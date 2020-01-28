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Китайским туристам закрыли въезд в Россию

10:18 28.01.2020
Фото с сайта secretmag.ru
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Российские туроператоры объявили о приостановке приема новых туристических групп из Китая в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что параллельно власти Китая ввели ограничения на отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса.

По данным агентства, понедельник, 27 января, стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов.

"Китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения об остановке выезда китайцев принимали местные власти в провинциях. В каких-то провинциях все происходило быстро, в других - медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - цитирует ТАСС заявление РСТ.

При этом, уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно, отметил он.

В свою очередь, администрация Еврейской Автономной области предложила временно закрыть государственные пункты пропуска на границе с Китаем. Как пишет "Интерфакс", сейчас эти КПП закрыты, их работа была приостановлена перед китайским новым годом и из-за вспышки инфекции их было решено оставить закрытыми. В порядке исключения 28 января утром через него в Россию пропустили 169 человек после медосмотра.

На российских пунктах усилены меры дезинфекции. Также в регионе прошли учения по отработке действий на случай, если у кого-нибудь будет выявлен новый коронавирус. Пока в ЕАО таких нет.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение, Иностранные туристы
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 18:57
Гость: Олег

Кто из них согласится добровольно уехать обратно - там же коронавирус? Они же не камикадзе.
28.01.2020, 18:34
Гость: Алексан-ич

Боже мой! это такое негаданное счастье!! Наконец-то у нас в Пушкине (Царское Село, Спб) русские смогут - пусть и зимой! - попасть в Екатериниский дворец, Лицей,парковые достопримечательности,Александровский дворец, а не смотреть на них, как обычно, с тоской поверх голов тысячных толп китайцев, крайне наглых и неопрятных в поведении в чужой для них стране! Хотя, это лишь продолжение холуяжа властей, начиная с самого верха. Вот боженька и наслал на них гадость в наше спасение. А мог бы и власти наши как-то угомонить в их вожделениях!
28.01.2020, 17:02
Гость: Русс

Как можно перекрыть границу,которой нет!
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