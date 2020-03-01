Куба: сувениры и атмосфера страны

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Помимо страны типичных сувениров - кубинского рома или сигар - можно охарактеризовать Кубу как страну музыки, танцев и старых автомобилей

Культура Кубы в целом просто незабываема, и хотя бы одно посещение этого исторического острова, безусловно, стоит осуществить.

Кубинский ром

Традиция производства этого напитка восходит к далекой истории и начинается на полях сахарного тростника. Рабы на этих плантациях научились очень эффективно перерабатывать отходы тростника, производя собственный алкоголь с определенным цветом и вкусом.

Этот производственный процесс продолжал улучшаться с течением времени, пока Факундо Бакарди не начал открывать ликеро-водочные заводы и производил ром оптом под тем же названием. Его планы были сорваны только революцией и национализацией, когда винокурни были отменены, а производство этого напитка перешло под бренд Havana Club .

Сегодня на Кубе можно попробовать одни из лучших ромов в мире, и только благодаря давним традициям, изобретательности и усилиям местных жителей. Например, однолетний белый ром является основным ингредиентом некоторых коктейлей, таких как Мохито, Куба Либре или Дайкири. Высококачественными являются также многолетние ромы, настоящие фирменные блюда включают в себя порции пятнадцатилетнего рома.

Кубинские сигары

Высококачественный табак и традиционное ремесленное производство - это способ суммировать основные характеристики каждой кубинской сигары, которая является основным стимулом для экономики Кубы. На качество табака также большое влияние оказывает место, где расположены табачные плантации.

Табак растет в западной части Кубы в период с ноября по март. Весь ландшафт характеризуется красной почвой и многочисленными треугольными сушилками.

Табак можно найти повсюду вокруг дороги, в то время как можно заглянуть не только в сушильную комнату, но и на фактическое производство сигар. И зрелище действительно незабываемое - десятки упаковщиков в небольшом помещении сидят за столами и вручную обертывают каждый товар. Оригинальная традиция, когда упаковка происходила на коленях, уже отступила, но производство по-прежнему вполне аутентично.

Сигары ручной работы

Район Пинал-дель-Рио идеально подходит для выращивания табака, в основном из-за постоянной погоды. Выращивание как таковое очень сложно, так как растение очень восприимчиво к изменениям погоды. Готовая продукция - сигары затем делятся на разные виды по нескольким критериям. Они могут отличаться по длине, диаметру, отделке и, конечно, цене.

Атмосфера на Кубе

Прямо в аэропорту встречает ритмичная музыка, типичная для острова. Музыка и танцы не покинут туристов на протяжении всего их пребывания на острове. Люди поют на улицах, на площади, для развлечения туристов и просто для удовольствия.

И они, безусловно, имеют это в своих генах - на широкий репертуар кубинской музыки и танца повлияли несколько стран. Испанцы и африканские рабы оставили здесь свое наследие, что делает кубинцев такими замечательными музыкантами сегодня.

Конечно, многие знают о музыкальных и танцевальных талантах кубинцев. Другое довольно типичное явление для этого места - старые американские автомобили, хотя эта приятная традиция медленно, но верно исчезает с Кубы. Вместо американских автомобилей чешские автомобили Skoda все чаще перемещаются по местным дорогам.

Не в последнюю очередь, все ассоциируют Кубу с социализмом и Фиделем Кастро. Тем не менее, не нужно беспокоиться о том, что придется сталкиваться с его скульптурами и постерами на каждом шагу. Гораздо чаще можно встретить изображения Эрнеста Че Гевары.

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