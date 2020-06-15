Роспотребнадзор назвал рекомендательными требования по заселению в отели
Роспотребнадзор дал пояснения по поводу своих рекомендаций по работе отелей в период снятия ограничений по коронавирусной инфекции.
В частности, в ведомстве заявили, что рекомендации о заселении в одноместные или семейные номера не являются обязательными. Гостиницы сами будут решать в какие номера заселять своих постояльцев.
В свою очередь в Ростуризме заявили, что туристы, приехавшие на отдых вместе, не будут обязаны при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал размещать постояльцев в одноместные номера. "То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте", - говорилось сообщении. При этом принятие решения о предоставлении номеров и ииз заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы.
Напомним, что туристическая отрасль на межрегиональном уровне начнет свою работу с июля. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, а также их перевозкой.