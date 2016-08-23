Бренды, задающие тренды street style: лучшие марки

19:27 27.01.2026

Уличная мода к текущему году окончательно повзрослела. Эпоха, когда хайповые бренды одежды текущего сезона определялись размером логотипа на груди, ушла. Теперь балом правят сложный крой, архивные силуэты и технологичные материалы. Чтобы не потеряться в бесконечных дропах и коллаборациях, мы составили список стритвир брендов, которые формируют визуальный код мегаполисов прямо сейчас.

Это гид по «интеллектуальному стритвиру» – сегменту, где важна история, качество и принадлежность к комьюнити. Если вы ищете способ инвестировать в свой гардероб, а не просто потратить деньги, этот материал для вас.

Главные игроки: кто формирует хайп сегодня

Чтобы вы не утонули в бесконечном потоке релизов, мы структурировали мастхэв бренды стритстайла. Это навигатор для тех, кто ищет баланс между хайпом, комфортом и инвестиционной привлекательностью. Каталог топовой брендовой street style одежды и обуви здесь https://nuw.store/.

Supreme

Эстетика / Ниша: Skate Hype.

Ключевой айтем (Key Item): Box Logo Hoodie.

Ценовой сегмент: High (Resale).

Многие говорят, что «Supreme уже не тот», но игнорировать этот феномен невозможно. Джеймс Джеббия создал модель, по которой работают все современные хайповые бренды одежды текущего сезона. Да, ажиотаж спал, но это сыграло на руку настоящим фанатам. Теперь купить заветное Box Logo стало проще, а качество коллабораций (например, с The North Face) остается эталонным.

Вердикт: База для коллекционеров и тех, кто уважает историю нью-йоркского скейтбординга.

Stussy – Вечная классика скейт-культуры.

Эстетика / Ниша: OG Streetwear.

Ключевой айтем (Key Item): 8-Ball Fleece.

Ценовой сегмент: Middle.

Если Supreme – это про хайп, то Stussy – про душу. Шон Стусси заложил фундамент современной уличной моды еще в 80-х. Сегодня бренд переживает второй ренессанс. Их коллекции выглядят расслабленно и аутентично: свободный крой, калифорнийский вайб и никакой агрессии.

Что брать: Вязаные жилеты, фланелевые рубашки и все, где есть графика с «бильярдным шаром». Это культовые бренды уличной культуры, которые носят и рэперы, и серферы.

Carhartt WIP – Рабочая эстетика (Workwear)

Эстетика / Ниша: Workwear.

Ключевой айтем (Key Item): Detroit Jacket.

Ценовой сегмент: Middle.

Европейская линия американского гиганта Carhartt (Work In Progress) взяла грубую одежду строителей и адаптировала её для города. Это эталон прочности. Плотный канвас, тройные швы, идеальная посадка.

Почему в топе: Тренд на осознанное потребление. Куртка Detroit Jacket с годами только красивее стареет, приобретая уникальную патину. Идеальный выбор для российские стритвир бренды топ часто копируют именно их силуэты.

Nike & Adidas

Эстетика / Ниша: Sport Heritage.

Ключевой айтем (Key Item): Dunk Low / Samba.

Ценовой сегмент: Middle.

Два титана, без которых невозможен разговор о стиле. Фокус сместился с бесконечных переизданий Jordan 1 на ретро-силуэты и «dad shoes».

Трендовые кроссовки и бренды обуви: У Nike в фаворе винтажные беговые модели (Vomero), а Adidas захватил мир линейкой Samba и Gazelle. Дропы этой недели бренды часто делают совместно с дизайнерами (как Wales Bonner x Adidas), превращая спортивную обувь в объект искусства.

Palace

Эстетика / Ниша: British Skate.

Ключевой айтем (Key Item): Tri-Ferg Tee.

Ценовой сегмент: Middle+.

«Британский Supreme», который сохранил свой хулиганский шарм. Palace Skateboards – это ирония, VHS-эстетика и сложные принты. Они не боятся экспериментировать, смешивая футбольную культуру (Blokecore) с высокой модой.

Фишка: Логотип Tri-Ferg, который невозможно спутать ни с чем. Если вы ищете что-то более дерзкое и менее заезженное, чем американские марки, Palace – ваш выбор.

A-COLD-WALL*

Эстетика / Ниша: Industrial / Tech.

Ключевой айтем (Key Item): Геометричные худи.

Ценовой сегмент: High / Premium.

Сэмюэл Росс перевернул игру, привнеся в стритвир архитектурную точность и холод индустриальных районов Лондона. Это уже не просто одежда, а дизайн-объекты.

Материалы: Окрашенный вручную нейлон, бетонные текстуры, асимметрия. Бренд для «творческого класса», который ценит концептуальный подход. Это переходное звено между улицей и высокой модой.

C.P. Company

Эстетика / Ниша: Casuals / Tech.

Ключевой айтем (Key Item): Goggle Jacket.

Ценовой сегмент: Premium.

Крестный отец теквира и любимый бренд футбольных фанатов. Массимо Ости изобрел технологию окрашивания готового изделия (Garment Dyeing), которая дает вещам неповторимую глубину цвета.

Мастхэв: Куртки с линзами в капюшоне (Goggle Jacket). Это выбор «городских функционалистов»: технологично, статусно и узнаваемо без огромных надписей. Мастхэв бренды стритстайла в сегменте курок равняются именно на них.

Mizuno

Эстетика / Ниша: Tech Runners.

Ключевой айтем (Key Item): Wave Rider.

Ценовой сегмент: Middle.

Японский бренд, который неожиданно ворвался в топы благодаря тренду на эстетику 2000-х (Y2K) и футуристичный бег. Их кроссовки выглядят как космические корабли.

Почему сейчас: Усталость от Nike и Adidas заставляет сникерхедов искать альтернативы. Mizuno предлагает невероятное качество сборки и дизайн, который мгновенно привлекает внимание.

Где купить оригинальный стритвир в России: гид покупателя

Сегодня шоппинг превратился в квест. После ухода глобальных игроков рынок раздробился: кто-то возит «в серую», кто-то перепродает с наценкой 300%. Главный риск сегодня – не просто переплатить, а купить подделку по цене оригинала. Мы составили карту проверенных мест, где можно безопасно обновить гардероб.

Проверенные российские концепт-сторы

Это самый надежный, хоть и не самый дешевый путь. Вы платите за сервис, гарантию подлинности и возможность примерить вещь здесь и сейчас.

NUW.STORE: Идеальная точка входа для тех, кто ищет не масс-маркет, а селекцию. Магазин на «Флаконе» работает как культурный хаб: здесь можно не только купить редкие японские бренды (вроде Sage Nation), но и попасть на выставку. Байеры привозят то, чего нет у других, делая ставку на уникальность.

Brandshop: Ветеран рынка с огромным ассортиментом. Если вам нужны базовые кроссовки или классика от Carhartt WIP – вам сюда. Огромный каталог, быстрая доставка по РФ и безупречная репутация.

KM20: Сегмент люксового стритвира. Сюда идут за авангардом, подиумными коллекциями и самыми дорогими дропами. Место для тех, кто готов инвестировать в моду серьезные суммы.

Заказ из-за рубежа в текущих условиях

Если вы готовы ждать 3–4 недели ради экономии, этот вариант для вас.

Платформы-посредники: Poizon, CDEK.Shopping

Китайский маркетплейс Poizon (Dewu) стал главным поставщиком кроссовок в Россию.

Плюсы: Железобетонная система аутентификации. Каждая пара проходит многоступенчатый legit check и приезжает с фирменной пломбой и сертификатом. Цены часто ниже ритейла.

Минусы: Долгая доставка, сложности с возвратом (почти невозможно вернуть, если не подошел размер) и необходимость разбираться в китайском интерфейсе или платить посредникам.

CDEK.Shopping: Работает как витрина-агрегатор. Удобно, что все на русском и оплата картой РФ, но наценка выше, чем при прямом заказе через частных байеров.

Работа с байерами: плюсы и риски

Частные продавцы в Telegram, которые выкупают вещи в бутиках Европы и США.

Плюсы: Доступ к эксклюзивам, которые не отправляют в РФ (например, лимитированные коллекции Stussy или Supreme). Персональный подход: байер может найти конкретный айтем под заказ.

Риски: Человеческий фактор. Рынок переполнен мошенниками. Всегда читайте отзывы, требуйте чеки из магазина и работайте только через гарантов или проверенные сервисы.

Вторичный рынок (Resale): на что обращать внимание на Avito и в Telegram-каналах

Ресейл – единственный способ достать архивные вещи или Sold Out дропы.

Площадки: Avito (ищите продавцов с рейтингом 5.0 и историей продаж), тематические паблики «ВКонтакте» и Telegram-каналы (The Market, ÖMANKÖ Market).

Правила безопасности: Legit Check: Никогда не верьте словам «оригинал, мамой клянусь». Запрашивайте детальные фото бирок, швов и фурнитуры. Личная встреча: Дорогие вещи лучше покупать из рук в руки. Цена: Если стоимость подозрительно низкая, это скам. Никто не будет продавать новые Rick Owens за 10 000 рублей.



Совет эксперта: Для базы и актуальных коллекций выбирайте физические магазины (как NUW) – это экономит нервы. Для охоты за редкостями и экономии – Poizon и проверенный ресейл.

Заключение: что будет модно в следующем сезоне?

Стритвир цикличен, и маятник снова качнулся.

Мы видим три мощных вектора, которые будут задавать тренды в ближайший год:

Quiet Outdoors (Тихий аутдор): Технологичная одежда (Gorpcore) станет спокойнее. Меньше кислотных цветов, больше природных оттенков и матовых текстур, которые уместны не только в лесу, но и в офисе. Возвращение "Skinny": Эпоха тотального оверсайза подходит к концу. Силуэты становятся собраннее, брюки – уже, а крой – сложнее. Custom & DIY: Усталость от одинаковых дропов порождает спрос на уникальность. В моде вещи с ручной вышивкой, потертостями и следами ремонта. Индивидуальность снова становится главной валютой.

Главный совет: не копируйте манекены. Используйте мастхэв бренды стритстайла как краски, но картину рисуйте сами. Экспериментируйте, смешивайте люкс с винтажем и помните: самый крутой бренд, который вы можете носить – это ваша уверенность.