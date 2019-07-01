]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

17:30 1.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек при обработке багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее проверку в аэропорту проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Было установлено, что дочерняя структура аэропорта «Шереметьево хэндлинг» некачественно спланировала работы по обработке большого объема багажа.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям нормативных актов. Протоколы были составлены в отношении перевозчиков «Аэрофлот» и Nordwind Airlines, аэропорта Шереметьево и «Шереметьево хэндлинг», а также сотрудников этих компаний.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. В аэропорту происходящее объяснили изменением технологических процессов. При этом, по данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат.

30 июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа. Представители аэропорта сообщили, что из-за задержки части рейсов у них скопилось 1500 единиц багажа. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что по назначению не были отправлены девять тысяч единиц багажа.

Темы: Авиасообщение в России, Аэропорт Шереметьево, Аэропорты и аэровокзалы в России, Новости туризма и туристической отрасли, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2019, 22:25
Гость: Хотите, чтоб бизнес развивался?

Нет. Мы хотим, чтобы развивалась промышленность и сельское хозяйство страны.
Подпись: народ.
01.07.2019, 19:08
Гость: Иванов Констанитн Сергеевич

В этих всех олигархических конторах хорошую зарплату получают очень незначительное количество людей, да и как практика показала, совсем далеко не все из них реальные профи, есть еще друзья, родственники и пр,и пр.
А остальные сидят на средней з/п по стране, только не в представлении Медведева, а на реально средней. Ну и работают средне, естественно.Хотите, чтоб бизнес развивался? Платите, уроды жадные.
З
01.07.2019, 19:02
Гость: Виктор из Дмитрова

В 90-х было. Работали многие без трудовой книжки, у нас в достаточно известной западной компании водители так и работали. В один прекрасный вечер четверо водил отдали ключи и документы со словами "Вам, козлы, говорили, что другие больше платят, пусть ваши жопы Ельцин домой везет" и спокойно ушли домой.
Ровно на следующий день Генеральный приказал повысить им з/п на 20%.
А здесь ослы тупоголовые элементарной задачи решить не могут
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.