Марбелья – южная жемчужина Испании

19:40

Марбелья – очаровательный город на юге Испании в провинции Андалусия на побережье Коста дель Соль

Температура воздуха даже зимой не опускается ниже +15. На сегодня это один из самых престижных курортов страны.

Отдых

В первую очередь туристов в Марбелью привлекает чистейшее море и великолепные песчаные пляжи с отличной инфраструктурой для комфортного отдыха. Все они оборудованы душами, туалетами, за 6 евро в день можно арендовать шезлонги и зонты.

Вдоль моря тянется красивая набережная, на которой среди пальм расположены магазины и кафе на любой вкус и кошелек.

Проживание

Марбелья славится фешенебельным отдыхом, однако, и экономичных вариантов проживания здесь немало.

В среднем размещение в стандартном отеле обойдется в 100-150 евро за ночь.

В разных районах города сдаются апартаменты стоимостью от 70 евро за ночь. Этот вариант отлично подойдет для длительного отдыха и для желающих сэкономить.

Что посмотреть

В Марбьелье непременно стоит посетить красивейший район Старый город, напоминающий лабиринт из узких улочек с домами в андалусском стиле. На Апельсиновой площади в самом центре растут цитрусовые деревья, установлен красивый фонтан, также здесь находятся часовня Эрмита де Сантьяго и Мэрия.

Отдельно стоит отметить ведущую к набережной улицу Авенида дель Мар, вдоль которой установлено 10 скульптур, созданных самим Сальвадором Дали.

На сайте https://sunnyandalucia.com/novosti размещена подробная информация о самых интересных достопримечательностях Марбельи и других городов Андалусии.

Парки

Укрыться от палящего солнца Андалусии можно в многочисленных парках города.

В центральном парке Аламеда проходят все главные мероприятия. Здесь богатая флора: необычные деревья, кустарники, украшают парк оригинальные скамейки и фрески.

Арольо де ла Репреса будет интересен детям. Здесь можно поиграть в активные игры на детской площадке, покататься на велосипеде¸ посмотреть на черепах в пруду. Также в парке находится музей Бонсай с коллекцией миниатюрных деревьев.

Шопинг

На главной улице Рикардо Сориано в самом центре города сосредоточены магазины всех ценовых категорий.

Также в Марбелье есть большой торговый центр Ла Каньяда, где представлены всевозможные бренды одежды, обуви, косметики.

В августе-сентябре в Испании проходит сезон отличных скидок, когда можно существенно сэкономить на покупках.

Развлечения

Марбелья умеет веселиться!

В начале лета здесь отмечают главный городской праздник Ферия или День Святого Барнабе, который длится почти неделю. Жители города веселятся до самого утра, гуляют, развлекаются на аттракционах.

В августе проходит фестиваль оперной музыки, в июне джазовый фестиваль.

Пуэрто Банус

Пуэрто Банус расположен в 6 километрах от центра Марбельи. Этот район называют Испанским Монако благодаря огромному количеству яхт, дорогих машин, роскошных отелей и шикарных ресторанов. Здесь отдыхают самые обеспеченные люди.

Сюда можно доехать на автобусе L1 или на велосипеде по набережной «Золотая миля», вдоль которой тянутся люксовые отели, виллы и особняки, а также дворец короля Саудовской Аравии.

В Пуэрто Банус сосредоточены лучшие ночные клубы и проходят самые яркие тусовки города.