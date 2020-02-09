Туристические маршруты по «Большой Севастопольской тропе»

23:51

Уникальное сочетание мягкого климата, моря, гор и богатой истории делают Крым очень популярным среди туристов

В 2015 году для поклонников туризма был разработан и утвержден спецпроект «Большая Севастопольская тропа». Доступный и безопасный маршрут, протяженность которого 117 км. Оснащен столбами, содержащими навигационную информацию и исторические справки. Он объединил в себя популярные туристические места вокруг Севастополя.

Вся тропа состоит из 8 участков разной сложности. Маршрут выходит из Балаклавы и оканчивается в поселке Любимовка, проходя по живописным окрестностям Севастополя. Идти можно и в обратном направлении. Существуют ответвления для осмотра близлежащих достопримечательностей. Участки независимы друг от друга, длительность прохождения может варьироваться от 3,5 до 10 часов. Любой желающий может самостоятельно выбрать тот участок, который ему подходит и более интересен.

Балаклава – Ласпинский перевал



Это один из более сложных и красивейших участков, протяженностью 18 км, большая часть которого проходит по территории заказника «Мыс Айя». Выходя из Балаклавы, маршрут проходит мимо развалин крепости Чембало, возведенной в XIV веке генуэзцами, затем появляются оборонительные сооружения времен I мировой войны. Затем вдоль береговой линии, маршрут постепенно идет в гору. Весь путь сопровождается великолепными видами на горы и море, а с вершины Куш-Кая открывается панорама на бухту Ласпи и мыс Айя.

Ласпинский перевал – Байдарские ворота



Достаточно легкий 11 км участок, имеет ответвление, ведущее на гору Ильяс-Кая. Маршрут проходит через «Храм Солнца» - уникальный природный памятник с мощной энергетикой. Двигаясь по этому отрезку тропы, открываются виды на мыс Сарыч, Форос, санаторий Тессели и Байдарскую долину.

Байдарские ворота – Узунджа



Самый сложный участок. Длина его составляет 23 км, но в тоже время он один из лидеров по красоте. По пути будут озера, горные луга, пещеры. Маршрут проходит через сказочный Карадагский лес, в котором расположена шахта Кристальная и пещера Скельская. Далее путь лежит через уникальный природный памятник перевал «Чертова лестница».

Узунджа - Передовое



Не сложный 13 км участок, огибает Чернореченское водохранилище. Маршрут проложен по заповедной зоне Байдарской долины. Здесь берут начало притоки реки Черной. Двигаясь по лесным тропам, любуясь красотой первозданной природы, можно найти усыпальницы тавров.



Чернореченское водохранилище. Фото 17Rising17 с сайта wikimedia.org

Передовое - Гористое



Проходящий по горному лесу участок, протяженностью 13 км. Маршрут проходит по буковому лесу под небольшим уклоном в гору, что делает его достаточно простым. По пути будут встречаться множество источников и водопадов.

Гористое – Второй кордон



Проходящий по территории средневекового княжества Феодоро участок, протяженность которого 14 км. Маршрут проходит через пещерные монастыри – Челтер-Мармара и Шулдан. Благодаря не обильной растительности, открываются виды на территорию всей тропы, включая

Севастополь.

Второй кордон – Горный ключ



Легкий участок, расстоянием 11 км, проходящий через Мекензиевы горы. Практически весь маршрут проходит через дубово-грабовому лес, богатый и другой растительностью. Здесь в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои, при освобождении Севастополя. Следы и памятники этим событиям будут встречаться по пути. В стороне от 2-го кордона расположены Эски-Кермен и Каламита – пещерные города.

Горный ключ - Любимовка



Участок, проходящий преимущественно по ровной местности, считается самым легким. Путь по нему составляет 14 км. Маршрут проходит в основном вдоль пляжа, переходя в долину реки Бельбек. По пути можно увидеть 30-ю береговую батарею, а также раскопки древнего города Херсонес.

Большим плюсом Севастопольской тропы является ее доступность в любое время года. Вне зависимости от уровня подготовки и сезона можно любоваться красотами Крыма и Севастополя.