Инвестиционное гражданство Гренады: важные изменения и их последствия

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Гренада выдает гражданство за инвестиции с 1997 года

Правительственная программа неоднократно реформировалась и совершенствовалась. На странице вы найдете актуальную информацию о способах получения экономического паспорта Гренады. В данной статье освещены нововведения 2019 года.

Перечень правок, внесенных в программу выдачи гражданства Гренады за инвестиции

Паспорт Гренады за инвестиции можно получить двумя способами:

сделав невозвратный перевод на счет Фонда национальной трансформации на сумму 150 000 $;

купив недвижимость из утвержденного правительством списка стоимостью не менее 220 000 $.

Инвестор выбирает один из вариантов и обращается в лицензированную посредническую компанию, которая занимается юридическим оформлением сделки.

В 2019 году вступил в силу целый ряд изменений, которые сделали программу получения гражданства Гренады за инвестиции еще выгоднее и привлекательнее:

В категорию родственников-иждивенцев теперь попадают супруга (или супруг), дети в возрасте до 30 лет, родители и прародители (без ограничений по возрасту), совершеннолетние братья и сестры, не состоящие в браке. Все эти члены семьи могут претендовать на получение паспорта Гренады за инвестиции вместе с основным заявителем. Отменено требование обязательного обучения в вузе на момент подачи заявки для совершеннолетних детей инвестора. Дети, которые родились в течение 12 месяцев с момента получения гражданства Гренады основным заявителем, тоже могут получить карибский паспорт. Открыта возможность приобретения недвижимости на вторичном рынке, долевое владение. Термин «недвижимость» также подразумевает трастовый сертификат, арендованную собственность и timeshare. Срок возврата инвестиций в недвижимость увеличен и составляет 5 лет. По истечении этого периода собственность можно продать, не потеряв гражданство Гренады. Больше не нужно получать карту ПМЖ перед выдачей гражданства.

Паспорт Гренады позволяет владельцу без виз путешествовать по 116 странам мира, получить долгосрочную визу (Е-2) для посещения Соединенных Штатов Америки. При желании, инвестор может быстро сменить налоговую резиденцию, зарегистрировать на новый документ компании и активы.

Гренада – это «тихая гавань» для состоятельных людей, которые хотят защитить бизнес от кризисов и развивать его на международной арене. Новости из авторитетных источников об инвестиционных программах стран Карибского бассейна всегда есть на сайте.