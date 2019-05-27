Туристы из России три часа провели в милицейском участке в Минске из-за фото с памятником городовому

14:30

Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах

В Таиланде за селфи с самолетами грозит штраф, а то и смертная казнь, если вспышка ослепит пилотов и приведет к авиакатастрофе. На многих курортах этим летом о пластиковых пакетах отдыхающим придется забыть, иначе их накажут.

Памятники под защитой

Неожиданным приключением обернулось селфи с памятником городовому в столице Белоруссии для россиян Ирины и Кирилла. Молодой человек в забавной кофте с принтом скелета и черепом на капюшоне выглянул из-за памятника, Ирина сделала фото, но к туристам тут же подошел милиционер. Выяснив, что это одежда, а не маска, и что Кирилл не хотел ничего плохого, постовой попросил удалить фотографии.

Статуя городового в Минске. Фото с сайта newsbel.by

На этом россияне и сотрудник органов правопорядка расстались, но ненадолго. Через какое-то время путешественников снова остановили — на этот раз четверо милиционеров. Они предложили туристам пройти в отделение "для выяснения обстоятельств".

Обстоятельства выясняли несколько часов — все это время Ирина и Кирилл провели в камере вместе с другими задержанными. Россиянам сообщили, что "необходимо дождаться генерала", а вообще, их могут оставить здесь на трое суток.

"Генерал (по крайней мере, какой-то важный мужчина, он не представлялся) приехал, провел с нами воспитательную беседу. Сказал, что нужно узнавать правила и законы страны, в которую едешь. Мы просили показать закон насчет "городового", но эту просьбу проигнорировали, — рассказывает Ирина РИА Новости. — Этот человек назвал произошедшее недопониманием, пообещал, что просмотрит видео с места события, и если подтвердится, что произошедшее — не хулиганство и не вандализм, то нас отпустят".

Так и произошло: туристам посоветовали забыть о случившемся и приезжать в гости в Минск, где им всегда рады.

Местные СМИ рассказывают, что к памятникам в Белоруссии следует относиться серьезно. Например, нужно осмотрительно фотографироваться со скульптурами Маленькому генералу и Гимназисту, а к Плачущему ангелу (это памятник погибшим в Афганистане) стоит прикасаться с еще большей осторожностью.

Памятник городовому символизирует милицию Белоруссии, поэтому к нему у сотрудников органов внутренних дел такое трепетное отношение.

Смертельное селфи

"Перед поездкой за рубеж стоит поинтересоваться у специалиста, какие есть ограничения в стране пребывания. Нелишним будет и самому порыться в справочниках, — советует старший турменеджер сервиса путешествий Алена Лапина. — Это позволит провести отпуск без неприятностей. Порой незнание законов грозит не только внушительными штрафами, но и тюремным заключением".

В частности, в Таиланде на острове Пхукет вводятся серьезные наказания за селфи на фоне взлетающих или садящихся самолетов.

Обычно туристы делают такие фотографии с близко расположенного к аэропорту пляжа Май Кхао, иногда любители селфи ради эффектных снимков пытаются проникнуть к взлетно-посадочным полосам. Их аппаратура может ослепить пилотов, потому действия фотографов квалифицируются как создание помех в организации воздушного движения. По таиландскому законодательству таким нарушителям грозят тюремные сроки, а в исключительных случаях — смертная казнь.

Путешествующим, например, в Прибалтику, следует иметь в виду, что делать селфи в пунктах пропуска запрещено. Бывали случаи задержания туристов, оставлявших машину в запрещенной зоне и прямиком направлявшихся к пограничным столбам фотографироваться.

Во многих странах нельзя снимать с квадрокоптеров. Зачастую их не дают использовать и на круизных лайнерах.

Ешьте дома!

"Самый распространенный список запретов касается употребления алкоголя, курения, поведения в общественных местах, внешнего вида, фото- и видеосъемки, вывоза культурных ценностей", — уточняет Алена Лапина.

В некоторых странах существуют совсем странные ограничения. Так, власти японского города Камакура не так давно попросили жителей и гостей не есть на ходу, а во Флоренции туристам, замеченным с едой на улицах возле галереи Уффици и палаццо Веккьо, грозит штраф от 150 до 500 евро.

В итальянском национальном парке Чинкве-Терре сходящим с круизных лайнеров путешественникам в этом году запретили носить "шлепки" и сандалии: туристы в такой обуви часто застревают в горах, и для помощи им приходится вызывать команду спасателей.

Штраф за появление "неправильно" обутых граждан в заповеднике небольшой — всего 50 евро, но если понадобится эвакуация в горах, придется заплатить уже 2500 евро.

Пакеты под запретом

Многие странные, на первый взгляд, запреты продиктованы заботой об окружающей среде. Так, власти итальянского острова Капри с 1 мая ограничили использование всех видов одноразовой пластиковой посуды, пакетов и бутылок. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.

В Танзании с 1 июня запрещены использование, изготовление или ввоз полиэтиленовых пакетов. Туристам, которые по привычке пакуют вещи в пластик, не поздоровится.

Более того, как сообщают российские туроператоры, в этой африканской стране может быть запрещено использование прозрачных пластиковых пакетов zip-lock, куда ряд авиакомпаний требуют помещать на время полета жидкости, косметику, туалетные принадлежности. Вещи, купленные в duty free и упакованные в полиэтилен, стоит переложить в другую сумку, оставив "запрещенку" в самолете.

"Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации на курортах и связаны со здоровьем и безопасностью туристов, — говорит руководитель пресс-службы крупного международного туроператора Лариса Аханова. — На сознательность путешественников рассчитывать не приходится, поэтому и вводятся ограничения".

Консул в помощь

"Нужно помнить, что незнание законов не освобождает от ответственности. Даже если вы едете в Европу, где, кажется, все знакомо, стоит заранее выяснить подробности о месте, в которое собираетесь", — советует руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Если путешественник все же попал в конфликтную ситуацию, стоит признать вину и объяснить причины своего поступка. Скорее всего, придется заплатить штраф. "Мы всегда рекомендуем туристам сделать это как можно быстрее, чтобы не испортить визовую историю, не подвергнуться более серьезному наказанию", — говорит специалист.

Также можно обратиться в консульство России, которое есть почти в каждой стране, куда организуются поездки. Сотрудники знают местное законодательство и могут подсказать, что делать в непростой ситуации.

Автор: Светлана Баева