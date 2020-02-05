Оазис отдыха и покоя в Черногории

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Маленькая страна, находящаяся в Европе, в которую съезжаются туристы, и просто отдыхающие, чтобы побыть наедине с самой природой

Но не во всех курортных городах Черногории можно побыть наедине с самой природой, есть и места которые пестрят ночными клубами, барами и развлекательными заведениями. Герцег Нови, курорт, который еще называют «ботаническим садом Черногории». На улице можно встретить пальмы, всяческие тропические растения, которые были привезены сюда моряками из разных частей мира. Природа в этом городе просто завораживает.

В городе практически нет песчаных пляжей, в основном они сделаны из бетона. Но популярнейшим пляжем в Герцег Нови, считается Жаница. Это бывший пляж прошлого президента Югославии. Сам город, находится в Которском заливе, и расположен на холмах, поэтому город переполнен лестницами.

Цены

Цены в Герцег Нови, значительно отличаются от цен на иных курортах этого прекрасного государства. На еду и сувениры вы потратите в разы меньше, что не может не радовать.

Старый Город

В Герцег Нови есть множество достопримечательностей, которые определённо стоит посетить. В прекрасной природе, пальмах и свежем воздухе кроется Старый Город, но это не единственная достопримечательность. Давайте подробнее рассмотрим, чем все-таки заняться, и куда стоит пойти в этом прекрасном городе.

Старый Город. Герцег Нови, помимо того, что его называют ботаническим садом, еще имеет второе название, которое его тоже очень хорошо характеризует – город лестниц.

Так как город находится на холмах там очень много «горных» лестниц, по которым очень приятно прогуливаться. В Старом Городе, можно прогуляться по 7-ми километровой береговой линии, что очень красиво и романтично для вечерней прогулки.

Так же в старом городе находится Собор Архангела Михаила. Находится он на площади Белависта. Церковь стоит в окружении четырех пальм.

Да и просто гуляя по старому городу, вы увидите всю старую архитектуру, лестницы, загадочность этого места, и конечно же стоит посетить самое загадочное, и самое посещаемое туристами место – Канли Кула.

«Кровавая Башня» так в переводе с турецкого называется это место (Kanli-Kula). Эта территория, в прошлом была завоевана Турцией, от чего и название турецкое. Свое название башня получился благодаря своему «кровавому» прошлому. Изначально, крепость строилась как оборонительное сооружение, но с течением времени и истории, она превратилась в тюрьму, где содержались те кто выступал против турецкой оккупации.

Но, это все в прошлом, а сейчас крепость является памятником архитекторы, с многовековой историей. Форт, заметно выделяется из всех городских зданий благодаря своему размеру и архитектуре, ведь толщина стен в некоторых местах достигает 20-ти метров. И если вы уж отдыхаете в Герцег Нови, то проберитесь на стены крепости, оттуда открывается просто фантастический вид ночного города.

Кроме красот старого города, в городе существует еще несколько достопримечательностей которые стоит посетить. Рассмотрим их.

Голубая пещера

Одно из природных чудес Черногори. Вода там действительно голубая, прозрачность воды в пещере можно сравнить, только с Красным морем, а высота пещеры составляет 25 метров. Есть интересный факт, о том, что дабы туристы больше посещали пещеру, местные жители пустили слухи, что в пещере находится клад, это придает манящей таинственности пещере. Но даже не смотря на это, пещера действительно удивительная и это стоит увидеть своими глазами.

Башня с часами

Она еще называется Сахат-Кула, Тора, Часовая башня, Сат Кула. Столь обширный список названий обусловливается тем, что башня была построена итальянцами, а потом, во времена турецкой оккупации переделана в мечеть.

Герцег Нови, славится тем, что это спокойный «зеленый» городок, в котором можно отдохнуть городской суеты и насладиться красотами старого города, проникнув в загадочную и интереснейшую его историю.

Фото с сайта Pixabay.com