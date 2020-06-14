Роспотребнадзор обязал отели заселять в один номер только семейные пары

20:10

Начавшие работать в июне отели могут принимать гостей только с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, они должны будут доказать представителям ведомства, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях.

Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

Пункт рекомендаций звучит так: "Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного".

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - пояснили в Роспотребнадзоре "Российской газете".

По мнению представителей гостиничной сферы, отельеры найдут выход из ситуации.

В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, пояснил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. "То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно", - сказал он.

"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - отметил Ламшин.