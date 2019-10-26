Как выглядит самый роскошный самолет внутри?

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Путешествовать на частном самолете – особая роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый

Интерьеры таких самолетов поражают воображение впечатляющей кожаной и деревянной отделкой, встроенными стеклянными люками, оснащенными современным оборудованием конференц-залами, прекрасными спальнями с ванными комнатами и другими атрибутами комфорта.

Журналисты блога Air Charter Service сделали для вас подборку самых роскошных известных на сегодняшний день частных самолетов, завораживающих своим шикарным интерьером. Давайте же заглянем внутрь этих королевских апартаментов вместе с ними!

Boeing BBJ MAX 7

BBJ MAX 7 – один из самых дорогих частных самолетов. Он имеет настраиваемую планировку, которая может включать в себя открытые конференц-залы, лаунж-зоны с мягкими диванами и ванные комнаты с душем.

Пассажиры чартера могут пользоваться спальней, кухней, зоной отдыха и туалетом для экипажа. Кабина самолета имеет длинные изогнутые линии, напоминающие покатые холмы, а ее потолок украшен светодиодами, имитирующими свечение звездного неба.

The Gulfstream G650ER

Этот бизнес-джет способен перемещаться на дальние расстояния гораздо быстрее большинства своих конкурентов, он вмещает до 19-ти человек и имеет кабину самой низкой в своем классе высоты.

Салон частного самолета имеет нестандартную планировку, которую можно адаптировать под свои предпочтения, отделан премиальной кожей и камнем, обставлен диванами ручной работы с деревянной фурнитурой.

Гости могут пользоваться отдельными каютами, спальнями с ванными комнатами, конференц-залами, оборудованными камбузами и изысканными зонами отдыха. Кабина оборудована ультрасовременной системой управления Gulfstream, благодаря которой пассажиры могут управлять освещением, настраивать температуру и использовать развлекательные устройства с помощью приложения для смартфонов.

Embraer Lineage 1000E

Этот самолет имеет вместимость до 19-ти человек, оснащен большим багажным отсеком. Его кабина разделена на 5 зон, которые могут быть размещены в различных конфигурациях. Гости могут пользоваться спальнями с ванными комнатами, офисными помещениями, барами и гостиными.

Дизайн может быть выполнен в одном из нескольких вариантов: Kyoto Airship с с огромными окнами на всю стену, Skyacht One с отделкой из красного дерева и латуни в морском стиле, Skyranch One с использованием кожи ручной выделки в сочетании с выбеленным деревом в стиле Дикого Запада, Manhattan в цветах драгоценных камней в стиле арт-деко.

Cessna Citation Longitude и Hemisphere

Cessna Citation Longitude – частный самолет среднего размера, имеет вместимость до 12-ти человек и самую тихую в своем классе кабину с 15-ю большими окнами, основные удобства – роскошные мягкие кресла, кухня с кофемашиной, камера хранения багажа и ванная комната, дизайн может быть выполнен в нескольких цветовых вариантах.

Самолет вмещает до 19-ти человек, имеет самую широкую в своем классе кабину, большие окна с панорамными видами и потолочную панель с подсветкой, настраиваемая кабина будет иметь три зоны в зависимости от предпочтений заказчика – обеденную, гостиную, ванную и офис.

Airbus ACJ Neo range

Частные бизнес-джеты Airbus оборудованы полностью настраиваемыми под предпочтения владельца кабинами с уникальным вариантом дизайна. Airbus A330 Neo Range отличается системой управления полетом, топливосберегающим дизайном крыла, новейшими двигателями и высокоскоростным интернетом; вмещает до 25-ти пассажиров и может летать на расстояния до 6000 миль, имеет спокойный дизайн с изогнутыми стенами и плавными линиями.

Этот лайнер может летать без остановки до 21-го часа, имеет гармоничный дизайн с интересными деталями и отлично подходит для делегатов и глав правительств, а хозяева могут использовать спальню и ванную комнату, офис и гостиную для отдыха или встреч. ACJ319neo – один из лучших роскошных чартеров среди самолетов среднего размера, его вместимость – до 8-ми человек, дизайн выполнен в стильной черно-бело-коричневой цветовой гамме и имеет уникальную особенность – потолок, который проецирует вид на небо.