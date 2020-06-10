]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Названа самая миролюбивая страна мира

12:45 10.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Исландия возглавила рейтинг самых миролюбивых стран мира, пишет газета "Известия" со ссылкой на 14-й ежегодный доклад Института экономики и мира (IEP).

В пятерку самых миролюбивых стран также попали Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия, как и год назад, заняла 154-е место, расположившись между Суданом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Всего же список насчитывает 163 страны.

Так, США занимают 121-е место, Великобритания - 42-е, Франция - 66-е, Китай - 104-е. Отмечается, что из девяти регионов мира положительная динамика в "миролюбии" прослеживается у Северной и Америке и в странах СНГ, Грузии, Туркменистана и Украины. 

Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана, что связывают с относительной стабилизацией Нагорно-Карабахского конфликта.

Примечательно, что в то время, как в 81 стране мира уровень миролюбия стал выше, в 80 странах он, однако снизился. 

Рейтинг формируется на основании данных из трех сфер: охрана и безопасность, текущие конфликты и милитаризация страны.

Темы: Обеспечение безопасности России, Безопасность туристов в России, Безопасность туристов за рубежом
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2020, 16:06
Гость: Сердечник

а самая миротворческая, это у которой больше всего бомб...
10.06.2020, 16:04
Гость: Тарас

Немного вас исправлю. Миролюбивые это не те, которые другим не нужны а те, кому не нужны другие. Чувствуете разницу ? Если страна не миролюбива и на 120 Месте, это означает, что ей хочется территорий других стран и к этому готовится.
10.06.2020, 15:58
Гость: blog2038,.

Навеяло: наимиролюбивейшая страна - неуловимый Джо.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации