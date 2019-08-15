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Покупка билетов онлайн: как сэкономить время и деньги

13:39 15.08.2019
Фото с сайта travelgid.by

Интернет уже давно доступен постоянно и повсюду, что существенно упрощает жизнь

У нас есть возможность мгновенно получать необходимую информацию, общаться, делать покупки.

Покупаем билеты в сети

Нет необходимости стоять в очередях возле касс и вчитываться в расписание поездов. Достаточно иметь при себе гаджет с выходом в интернет — и можно осуществить заказ жд билетов онлайн. Для этого нужно лишь зайти на сайт и заполнить форму поиска. Электронная система выдаст все существующие результаты по рейсам, количеству и цене свободных мест. Даже если мест по требуемому направлению на момент поиска нет, функция "поймай билет" тут же сообщит об изменении, если кто-то сдаст билет или аннулирует бронь.

Преимущества покупки билетов онлайн

Приобретать билеты через интернет очень выгодно и удобно по ряду причин:

- комфорт. Пассажир может сам выбрать удобное место;

- экономия времени. Нет необходимости ехать на вокзал и ждать в очереди;

- вариативность. Система предлагает не только прямые маршруты, а и рейсы с пересадками. Также отображается общее время поездки;

- достоверность данных. Вся информация в сети актуальна. Пассажиру сразу доступно количество свободных мест, что даёт возможность правильно распорядиться временем и финансами;

- клиентоориентированность. Электронная регистрация позволяет приехать на вокзал перед самим отправлением поезда. Нужно будет лишь показать паспорт и электронную альтернативу бумажному билету. На внутренних маршрутах можно даже прямо показать документ на экране смартфона или планшета;

- шанс сэкономить. Клиент может выбрать наиболее подходящую стоимость проезда. Иногда удаётся найти поезда с очень дешёвыми билетами.

Дополнительные удобства

Железная дорога руководствуется летним и зимним расписанием, также по праздничным дням вводятся дополнительные рейсы. Благодаря электронной системе можно не переживать за изменения, поскольку сайт предложит информацию по всем доступным маршрутам.

Главная задача создателей - разработка удобного и простого в использовании интерфейса, который позволит быстро и легко купить билеты. Специалисты техподдержки готовы ответить на любые вопросы пользователей и помочь приобрести проездные документы на все направления.
 

Не забывайте про безопасность

Покупая билеты в онлайне всегда обращайте внимание на надёжность сайта, где планируете совершить покупку. Не лишним будет ознакомиться с отзывами других путешественников, ведь оценив их опыт вы сможете принять правильное решение в пользу того или иного ресурса.

Счастливого пути!

Темы: Самостоятельный туризм в России и за рубежом
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