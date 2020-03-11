Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран

17:20

Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса Covid-19 ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Ранее граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить в Таиланде так называемую "виду по прибытии" (Visa on Arrival — VoA). Теперь Бангкок исключил эту возможность.

Также власти Таиланда отменили безвизовый режим для граждан Южной Кореи, Италии и уроженцев Гонконга.

С момента начала эпидемии в больницах Таиланда с диагнозом Covid-19 попали 59 человек, 34 из них выздоровели, один умер. 24 человека до сих пор находятся в стационарах.

В свою очередь правительство Украины объявило трехнедельный карантин в стране. В частности на территории страны запрещены массовые мероприятия с участием от 200 человек, кроме тех, что проводятся для государственной необходимости. Спортивные мероприятия проводить предлагается без зрителей и с разрешения международных организаций.

Учебные заведения предлагается закрыть на три недели.

Правительство также до 1 июня запретит экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы их гарантированно хватило для защиты населения страны.

Ранее сообщалось, что Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих в страну. Данный режим будет действовать до 26 марта.