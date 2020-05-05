Ловля щуки на донную снасть

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Существует огромное количество способов и методов ловли щуки на реках и озерах, чаще всего используется спиннинг, с помощью которого удается облавливать обширные зоны на акватории

Однако сегодня мы предлагаем ознакомиться не с новым, но уже забываемым методом ловли, который предусматривает использование донной снасти.

Фото с сайта pixabay.com

Этот способ применялся с большим успехом еще нашими предками, он выгодно отличается от всех современных простотой процесса, забросил снасть и жди поклевки. Конечно, успех рыбалки будет зависеть от определенных факторов, но отметим, что если на выбранном участке находится активный хищник и это может быть не только щука, но например и судак, сом, то поклевка будет.

Что нужно для подготовки донной снасти на щуку

Главным элементом оснастки является спиннинг с тестовой нагрузкой от 45 грамм, это позволит выполнять забросы оснастки не переживая о повреждении удилища. Дорогие варианты покупать не обязательно достаточно будет спиннинга из дешевой серии телескопического типа длиной 2,1-2,7 метра.

Обязательным условием наличие безынерционной катушки с размером шпули 2 500- 3 000, ее главная задача хранение лески сечением от 0,3 мм. Рекомендуется приобретать катушки с передним фрикционом, с ними проще управляться во время вываживания трофея. Для доночной снасти подойдет и обычная проводочная катушка, а если есть старая добрая «НЕВА», то это будет наилучшим решением. Отметим, что именно такие катушки для подобной ловли подойдут наилучшим образом.

На снасть преимущественно устанавливается 50 и более метров лески сечением от 0,3 мм в диаметре. Плетенку не рекомендуется использовать и это не потому, что она дорого стоит, а по той причине, что она легко путается, в случае если во время ловли на нее попадает мусор или если ловля осуществляется среди обилия подводной растительности.

Важное условия ловли щуки – наличие тройника, который к основной леске фиксируется через вольфрамовый или металлический поводок длиной 20-25 см. при выборе тройника свой выбор следует останавливать на продукции проверенных брендов.

Особое внимание необходимо уделить качеству, а именно остроте жала. Проверить его не сложно. Жало тройника ставится на ноготь под прямым углом и без усилия вниз выполняется протяжка. Если остается царапина, вы держите в руке качественный крючок, если нет, то от варианта следует отказаться.

Груз подбирается относительно веса, в каждом случае индивидуально исходя из особенностей ловли, а именно в зависимости от силы течения на выбранном участке акватории. Важно вес груза подобрать так, чтобы после заброса приманки она оставалась на месте.

Подготавливаем донную снасть для ловли щуки

Берем отрезок лески сечением 0,4 мм длиной 30 см, с одной его стороны выполняется глухая петелька небольшого диаметра, а ко второму краю привязывается карабин, к которому крепится груз. Отводной поводок с грузом готов. Теперь в петельку продеваем край основной лески и к нему привязываем обычное кольцо, оно будет выполнять роль фиксатора. К кольцу крепится металлический или вольфрамовый поводок с тройником.

Такой способ подготовки оснастки выгоден, в случае если дно на участке ловли чистое. После заброса живец будет находиться в 5 см от дна, само больше, что он сможет подняться это длина поводка.

Если на участке ловли дно заросшее травой, то оснастка подготавливается немного иначе. Груз привязывается непосредственно к основной леске, а поводок фиксируется на расстоянии 50-100 см от него (зависит от условий на участке ловли, чем выше трава, тем больше расстояние от груза).

Важно понимать, что больше шансов, если живец будет находиться на открытом пространстве, а не спрячется среди подводных зарослей. При ловле на глубине более 3-х метров, можно использовать сразу два повода. Но здесь имеются и преимущества (увеличивается шанс на поклевку) и недостатки (во время вываживание свободным тройником можно зацепиться за подводное препятствие). Но если все-таки вы решите установить второй поводок, тогда первый фиксируется на расстоянии 20 см от груза, а второй на расстоянии 50 см от первого поводка.

Фото с сайта dlyaribakov.ru

Подбираем живца для ловли щуки донной снастью

Главное требование к выбору живца заключается в том, что он должен добываться в водоеме, где планируется ловить щуку. Конечно, не всегда получается его соблюдать, особенно если имеется возможность купить малька в необходимом количестве в рыболовных магазинах. Но даже, несмотря на это рыболовы берут с собой поплавочную удочку и после заброса снасти приступают к ловле мирной рыбы, которую можно будет в дальнейшем использовать в качестве живца.

Теперь отметим, что далеко не каждый малек подойдет для живца, например, подлещик, его щука в 90% случаев проигнорирует. Тоже и касательно окуня, ерша. Карась то же не самый лучший вариант, если конечно его размер не будет в пределах 5-7 см.

Наилучшим живцом является верховодка указанных выше размеров, отлично подойдет небольшая плотва, а вот красноперку лучше не использовать, поскольку она быстро погибает после насаживания на крючок. Известно, что пескарь в качестве живца отлично подходит, это да, но только при ловле налима, судака или сомиков.

Если все же так получилось, что кроме окуня нет другого малька, то прежде чем его насадить на крючок рекомендуется у рыбки срезать верхний спинной плавник. Зачем? Верхний луч плавника имеет острый шип. Щука, держа в пасти окуня, может на него наколоться, вероятность этого велика, если это произойдет, то хищник приманку выплюнет.

Если на вашей снасти установлено сразу два поводка с крючками, то рекомендуется насаживать на одну снасть разных по виду мальков, например, на нижний крючок пескаря, а на верхний плотву или верховодку. Это повысит шансы на успех и позволит определить вкусовые предпочтения рыбы. В дальнейшем уже можно будет использовать один вид рыбок, на которые чаще всего происходят поклевки.

Выбираем перспективное место для ловли на донную снасть

Использовать донную снасть можно как при ловле щуки в стоячей воде, так и на течении. Приманку следует забрасывать на участки, где имеются различные донные аномалии, например, скаты, отмели с переходов в глубину, бровки, наличие коряг, граница чистой воды с подводной растительностью. Отмеченные участки являются самыми перспективными для ловли хищника.

После поклевки щукам сразу приманку не глотает, она, держа его, поперек отплывает на несколько метров от участка атаки, к ближайшему укрытию, где останавливается и, переворачивая малька головой вниз, глотает его, после чего может продолжить свой путь.

Можно пробовать ловить щуку на выходе из залива, но при условии, что глубина на участке будет превышать полметра, а дно заросшее растительностью. При ловле на реке с течением перспективным местом будет любая заводь с наличием обратного течения, а если рядом повалено в воду дерево, то это только повышает перспективность участка

Многие считают, что ловля на донку на участках с заиленным дном не эффективна по причине погружения груза в ил. Отметим, что если правильно выполнить заброс, то даже на таком сложном участке можно осуществлять ловлю. Единственное потребуется сменить груз на вариант с формой лодочки, а сразу после заброса оснастку немного подтягивают, это позволит освободить груз, в случае если он сильно утонет в иле.

Фото с сайта dlyaribakov.ru

Как правильно осуществляется процесс ловли щуки донкой

От классической ловли щуки, рыбалка с использованием донки имеет некоторые отличия. Заброс требуется выполнять плавно, если выполнить его резко, то, скорее всего насаженный на тройник живец сорвется с него и улетит, снасть потребуется забрасывать повторно. Следующий момент, который важно учитывать, это момент подсечки, которая выполняется после продолжительной паузы.

Донной снастью преимущественно щуку ловят с берега, поэтому не лишним еще до заброса снасти продумать, как будет осуществляться вываживание трофея. Вы должны четко понимать, как действовать, если будет допущена ошибка, то с большой вероятностью щуке удастся завести снасть в траву или за корягу, в результате трофей потерян, оснастка оборвана.

Доставать щуку из воды рекомендуется при помощи подсачека с длиной рукояткой. Освобождать пасть щуки от тройника следует только при помощи зевника и специального инструмента. Руками в рот к щуке лесть не нужно, поскольку можно получить травму о ее зубы, которые острые как бритва. Более того такая травма очень долго и болезненно заживает,

Если после заброса снасти на протяжении 1-2 часа поклевки отсутствуют, следует вытащить оснастку из воды и проверить живца, если требуется замена приманки, без сомнений выполняется замена старого живца свежим. Если становится ясным, что после заброса живец опускается в толщу травы, которая растет на дне, то в этом случае на поводки крепится пенопласт, который приподнимет живца от дна и не позволит ему укрыться в траве.

