф вашего участка, наличие электросети, бюджет и вашу готовность к техническому обслуживанию.

Ровный, изумрудный газон — гордость любого владельца загородного участка. Но чтобы он выглядел безупречно, без надежного помощника не обойтись. Правильный выбор газонокосилки сэкономит вам время, силы и нервы. На что же обратить внимание в первую очередь?

1. Тип двигателя: электрический, бензиновый или аккумуляторный?

Это главный вопрос, определяющий возможности и удобство эксплуатации.

Электрические (сетевые) газонокосилки — идеальный выбор для небольших участков (до 6 соток) с близким доступом к розетке. Они легкие, нешумные, просты в обслуживании и запуске. Главный минус — зависимость от удлинителя, который может мешать и ограничивать радиус действия. Аккумуляторные модели — дают полную свободу передвижения и не уступают в экологичности сетевым. Современные литий-ионные батареи позволяют обработать до 5-8 соток на одном заряде. Важно иметь запасную батарею или возможность быстрой подзарядки. Бензиновые газонокосилки — это мощные и автономные машины для больших площадей (от 8 соток и выше) и сложного рельефа. Они справляются с высокой и мокрой травой, но требуют регулярного техобслуживания (замена масла, свечей, фильтров), более шумные и тяжелые.

2. Ширина скашивания

От этого параметра напрямую зависит, сколько проходов вам нужно будет сделать. Чем шире дека (корпус), тем быстрее вы справитесь. Для стандартного участка в 6-8 соток достаточно ширины 32-40 см. Для больших территорий выбирайте модели с шириной скашивания от 46 см и выше.

3. Функции и регулировки

Регулировка высоты скашивания. Качественный газон требует стрижки на определенной высоте. Ищите модель с центральной системой регулировки — одним рычагом вы меняете высоту на всех колесах одновременно, что очень удобно.

Травосборник. Наличие емкости для сбора травы делает газон аккуратным и предотвращает гниение растительных остатков. Травосборники бывают мягкими (легкие, но менее долговечные) и жесткими (пластиковые, удобнее очищать). Обратите внимание на их объем: для участка с обильной травой нужен бак от 40 литров.

Функция мульчирования. Специальная заглушка-таблетка и особая форма деки позволяют измельчать скошенную траву и равномерно распределять ее по газону. Это естественное удобрение, которое улучшает структуру почвы и сохраняет влагу.

4. Материал корпуса (деки)

Пластиковая дека — легкая, не ржавеет и хорошо гасит вибрацию, но менее долговечна при ударах. Стальная дека прочнее и тяжелее, обеспечивает лучшую устойчивость, но может подвергаться коррозии.

