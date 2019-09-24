Руководство туроператора Thomas Cook попало под следствие

15:30

Правоохраниттельные органы Великобритании запустили расследование в отношении ряда топ-менеджеров старейшего туроператора— Thomas Cook. Ранее туристский оператор объявил о прекращении своей работы. Общий долг компании перед кредиторами достиг суммы в два миллиарда фунтов стерлингов.

По информации Bloomberg, министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом предписала Национальному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) установить, есть ли вина руководителей Thomas Cook в нанесении ущерба кредиторам или пенсионным схемам. Вместе с этим ведомству поручили выяснить масштабы проблем, настигших компанию.

Помимо этого, в Лондоне намерены уточнить размеры премиальных выплат, которые выписывались топ-менеджерам туроператора. Власти не исключают, что здесь могут быть обнаружены злоупотребления.

Thomas Cook объявил о принудительной ликвидации 23 сентября. Разорение туроператора затронуло 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе 150 тысяч жителей Великобритании.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — заявил накануне исполнительный директор компании Питер Фанкхаузер.