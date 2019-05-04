Российские туристы застряли в Монголии из-за угрозы заражения чумой

18:00

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин по чуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Ксению Панкову.

По ее словам 2 мая была получена информация из МИД Монголии, что в данном регионе были зафиксированы случаи заражения чумой. "Два человека употребили в пищу тарбагана (сурок), который является разносчиком чумы. Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен", — рассказала Пакова.

Она отметила, что с россиянами, находящимися в аймаке Баян-Улгий, все в порядке. Информация о других больных не поступала, добавила Панкова.

Посольство не рекомендует посещать этот регион Монголии, пока ситуация не будет урегулирована окончательно. Карантин действует по 6 мая.