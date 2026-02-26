Топ 5 парков развлечений в Санкт-Петербурге

Если хочется экстремальных эмоций — выбирайте крупные открытые аттракционы. Для отдыха с детьми подойдут тематические и активити-парки.

Санкт-Петербург умеет удивлять не только музеями и дворцами. Когда хочется сменить формат отдыха и добавить в выходные драйва, смеха и ярких эмоций, на помощь приходят парки развлечений. В городе есть и масштабные открытые пространства с экстремальными горками, и огромные крытые комплексы, где можно провести хоть весь день. Делимся подборкой из пяти мест, куда действительно стоит сходить.

1. Диво-Остров

Один из самых известных парков аттракционов в городе расположен на Крестовском острове. Это настоящий центр адреналина под открытым небом. Здесь более пятидесяти аттракционов — от спокойных каруселей для малышей до экстремальных американских горок и башен свободного падения для тех, кто любит пощекотать нервы.

Летом парк особенно хорош: зелёные аллеи, вид на воду, фуд-корты и праздничная атмосфера. Для семей с детьми предусмотрены отдельные зоны с безопасными аттракционами, а для подростков и взрослых — скоростные горки и вращающиеся конструкции, от которых захватывает дух. Вечером всё пространство красиво подсвечивается, и обычная прогулка превращается в маленький праздник.

2. MazaPark

Если погода подвела или хочется развлечений в формате «всё и сразу», стоит отправиться в MazaPark. Это огромный крытый парк, где действует удобная система единого билета: оплачиваете вход и получаете доступ ко всем активностям без ограничений по времени.

Здесь есть боулинг, автодром, роллердром, лазертаг, игровые автоматы, VR-зоны и киберпространство. Можно устроить мини-турнир с друзьями или попробовать всё по очереди — от гонок до виртуальной реальности. Кстати, в этом парке можно поиграть и в бильярд Питер — отличная возможность добавить в вечер немного спортивного азарта.

Пространство подходит и для дней рождения, и для корпоративов: много места, музыка, динамичная атмосфера и ощущение, что скучать просто невозможно.

3. Angry Birds Activity Park

Это идеальный вариант для семейного отдыха с детьми младшего и среднего возраста. Парк оформлен в стилистике популярной игры, но главная ценность — не декорации, а активность.

Здесь много верёвочных трасс, батутов, горок и интерактивных зон, где ребёнок может бегать, лазать и прыгать. Всё пространство продумано с точки зрения безопасности, а родители могут наблюдать за детьми или участвовать вместе с ними. Такой формат отлично подходит, чтобы выплеснуть энергию и провести время активно, а не за экраном телефона.

4. Smile Park

Этот парк больше про эмоции и необычный опыт. В одном пространстве собраны разные интерактивные локации: зеркальные комнаты, лабиринты, иллюзии, тематические зоны для фото.

Это отличный вариант для компании друзей или для свидания — можно не просто гулять, а переходить из одной необычной комнаты в другую, смеяться и делать яркие снимки. Формат подойдёт тем, кто любит нестандартные развлечения и хочет получить много впечатлений за короткое время.

5. Гагарин-Парк

Более спокойный, но при этом очень уютный парк развлечений. Он сочетает классические аттракционы с зелёной прогулочной зоной. Здесь можно прокатиться на колесе обозрения, посетить семейные карусели или просто провести время на свежем воздухе.

Это хороший вариант для неспешного отдыха: мороженое, прогулка по аллеям, лёгкие аттракционы для детей и спокойная атмосфера без излишней суеты.

Как выбрать подходящий парк?

Если хочется экстремальных эмоций — выбирайте крупные открытые аттракционы. Для отдыха с детьми подойдут тематические и активити-парки. А если планируется встреча с друзьями и насыщенный вечер, крытые комплексы с множеством развлечений станут универсальным вариантом.

Санкт-Петербург умеет быть разным — романтичным, культурным и по-настоящему драйвовым. Главное — выбрать формат отдыха под своё настроение, и тогда выходные точно запомнятся.

