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Роспотребнадзор обязал отели заселять в один номер только семейные пары

20:10 14.06.2020
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Начавшие работать в июне отели могут принимать гостей только с учетом  рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, они должны будут доказать представителям ведомства, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. 

Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

Пункт рекомендаций звучит так: "Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного".

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - пояснили в Роспотребнадзоре "Российской газете".

По мнению представителей гостиничной сферы, отельеры найдут выход из ситуации. 

В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, пояснил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. "То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно", - сказал он.

"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - отметил Ламшин.

Темы: Гостиничный сервис в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 21:32
Гость: Ёлы-палы

Помню в начале 80-х мы с будущей(2) женой из Питера на выходные ездили в Каунас чтобы помыться вдвоём в сауне, т.к. там пускали разнополых в отельную сауну, а в Питере нет. А колокольчик когда обяжут носить и где? В ушах, ноздрях или на шее разрешат?
14.06.2020, 21:24
Гость: Можно только президенту! И, немножечко, мэру.

А что, в функции Роспотребнадзора входит надзор за потреблением чужих супругов?
Или процесс лишения девственности должен соответствовать утвержденным стандартам?
Не помешало бы опубликовать!
14.06.2020, 20:23
Гость: Артур

Прям ОАЭ,а не РФ.А если приехал с гражданской женой,то голову отрубят или просто в тюрьму посадят?И судить будет обычный суд или шариатский?Много,много чего Роспотребнадзору еще надо регламентировать.
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