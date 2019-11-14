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Старейшего российского туроператора «Интурист» купила турецкая Anex Tour

15:52 14.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Турецкая туристическая компания Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист». Об этом сообщает TurizmGuncel со ссылкой на владельца Anex Tour Нешета Кочкара.

В пресс-службе «Интуриста» агентству «Интерфакс» сообщили, что «процесс еще не закончен».

Для сделки «Интурист» могли оценить в 10-11 миллионов долларов, сказал Forbes глава Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

Нешет Кочкар летом 2019 года купил 8% акций британского холдинга Thomas Cook, куда входит «Интурист». В сентябре холдинг объявил о банкротстве, в «Интуристе» обещали, что на компании это не скажется. «Интуристу» в 2019 году исполнилось 90 лет, это крупнейший в России оп 

Темы: Турция, Новости туризма и туристической отрасли, Российские туроператоры, Российский и зарубежный туристические рынки , Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 21:15
Гость: a

Опять этот Зеленский страну распродает...
14.11.2019, 20:14
Гость: Артур

Анекс Тур реально неплохой оператор с вменяемым ценником.А чем занимался Интурист?Я с ним пока не сталкивался.То что мертво,умереть не может.По-моему,для Интуриста это отличный рекламный слоган.
14.11.2019, 17:06
Гость: Барон Врангель

Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!
Пурум пум пум.
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