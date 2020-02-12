Инвестиционное гражданство Гренады: важные изменения и их последствия
Правительственная программа неоднократно реформировалась и совершенствовалась. На странице вы найдете актуальную информацию о способах получения экономического паспорта Гренады. В данной статье освещены нововведения 2019 года.
Перечень правок, внесенных в программу выдачи гражданства Гренады за инвестиции
Паспорт Гренады за инвестиции можно получить двумя способами:
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сделав невозвратный перевод на счет Фонда национальной трансформации на сумму 150 000 $;
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купив недвижимость из утвержденного правительством списка стоимостью не менее 220 000 $.
Инвестор выбирает один из вариантов и обращается в лицензированную посредническую компанию, которая занимается юридическим оформлением сделки.
В 2019 году вступил в силу целый ряд изменений, которые сделали программу получения гражданства Гренады за инвестиции еще выгоднее и привлекательнее:
- В категорию родственников-иждивенцев теперь попадают супруга (или супруг), дети в возрасте до 30 лет, родители и прародители (без ограничений по возрасту), совершеннолетние братья и сестры, не состоящие в браке. Все эти члены семьи могут претендовать на получение паспорта Гренады за инвестиции вместе с основным заявителем.
- Отменено требование обязательного обучения в вузе на момент подачи заявки для совершеннолетних детей инвестора.
- Дети, которые родились в течение 12 месяцев с момента получения гражданства Гренады основным заявителем, тоже могут получить карибский паспорт.
- Открыта возможность приобретения недвижимости на вторичном рынке, долевое владение. Термин «недвижимость» также подразумевает трастовый сертификат, арендованную собственность и timeshare.
- Срок возврата инвестиций в недвижимость увеличен и составляет 5 лет. По истечении этого периода собственность можно продать, не потеряв гражданство Гренады.
- Больше не нужно получать карту ПМЖ перед выдачей гражданства.
Паспорт Гренады позволяет владельцу без виз путешествовать по 116 странам мира, получить долгосрочную визу (Е-2) для посещения Соединенных Штатов Америки. При желании, инвестор может быстро сменить налоговую резиденцию, зарегистрировать на новый документ компании и активы.
Гренада – это «тихая гавань» для состоятельных людей, которые хотят защитить бизнес от кризисов и развивать его на международной арене. Новости из авторитетных источников об инвестиционных программах стран Карибского бассейна всегда есть на сайте.