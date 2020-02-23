]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide

10:15 23.02.2020
Four Seasons Hotel Moscow
Фото с сайта booking.com
Материалы по теме:

Пять московских гостиниц попали в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide - 2020, пишет Агентство городских новостей «Москва» сообщили со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

В ежегодном рейтинге Forbes Travel Guide отели, рестораны и спа-центры ранжируются по трем категориям: «пять звезд», «четыре звезды» и «рекомендовано».

Отметку «пять звезд» получила гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году. Отметку «четыре звезды» получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt. Рейтинг «рекомендовано» был присужден гостинице The St. Regis Nikolskaya в Москве

«Включение пяти столичных отелей в авторитетный международный гид - еще одно подтверждение высокого уровня сервиса и успешного развития гостиничной индустрии Москвы», - прокомментировали данное достижение в столичной мэрии.

Всего в рейтинге 2020 года участвовало 1 тыс. 898 отелей, ресторанов и спа-центров из 73 стран. В 2020 году гид присвоил «пять звезд» 70 мировым отелям, «четыре звезды» получило 120 объектов, а 81 рекомендовали к посещению.

Согласно правилам рейтинга, инспекторы посещают гостиницы и рестораны анонимно как обычные гости. В отеле им необходимо провести минимум две ночи. Гостиницы оценивают по 900 критериям - 75% оценки основаны на уровне обслуживания (уборка, еда и бар, общение с гостями), оставшиеся 25% определяются качеством интерьера, отделки и мебели.

Темы: Рейтинги, Гостиничный сервис в России, Рейтинги и премии в туристической отрасли
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации