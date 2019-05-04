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Российские туристы застряли в Монголии из-за угрозы заражения чумой

18:00 4.05.2019
Фото @KM.RU Ступникова Наталья
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Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин по чуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Ксению Панкову.

По ее словам 2 мая была получена информация из МИД Монголии, что в данном регионе были зафиксированы случаи заражения чумой. "Два человека употребили в пищу тарбагана (сурок), который является разносчиком чумы. Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен", — рассказала Пакова.

Она отметила, что с россиянами, находящимися в аймаке Баян-Улгий, все в порядке. Информация о других больных не поступала, добавила Панкова.

Посольство не рекомендует посещать этот регион Монголии, пока ситуация не будет урегулирована окончательно. Карантин действует по 6 мая.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Российские туристы
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Комментарии читателей
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05.05.2019, 02:05
Гость: с жиру бесятся

По приезду из Монголии всех российских туристов направить в инфекционный изолятор на Дальнем Востоке до прояснения обстановки.Нечего им пока делать в центральной России.
А то шастают богатые куда не попадя,и подвергают опасности жителей РФ.
04.05.2019, 23:35
Гость: "Попадёшь

к вам в дом - научишься есть всякую гадость..." (с)
04.05.2019, 22:37
Гость: ABCD

Совсем не могут потерпеть что бы такую гадость как сурков не есть?
У китайцев опылились, всякую гадость в рот тащат.
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