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Роспотребнадзор назвал рекомендательными требования по заселению в отели

07:09 15.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор дал пояснения по поводу своих рекомендаций по работе отелей в период снятия ограничений по коронавирусной инфекции.

В частности, в ведомстве заявили, что рекомендации о заселении в одноместные или семейные номера не являются обязательными. Гостиницы сами будут решать в какие номера заселять своих постояльцев.

В свою очередь в Ростуризме заявили, что туристы, приехавшие на отдых вместе, не будут обязаны при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал размещать постояльцев в одноместные номера. "То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте", - говорилось сообщении. При этом принятие решения о предоставлении номеров и ииз заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы. 

Напомним, что туристическая отрасль на межрегиональном уровне начнет свою работу с июля. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, а также их перевозкой.

Темы: Гостиничный сервис в России, Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Роспотребнадзор
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15.06.2020, 12:58
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