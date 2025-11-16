Как Россиянам заказывать товары из ОАЭ

Шопинг в ОАЭ для россиян остается захватывающей возможностью, открывающей доступ к уникальным товарам. Ключ к успеху — выбор надежного способа оплаты.

Объединенные Арабские Эмираты — это не только роскошные курорты и небоскребы, но и настоящий рай для шопинга. От эксклюзивных брендовых вещей и ювелирных изделий до передовой электроники и аутентичных восточных товаров — здесь можно найти все. Несмотря на географическую удаленность и изменившиеся международные условия, россияне по-прежнему имеют возможность делать покупки в магазинах ОАЭ онлайн.

Способы оплаты: карты и платежные сервисы

Первым и самым важным шагом является выбор подходящего способа оплаты. После ограничений со стороны международных платежных систем у многих возник вопрос: как же оплатить заказ? На сегодняшний день наиболее распространенным и надежным решением является карта иностранного банка для россиян, выпущенная в странах, которые продолжают сотрудничество с международными платежными системами. Такие карты беспрепятственно принимаются большинством интернет-магазинов в ОАЭ. Альтернативой выступают специализированные платежные сервисы, которые помогают совершать трансграничные операции. Одним из таких удобных решений является easypayments, позволяющий проводить транзакции там, где могут возникнуть сложности с привычными картами. Всегда уточняйте на сайте магазина список доступных способов оплаты перед оформлением заказа.

Доставка: прямая или через посредников?

Далее необходимо определиться с логистикой. Прямая доставка от эмиратских ритейлеров в Россию существует, но предложения пока ограничены. Крупные торговые площадки, такие как Amazon.ae, Noon.com или Namshi, могут иметь собственные варианты доставки, однако стоит быть готовым к повышенным тарифам и увеличенным срокам.

Более популярным и часто экономически выгодным способом является использование услуг посредников — проверенных международных и российских логистических компаний. Они предоставляют вам виртуальный адрес в Дубае или другом эмирате, куда вы можете бесплатно или за небольшую плату привезти ваш заказ. После поступления товара на склад посредник консолидирует ваши покупки, упаковывает их и отправляет единой посылкой в ваш город в России. Этот метод также позволяет объединить несколько заказов из разных магазинов, что существенно экономит на доставке.

Таможенные нюансы: что нужно знать

Не забывайте учитывать таможенное законодательство. Товары, присылаемые для личного использования, не облагаются пошлиной, если их общая стоимость не превышает установленный лимит в 1000 евро, а вес — 31 кг. Превышение этих норм повлечет за собой уплату таможенной пошлины в размере 15% от суммы превышения. Также стоит помнить о запретах и ограничениях: в Россию нельзя пересылать алкоголь, некоторые лекарства, скоропортящиеся продукты и предметы, подпадающие под санкционные списки.

Заключение

В заключение, шопинг в ОАЭ для россиян остается захватывающей возможностью, открывающей доступ к уникальным товарам. Ключ к успеху — тщательное планирование: выбор надежного способа оплаты, грамотный подбор логистической компании и внимательное изучение условий покупки и доставки. 

