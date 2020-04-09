Исландия: страна эльфов, тайн и загадок

22:25

Популярность отдыха в Исландии настолько велика, что путешественников не пугает стоимость тура и отмена принимающей стороной некоторых налоговых льгот

В этом совершенно уверен Клайв Стейси — основатель турфирмы Discover the world. В прошлом году республику посетило до двух миллионов иностранных гостей со всех уголков планеты. Это количество в шесть раз превышает число жителей островного государства.

Исландия еще в 2007 году приобрела статус лучшей для жизни страны среди всех государств мира. Будучи расположенной на северо-западе Европы, республика не вступила в ЕС, предпочитая самостоятельный путь развития. И это ей удалось!

Территория Исландии большей частью покрыта ледниками, кратерами и вулканами, ярко-зеленым мхом и горячими источниками. Именно здесь американский астронавт Нейл Армстронг отрабатывал свою лунную походку. Лучшие сцены научно-фантастического фильма «Интерстеллар» были сняты на фоне восхитительных пейзажей «снежной земли», как её когда-то назвал норвежский викинг Наддод.

Туристические ворота страны

Столицей государства стал небольшой город Рейкьявик, расположенный на полуострове Сельтбяднарес. Это самый северный мегаполис в мире. В нем всё наполнено романтикой, привлекающей поэтические натуры и влюбленные пары. Уютные улицы и площади, зеленые парки и озера, многочисленные музеи, бары и рестораны. Туристы с удовольствием посещают «блошиный» рынок Kolaportid, приобретая на память милые безделушки и разнообразные недорогие сувениры.

Из самолета в рай

Четыре с половиной часа перелета из Москвы в Исландию не доставляют путешественникам особых неудобств. Стоимость билета на родину эльфов составляет от 9 000 тыс. рублей. Пассажиры прибывают в аэропорт города Keflavik.

От терминала до автовокзала столицы страны курсируют автобусы и такси. Наиболее удобные условия проезда до Рейкьявика предоставляют сервисы Gray Line или Flybus. Стойки представительств этих автобусных компаний расположены справа от входа в здание воздушного порта. За 20 долларов, что составляет около 4 000 местных крон, туристов доставляют в центральные гостиницы, входящие в список обслуживаемых маршрутов.

Есть и альтернативные способы проезда на автобусе № 55 (цена — до 1 700 крон) или арендованном транспортном средстве. Машина, взятая напрокат, предоставляет лучшие возможности для путешествий по стране. Одно огорчает — бензин и газ на острове весьма дорогие. Кроме того, расстояние между соседними автозаправочными станциями иногда достигает 100 км, поэтому запасные канистры с топливом никогда не помешают.

Эльфы Исландии

Большинство населения страны уверены в существовании эльфов. Такая убежденность основана не на жанрах романов или сказочных фильмов. В Исландцы проживают одни из самых позитивных и счастливых людей на Земле. Видимо, эти чувства наделяют жителей острова надеждой на реальное соседство рядом с ними волшебного мира сказочных карликов. Дени Дидро когда-то говорил, что чудеса существуют лишь там, где в них искренне верят.

В Исландии даже учредили специальное Министерство по делам троллей. Всё очень серьезно! Неслучайно дороги и трассы проложены таком образом, чтобы ни в коем случае не нанести урон представителям столь хрупкого параллельного мира. Например, начиная строительство дома в месте предполагаемого обитания хульдуфоулк (скрытые жители), многие исландцы приглашают специалистов, чтобы они уговорили эльфов уйти из этого жилища.

Забота о тупиках в Исландии

Эти симпатичные птицы, обитающие на скалах западных фьордов возле городка Borgarfjordur, а также в заповеднике Dyrholaey, стали символом государства. Туристы с удовольствием наблюдают за тупиками, неподвижно сидящими возле своих гнезд. Даже когда пернатых пугают, они взлетают, делают круг и вновь занимают прежние места. А какой у них забавный вид! Оранжевые лапки, большая голова, яркий клюв, «щеки», как у хомячков, треугольная форма тела. Бегают эти создания со скоростью, достигающей 80 км/час. Очень милые «спринтеры»!

В августе люди наблюдают появление на острове огромного количества тупиков, следующих в Атлантику. Многих птенцов дезориентируют городское освещение. Молодые особи, сбившись с пути, беспомощно блуждают по улицам. Тогда исландские мальчишки собирают птиц и возвращают «потеряшек» на берег. Неизвестно, как на это реагируют «потерпевшие» от цивилизации птицы, но дети очень горды от своей гуманной миссии.

Удивительная земля водопадов

Путешествие по Исландии немыслимо без посещения таких удивительных достопримечательностей, как многочисленные водопады. Это самые величественные шедевры нерукотворной природы. Самыми мощными каскадами воды обладают Годафосс, Гюдльфосс и Деттифосс.

На реке Скоугау туристы наблюдают водопад Скогафосс, окруженный ореолом радужных брызг и облаком из водяной пыли. Это восхитительное чудо стало символом государства, его визитной карточкой. Неподалеку расположен ледник Эйяфьядлайёкюдль, таяние которого рождает восхитительное зрелище падающих со скал водных потоков.

Лунные пейзажи Исландии

Территория государства продолжает расти. Причина такого явления заключена в вулканическом происхождении острова, на котором расположено до 150 вулканов. 20 из них причислены к действующим источникам огня, лавы и прочих неприятностей, угрожающих существованию не только Исландии, но и всей человеческой цивилизации. Происходящие извержения вулканов окрасили землю и песок Исландии в черно-серый цвет, что создало эффект лунной поверхности.

В 2010 году мир потрясло извержение Эйяфьядлайёкюдля. Своим названием он обязан близлежащему леднику. Проявив грозную активность, вулкан временно стал мировым ньюсмейкером. Тогда невидимой пылью и песком накрыло половину Европы, затем последовал грандиозный транспортный коллапс. Однако это опасное явление не сократило поток прибывающих на остров людей. Наоборот! Природное явление привлекло огромное внимание любопытных путешественников, вызвав настоящий туристический бум.

Самыми популярными признаны вулканы Аскья, Снайфедльс, Керлинг и Лаки. Их кратеры на полтора километра ближе к небу. Кстати, Исландию отличают не только природные, но и рукотворные чудеса. Так, «в пекло» вулкана Thrihukagigur (Три Пика) посетителей доставляют на лифте, построенном в 1974 году.

Уникальное солнце Исландии

Республику неслучайно называют «Страной незаходящего солнца». На острове нет такого явления, как полярный день. Здесь каждое лето возникает удивительный природный феномен, когда светило, находясь в положении постоянного заката, медленно «курсирует» по горизонтам. С мая наступает период белых ночей. Неописуемая красота окружающих ландшафтов буквально завораживает!

Востребованные туристические маршруты в Исландии

Валютные поступления в бюджет республики составляют немалые доходы, получаемые от туристического бизнеса. Для привлечения наибольшего числа иностранных гостей правительство предприняло максимальные усилия, создав развитую инфраструктуру. Особое внимание уделено экскурсионным программам, включающим следующие популярные маршруты.

• Путешествие по Бриллиантовому Кольцу Исландии. В пакет туристических объектов включено знакомство с городом Акурейри, поездка к водопаду Годафос, озеру Мивант, посещение «Темного города» с кипящими грязевыми источниками Крафла. Цена экскурсии — от 120 евро.

• Северное сияние. Представленное путешествие открывает человеку мир чудесного природного явления, названного Aurora Borealis в честь римской богини Авроры. Божественное зрелище! В программу экскурсии включено посещение гейзеров и вулканов. Цена эстетического наслаждения — от 50 евро.

• Серебряное Кольцо Исландии. Это знакомство с термальным источником Дейлдарунгукверндии, посещение «Музея человека» в городке Рейкхольт, прогулка по реликтовому лесу вблизи горы Хасуфетль. В качестве дополнения устроено знакомство с фабрикой народных ремесел. Цена — по запросу.

• Посещение Ледниковой Лагуны. В туристический маршрут включено посещение водопадов Скогафосс и Сельяландфосс. Предусмотрен заезд на черные пляжи Рейнисфьяра. Стоимость экскурсии — от 1 000 евро.

• Знакомство с уникальным гейзером в Национальном парке Тингветлир, ледниковой рекой Хвитау. Хит программы — знакомство с удивительной теплицей, в которой выращивают овощи и фрукты. И это всё «под носом» у полярного круга!

Приведенный перечень путешествий по Исландии составляет лишь малую толику из всех возможных направлений. Островное государство представляет собой волшебную шкатулку, наполненную роскошными дарами первозданной природы. Осталось приобрести выгодный тур, открывающий путь в мир неземной красоты.

Фото с сайта pixabay.com

