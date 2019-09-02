Парадная доходного дома Елисеевых в Петербурге стала платной для туристов

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Жители доходного дома Елисеевых в Петербурге стали взимать с туристов плату за вход в парадную, поскольку устали от чрезмерного наплыва путешественников.

"Жильцы дома номер 14 по улице Ломоносова с помощью РОО "Объединение советов многоквартирных домов" создали совет дома и на собрании приняли решение организовывать платное посещение парадной из-за чрезмерного наплыва туристов. Стоимость в будние дни составляет 100 руб. с человека, в выходные – 130 руб.", — рассказал "Интерфаксу" организатор неформальных экскурсий по городу Евгений Колесник.

Фото со страницы Евгения Колесника в соцсети

Как отметил Колесник, в парадной теперь дежурит консьерж, который взимает плату за посещение как по карте, так и наличными, выдает чек. Также туристам доступна экскурсионная программа. "Собранные средства идут на восстановление парадной: двери и остекление входной группы, желтые травленые стекла и деревянные перила лестницы, мозаичный пол, камин, в глобальной перспективе планируется восстановить круглый кованый лифт", — пояснил организатор экскурсий.

В соцсетях жители Санкт-Петербурга сообщают, что таких же методов сохранения исторического здания придерживаются и жители дома Бака, расположенного по адресу Кирочная улица, 24, знаменитого своими воздушными галереями, витражами и мраморными лестницами.

Доходный дом купца Григория Елисеева был построен в 1892 году по проекту архитектора Гавриила Барановского. Парадная известна своей винтовой лестницей и кованым лифтом. В верхней части окон сохранились оригинальные желтые стекла, создающие внутри теплое освещение. Из-за сочетания желтого и белого парадную прозвали "ромашкой". В 2012 году фасад дома был отреставрирован.