Названа самая миролюбивая страна мира

12:45

Исландия возглавила рейтинг самых миролюбивых стран мира, пишет газета "Известия" со ссылкой на 14-й ежегодный доклад Института экономики и мира (IEP).

В пятерку самых миролюбивых стран также попали Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия, как и год назад, заняла 154-е место, расположившись между Суданом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Всего же список насчитывает 163 страны.

Так, США занимают 121-е место, Великобритания - 42-е, Франция - 66-е, Китай - 104-е. Отмечается, что из девяти регионов мира положительная динамика в "миролюбии" прослеживается у Северной и Америке и в странах СНГ, Грузии, Туркменистана и Украины.

Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана, что связывают с относительной стабилизацией Нагорно-Карабахского конфликта.

Примечательно, что в то время, как в 81 стране мира уровень миролюбия стал выше, в 80 странах он, однако снизился.

Рейтинг формируется на основании данных из трех сфер: охрана и безопасность, текущие конфликты и милитаризация страны.