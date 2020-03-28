Чемодан с вирусами. Как куршевельская «корона» с русскими олигархами приехала в Москву

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Сергей Собянин: «Сами москвичи любят поездить по заграницам… Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда»

Километры трасс, 167 подъёмников, отели с номерами люкс. Еще недавно в любимом олигархами Куршевеле народ спокойно катался на лыжах, забивал рестораны и не знал забот.

Фото с сайта pixabay.com

Но в начале марта всё изменилось. Подъёмники закрыли, но сам курорт почему-то нет. Ещё несколько недель власти Франции пускали гостей. Зная, что там бушует эпидемия. Эта история напрямую отразилась на нашей стране.

Вирусный курорт

О том, что дела в Куршевеле идут неладно, стало известно ещё в начале марта. Уже 10-го числа в инстаграме российских туристов стали появляться видео с пустующими склонами. Постепенно вирус охватывал Европу, горно-лыжный курорт был не исключением.

Нужно понимать, что Куршевель — очень маленькая локация. Отели, гостиницы и прочие объекты стоят плотно друг к другу, люди постоянно пересекаются. А значит любая эпидемия в таких условиях будет распространяться ещё быстрее.

О ситуации тех дней рассказала живущая в регионе россиянка Маргарита Гиллиун.

"Я уже слышала о двух подтверждённых случаях. Сезон резко пошёл на спад раньше ожидаемого времени, некоторые отели закрывают. Конечно, случаи не афишируют и не все заболевшие подвергаются диагностике. Никто не хочет закрывать отели и рестораны раньше времени. В последнее время люди перестали приветствовать друг друга поцелуями, как это принято во Франции"

Как же появилась информация о заражённом? По данным нашего источника, один из туристов с коронавирусом жил в отеле "К-2". После того как мужчина почувствовал себя плохо, отель разослал постояльцам письмо, где сообщил о заболевшем, но попросил не паниковать. Иииии всё. На этом предупредительные меры закончились. Закрывать гостиницу в разгар сезона никто не захотел. В разговоре с Mash сотрудники отрицали этот факт.

После информации о первом зараженном люди продолжили свой отдых. Однако ситуация в мире накалялась, масштаб угрозы становился всё очивиднее. Через какое-то время начали закрываться магазины и бутики. Bvlgari, Valentino, Hublot, Hermès — любимые места куршевельских гостей перестали работать. Облик местечка начал меняться, отдыхающие перестали ходить с пакетами дорогущих брендов. Но вот курорт продолжал свою работу.

При этом информация о первом заражённом расходилась очень медленно. О зафиксированных случаях уханьского вируса были не в курсе даже в местном туристическом центре и в администрации департамента Савойи (где находится Куршевель). А 13 марта на весь регион официально было зафиксировано четыре случая коронавируса. Все — в главном городе региона Шамбери.

Гостинцы из Куршевеля

Однако со временем ситуацию уже нельзя было игнорировать. Мир охватила пандемия, Куршевель наконец закрылся. Тысячи туристов потянулись по домам. Наша страна не стала исключением. Российские бизнесмены, члены их семей, друзья и любовницы возвращались на родину. Многие понимали, что их ждёт после приземления. Уже 16 марта с подозрением на "корону" госпитализировали целую плеяду русских олигархов.

При этом всю тяжесть ситуации понимали и власти. Через несколько недель об этом уже говорили открыто. Из-за медлительности французов и безответственности наших богачей вирус попал в Москву. Вот что сказал 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин:

"Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам… Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда"

Среди заболевших туристов оказалась настоящая бизнес-элита и их отпрыски. Так, диагноз подтвердился у дочери олигарха Александра Чигиринского — Марии. При этом девушка успела побывать транзитом в Сочи и только потом попала в Москву. Чигиринских сняли прямо с трапа частного самолёта в аэропорту Внуково и отправили в Коммунарку. Всего забрали семь человек, летевших в одном самолёте.

Мария Чигиринская, дочь олигарха Александра Чигиринского

С подозрением на вирус самоизолировался и миллиардер Дмитрий Мазепин. Сначала затемпературил его сын Никита, а после уже и сам бизнесмен.

А 20 марта в Коммунарку привезли известного ресторатора Илью Эстерова. Вместе с женой Яной он отмечал в Куршевеле 8 Марта. Но список богатых туристов куда шире. В момент начала эпидемии в Куршевеле отдыхали и другие российские бизнесмены: Зияд Манасир, Михаил Прохоров, Игорь Сосин и другие.

Илья Эстеров с женой Яной

Что самое печальное — богатые россияне активно отрицали свой диагноз. Чигиринская, Манасир и другие фамилии твердили, что все с ними ок. Правда, потом всё же отправлялись в Коммунарку или на самоизоляцию.

Заразился коронавирусом и чемпион мира по кайтсёрфингу — Пётр Тюшкевич. С высокой температурой его увезли в Коммунарку. Сначала всё переводилось в шутку: мол, туалетной бумаги много, а значит, всё будет хорошо. Но после на фоне коронавируса у него развились осложнения.

Что сейчас?

Первое время многие прибывшие из Куршевеля в Москву (кого не забрали в больницу) продолжили рассекать по улицам города. Нарушали карантин, ходили по лучшим столичным заведениям и захаживали на светские рауты.

Однако когда пандемия стала очевидна, были приняты важные меры. В аэропортах стали проверять всех прибывающих, границы стали закрываться, всех туристов обязали сесть на карантин. Большую часть заболевших отловили.

Пока темпы распространения коронавируса в России выглядят лучше других стран. А ближайшую неделю почти все россияне должны будут провести дома. Есть надежда, что "куршевельский эффект" удастся нейтрализовать.