Ботсвана - страна на юге Африки

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В Ботсване доминирует великая пустыня Калахари, которая на самом деле представляет собой разнообразный ландшафт лугов, кустарников и саванн

На крайнем северо-западе страны река Окаванго вытекает в глубокие пески Калахари, создавая волшебную дельту Окаванго - одну из великих диких областей континента.

Примерно в 224 606 квадратных миль Ботсвана примерно равна Техасу или Франции. Средняя высота около 3200 футов (1000 м) над уровнем моря. Население Ботсваны составляет около 1,6 миллиона человек, при этом подавляющее большинство населения проживает на юго-востоке, включая столицу Габороне. Тсвана и английский являются официальными языками. Валюта страны - пула.

Ботсвана заслужила репутацию одного из лучших, если не лучшее место для сафари в Африке. Очень малая часть страны заселена, а небольшое население менее двух миллионов человек сосредоточено в юго-восточной части страны. Обширный северный район дельты Окаванго и смежные заповедные зоны, а также центральный заповедник Калахари являются одними из величайших мест обитания диких животных на планете.

Более 80% территории страны покрыто песками Калахари, кустарниковыми саваннами и лугами. Земля в основном плоская со средней высотой 1000 метров над уровнем моря.

Калахари не является пустыней с песчаными дюнами, как можно себе представить. Она содержит луга, кустарники, сухие русла рек и отдельные каменистые выступы.

«Пула» - это не только денежная единица Ботсваны, но и переводится как слово «дождь», которое очень важно для благосостояния и выживания этой страны. Сезон дождей в Ботсване с декабря по март. Самые сильные дожди обычно идут в январе и феврале. Январские температуры колеблются от среднего максимума +33 градусов до среднего минимума +18. Июльские температуры колеблются от +22 до +6. Иногда бывает и минусовая температура.

На английском языке говорит большинство населения страны, особенно молодежь, но и свой родной язык - тсвана знают все жители. Крупный рогатый скот - их самый важный символ богатства и престижа. До 1816 года основной формой религии было поклонение предкам.

Бушмены были первыми жителями этого района и могли появиться в южной часть Африки 30 000 лет назад. 30 сентября 1885 года Ботсвана стала протекторатом Британской империи, а 30 сентября 1966 года страна получила независимость.

Сегодня очень немногие люди одеваются в свои традиционные костюмы, за исключением особых праздников. Тем не менее для многих жителей Ботсваны племенные обычаи по-прежнему важны в повседневной жизни.

Ботсвана обладает многопартийной демократией и является одной из самых экономически успешных и политически стабильных стран на земле. Наибольшие доходы в Ботсване приносят добыча алмазов, туризм, крупный рогатый скот (в Ботсване в три раза больше скота, чем людей) и медно никелевый штейн.

Сохранения дикой природы в Ботсване стоит на первом месте среди всех стран Африки. Это не удивительно, потому что страна выделила почти 40% своей территории для дикой природы. Национальные парки и заповедники занимают 17% территории страны - один из самых высоких показателей среди всех стран мира.

Кроме того, еще 22% территории страны было отведено под охраняемые природные территории. Эти области управления дикой природой примыкают к национальным паркам и заповедникам и образуют ядро, вокруг которого работает индустрия сафари.Более 20% земли дикой природы сдана властями в аренду сафари компаниям.

В свою очередь, они создали замечательные частные заповедники, которые имеют невероятные возможности для наблюдения за дикой природой. Эти частные заповедники делают туризм Ботсваны очень популярным сегодня.

Пять основных заповедных зон, которые чаще всего посещают иностранные туристы, находятся в самых северных пределах страны. Это дельта Окаванго, заповедник Мореми, регион Линьянти/Селинда/Квандо, Савуте (юго-западная часть национального парка Чобе) и район реки Чобе в северо-восточной части национального парка Чобе возле Касане.

Национальный парк Чобе, заповедник Мореми, дельта Окаванго и регион Линьянти/Селинда/Квандо входят в число лучших районов дикой природы в Африке. Дельта Окаванго - самая большая внутренняя дельта в мире. Это явление «вода в пустыне» создало уникальную и захватывающую экосистему, которую стоит посетить.

Вообще говоря, экскурсии для дельты Окаванго, Мореми, Линьянти, Чобе и Савуте хороши в течение всего года, хотя большое количество слонов концентрируется вокруг водных путей и болот в сухие месяцы с мая по ноябрь.

Обычно сезон дождей с декабря по март и состоит из коротких грозовых ливней. Все больше путешественников предпочитают путешествовать в это время года, так как растительность пышная и ярко-зеленая с небольшим количеством пыли в воздухе. Еще одним преимуществом сезона дождей является то, что в большинстве лагерей меньше путешественников, что позволит экскурсоводам уделить вам больше личного внимания.

Многие районы Ботсваны, включая части дельты Окаванго, Савуте, Национального парка Нксай-пан, Национального парка Макгадикгади Панс и Центрального заповедника Калахари, на самом деле лучше посещать в период дождей, чем в сухой сезон. Для экскурсий в Nxai Pan лучше всего подходит во время летнего сезона (с ноября по апрель).

Сезон отела по всей стране с ноября по февраль. Обилие молодых животных создает прекрасные фотографические возможности с середины ноября или декабря по март. Вид детёнышей поросят бородавочников и ягнят импал которым всего от нескольких дней до нескольких месяцев, очаруют любого туриста.

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