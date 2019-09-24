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Руководство туроператора Thomas Cook попало под следствие

15:30 24.09.2019
Фото с сайта vox.com
Фото с сайта vox.com
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Правоохраниттельные органы Великобритании запустили расследование в отношении ряда топ-менеджеров старейшего туроператора— Thomas Cook. Ранее туристский оператор объявил о прекращении своей работы. Общий долг компании перед кредиторами достиг суммы в два миллиарда фунтов стерлингов.

По информации Bloomberg, министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом предписала Национальному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) установить, есть ли вина руководителей Thomas Cook в нанесении ущерба кредиторам или пенсионным схемам. Вместе с этим ведомству поручили выяснить масштабы проблем, настигших компанию.

Помимо этого, в Лондоне намерены уточнить размеры премиальных выплат, которые выписывались топ-менеджерам туроператора. Власти не исключают, что здесь могут быть обнаружены злоупотребления.

Thomas Cook объявил о принудительной ликвидации 23 сентября. Разорение туроператора затронуло 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе 150 тысяч жителей Великобритании.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — заявил накануне исполнительный директор компании Питер Фанкхаузер.

Темы: Великобритания, Правоохранительные органы в мире, Новости туризма и туристической отрасли, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 17:25
Гость: Олег

"Эффективные менеджеры" добрались и до этой старейшей компании. Дооптимизировались наверное.
24.09.2019, 17:02
Гость: Реплика

Увы, слова:
"Есть за границей контора Кука.
Если вас одолеет скука
и вы захотите увидеть мир
остров Таити, Париж и Памир -
Кук для вас в одну минуту
на корабле приготовит каюту
или прикажет подать самолет
или верблюда за вами пришлет..." - стали историей! Оказывается вороватые топ-менагеры - это не только российское достояние.
24.09.2019, 16:30
Гость: личный опыт

ха-ха-ха... капитализм и либерастия одинаковы во всем мире: приватизация прибыли, национализация убытков.
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)
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